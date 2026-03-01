Πληροφορίες

Λογοκρίθηκε ο ντράμερ των Geese στα BRIT Awards μετά από σύνθημα «Free Palestine»

Ο Max Bassin των Geese λογοκρίθηκε στη ζωντανή μετάδοση των BRITs όταν φώναξε «Free Palestine, Fuck ICE» παραλαμβάνοντας το βραβείο Best International Group.

Geese BRIT Awards
Avopolis Team

Ο ντράμερ των Geese, Max Bassin, λογοκρίθηκε από το ITV κατά τη διάρκεια των BRIT Awards, όταν η μπάντα από τη Νέα Υόρκη παρέλαβε το βραβείο «Best International Group».

Οι Geese επικράτησαν των Tame Impala, Turnstile, Huntr/X και Haim στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Co-op Live του Μάντσεστερ, κατακτώντας το πρώτο τους BRIT. Ωστόσο, η ζωντανή μετάδοση διέκοψε την ευχαριστήρια ομιλία του Bassin τη στιγμή που δήλωσε: «Free Palestine, Fuck ICE, go Geese!». Λίγο νωρίτερα είχε προλάβει να πει: «What’s up the Brits, I just want to say…», πριν κοπεί ο ήχος.

Το περιστατικό έρχεται μετά από ανάλογη λογοκριτική παρέμβαση στα BAFTA, όπου το BBC διέκοψε την ομιλία του σκηνοθέτη Akinola Davies Jr όταν εξέφρασε υποστήριξη στην Παλαιστίνη κατά την απονομή του βραβείου «Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer» για το My Father’s Shadow, που συνυπέγραψε με τον αδελφό του Wale Davies. Στην εκτός μετάδοσης ομιλία του, ο Davies Jr είχε αναφέρει: «Archive your loved ones… For Nigeria, for London, the Congo, Sudan, free Palestine».

Αργότερα, ο Davies Jr σχολίασε τη συντακτική απόφαση λέγοντας ότι τη θεωρεί «λυπηρή», σημειώνοντας πως στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια μαζικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Jack White

Jack White κατά Τραμπ για τις επιθέσεις στο Ιράν: «Άλλα παιδιά θα πεθάνουν, όχι τα δικά του»

Ο Jack White καταγγέλλει τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, κατηγορώντας...
Geese BRIT Awards

Λογοκρίθηκε ο ντράμερ των Geese στα BRIT Awards μετά από σύνθημα «Free Palestine»

Ο Max Bassin των Geese λογοκρίθηκε στη ζωντανή μετάδοση των BRITs όταν φώναξε «Free Palestine,...
Squarepusher

Ο Squarepusher ανακοινώνει το νέο άλμπουμ "Kammerkonzert" – Ακούστε το "K2 Central"

Ο Squarepusher επιστρέφει στις 10 Απριλίου με το "Kammerkonzert" (Warp), ένα φρενήρες «κοντσέρτο...

Featured

sister – blood

sister – blood

Στο "blood", οι sister μετατρέπουν την κιθαριστική ένταση σε ένα ζωντανό ηχητικό πεδίο, όπου η...
Lucy in the Sky with Diamonds

"Lucy in the Sky with Diamonds": Η παιδική ζωγραφιά πίσω από τον ψυχεδελικό μύθο των Beatles

Πίσω από τον ψυχεδελικό μύθο του "Lucy in the Sky with Diamonds" κρύβεται μια παιδική ζωγραφιά του Julian Lennon που...
Bill Calahan

Η αστική μοναξιά του Bill Calahan

Στο "My Days of 58", ο Bill Callahan επιστρέφει με δώδεκα τραγούδια καθαρής λιτότητας, μια ήρεμη...

Best of Network