Jack White κατά Τραμπ για τις επιθέσεις στο Ιράν: «Άλλα παιδιά θα πεθάνουν, όχι τα δικά του»

Ο Jack White καταδίκασε δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε τις τελευταίες ώρες με εκτεταμένα πλήγματα και κλιμάκωση στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο White επέκρινε με αιχμηρή ειρωνεία τον Αμερικανό πρόεδρο, κατηγορώντας τον για υποκρισία και για το γεγονός ότι «άλλα παιδιά» θα κληθούν να πολεμήσουν, ενώ οι δικοί του γιοι δεν θα βρεθούν ποτέ στο μέτωπο.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στόχευσαν στρατιωτικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, στο πλαίσιο επιχείρησης που η Ουάσιγκτον παρουσιάζει ως προσπάθεια εξουδετέρωσης απειλών και αποτροπής πυρηνικού εξοπλισμού της Τεχεράνης.

Η αντίδραση του White εντάσσεται σε ευρύτερο κύμα καλλιτεχνικών και πολιτικών επικρίσεων προς την αμερικανική κυβέρνηση για την κλιμάκωση της σύγκρουσης.