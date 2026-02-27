Ο Squarepusher ανακοινώνει το νέο άλμπουμ "Kammerkonzert" – Ακούστε το "K2 Central"

Ο Squarepusher (Tom Jenkinson) επιστρέφει με το νέο άλμπουμ Kammerkonzert, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου από τη Warp Records. Πρόκειται για ένα εκρηκτικό έργο που συνδυάζει πολύ γρήγορους ρυθμούς, «σκληρά» riffs και δαιμονικές ορχηστρικές θεματικές, διατρέχοντας progressive, ambient, electronic και experimental πεδία. Πρώτο δείγμα είναι το single "K2 Central", συνοδευόμενο από βίντεο της Jo Apps.

Με τρεις δεκαετίες δισκογραφίας, ο Squarepusher έχει διαμορφώσει μια μοναδική πορεία από το breakbeat acid και το φρενήρες μπάσο του Feed Me Weird Things (1996) έως το ρομποτικό concept του Music for Robots (2014), περνώντας από την ακραία δεξιοτεχνία του Solo Electric Bass 1 (2009) και το εξωκοσμικό concrète-jazz του Ultravisitor (2004). Το Kammerkonzert, ένα ιδιότυπο «κοντσέρτο δωματίου» με τον Jenkinson να ερμηνεύει όλα τα μέρη, επιβεβαιώνει τη μετάβασή του από πρωτοποριακό παραγωγό σε συνθέτη πλήρους φάσματος.

Οι πολυεπίπεδες αντιθέσεις του άλμπουμ παραπέμπουν στιγμιαία στη οραματικότητα των Magma ("K1 Advance"), στη fusion ρευστότητα των Weather Report ("K2 Central") και στις μπαρόκ, σκοτεινές κινηματογραφικές υφές του Ennio Morricone ("K7 Museum"), ενώ αλλού διασταυρώνονται με τη σύγχρονη jazz ενέργεια των Sons of Kemet ("K3 Diligence"), τις πειραματικές φόρμες του Stockhausen και την ambient ατμόσφαιρα του Brian Eno ("K11 Tideway").

Ο τίτλος Kammerkonzert, που στα γερμανικά σημαίνει «κοντσέρτο δωματίου», αντανακλά τη σκληρή, σχεδόν στρατιωτική ηχητική πειθαρχία του έργου, το οποίο ωθεί με παιγνιώδη ένταση τα όρια της σύγχρονης σύνθεσης. Το "K2 Central" είναι ήδη διαθέσιμο.