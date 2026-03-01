Λογοκρίθηκε ο ντράμερ των Geese στα BRIT Awards μετά από σύνθημα «Free Palestine»

Ο ντράμερ των Geese, Max Bassin, λογοκρίθηκε από το ITV κατά τη διάρκεια των BRIT Awards, όταν η μπάντα από τη Νέα Υόρκη παρέλαβε το βραβείο «Best International Group».

Οι Geese επικράτησαν των Tame Impala, Turnstile, Huntr/X και Haim στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Co-op Live του Μάντσεστερ, κατακτώντας το πρώτο τους BRIT. Ωστόσο, η ζωντανή μετάδοση διέκοψε την ευχαριστήρια ομιλία του Bassin τη στιγμή που δήλωσε: «Free Palestine, Fuck ICE, go Geese!». Λίγο νωρίτερα είχε προλάβει να πει: «What’s up the Brits, I just want to say…», πριν κοπεί ο ήχος.

Το περιστατικό έρχεται μετά από ανάλογη λογοκριτική παρέμβαση στα BAFTA, όπου το BBC διέκοψε την ομιλία του σκηνοθέτη Akinola Davies Jr όταν εξέφρασε υποστήριξη στην Παλαιστίνη κατά την απονομή του βραβείου «Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer» για το My Father’s Shadow, που συνυπέγραψε με τον αδελφό του Wale Davies. Στην εκτός μετάδοσης ομιλία του, ο Davies Jr είχε αναφέρει: «Archive your loved ones… For Nigeria, for London, the Congo, Sudan, free Palestine».

Αργότερα, ο Davies Jr σχολίασε τη συντακτική απόφαση λέγοντας ότι τη θεωρεί «λυπηρή», σημειώνοντας πως στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια μαζικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.