Πληροφορίες

Ο Squarepusher ανακοινώνει το νέο άλμπουμ "Kammerkonzert" – Ακούστε το "K2 Central"

Ο Squarepusher επιστρέφει στις 10 Απριλίου με το "Kammerkonzert" (Warp), ένα φρενήρες «κοντσέρτο δωματίου» ηλεκτρονικής σύνθεσης. Πρώτο δείγμα το "K2 Central".

Squarepusher
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Ο Squarepusher (Tom Jenkinson) επιστρέφει με το νέο άλμπουμ Kammerkonzert, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου από τη Warp Records. Πρόκειται για ένα εκρηκτικό έργο που συνδυάζει πολύ γρήγορους ρυθμούς, «σκληρά» riffs και δαιμονικές ορχηστρικές θεματικές, διατρέχοντας progressive, ambient, electronic και experimental πεδία. Πρώτο δείγμα είναι το single "K2 Central", συνοδευόμενο από βίντεο της Jo Apps.

Με τρεις δεκαετίες δισκογραφίας, ο Squarepusher έχει διαμορφώσει μια μοναδική πορεία από το breakbeat acid και το φρενήρες μπάσο του Feed Me Weird Things (1996) έως το ρομποτικό concept του Music for Robots (2014), περνώντας από την ακραία δεξιοτεχνία του Solo Electric Bass 1 (2009) και το εξωκοσμικό concrète-jazz του Ultravisitor (2004). Το Kammerkonzert, ένα ιδιότυπο «κοντσέρτο δωματίου» με τον Jenkinson να ερμηνεύει όλα τα μέρη, επιβεβαιώνει τη μετάβασή του από πρωτοποριακό παραγωγό σε συνθέτη πλήρους φάσματος.

Οι πολυεπίπεδες αντιθέσεις του άλμπουμ παραπέμπουν στιγμιαία στη οραματικότητα των Magma ("K1 Advance"), στη fusion ρευστότητα των Weather Report ("K2 Central") και στις μπαρόκ, σκοτεινές κινηματογραφικές υφές του Ennio Morricone ("K7 Museum"), ενώ αλλού διασταυρώνονται με τη σύγχρονη jazz ενέργεια των Sons of Kemet ("K3 Diligence"), τις πειραματικές φόρμες του Stockhausen και την ambient ατμόσφαιρα του Brian Eno ("K11 Tideway").

Ο τίτλος Kammerkonzert, που στα γερμανικά σημαίνει «κοντσέρτο δωματίου», αντανακλά τη σκληρή, σχεδόν στρατιωτική ηχητική πειθαρχία του έργου, το οποίο ωθεί με παιγνιώδη ένταση τα όρια της σύγχρονης σύνθεσης. Το "K2 Central" είναι ήδη διαθέσιμο.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Squarepusher

Ο Squarepusher ανακοινώνει το νέο άλμπουμ "Kammerkonzert" – Ακούστε το "K2 Central"

Ο Squarepusher επιστρέφει στις 10 Απριλίου με το "Kammerkonzert" (Warp), ένα φρενήρες «κοντσέρτο...
Birds of Vale

Birds of Vale: Tο "Colder" προαναγγέλλει το νέο άλμπουμ "Dimensions"

Οι Birds of Vale επιστρέφουν με ένα φορτισμένο rock single για την απόσταση και τη μνήμη,...
Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne: BRITs Lifetime Achievement Award και all-star tribute με Robbie Williams

Ο Ozzy Osbourne τιμάται στα BRITs με Lifetime Achievement Award και ο Robbie Williams ηγείται ένα...

Featured

Stegi Takeover 2026: Δύο νύχτες, χιλιάδες παλμοί – μια απολαυστική γέφυρα στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον της μουσικής

Στέγη Takeover 2026: Δύο νύχτες, χιλιάδες παλμοί, μια γέφυρα μουσικής χρόνου

Το Stegi.Radio Takeover 2026, στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, για άλλη μια φορά ήταν μια εμπειρία, ένα ταξίδι...
Gorillaz

Gorillaz – The Mountain

Οι Gorillaz παραδίδουν τον πιο ακατέργαστο και αναγκαίο δίσκο τους από την εποχή του "Plastic...
Whitelands

Whitelands – Sunlight Echoes

Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν αν ξέρεις πού πρέπει — και κυρίως πού μπορείς — να κοιτάξεις.

Best of Network