Ozzy Osbourne: BRITs Lifetime Achievement Award και all-star tribute με Robbie Williams

Ο Ozzy Osbourne τιμάται στα BRITs με Lifetime Achievement Award και ο Robbie Williams ηγείται ένα all-star tribute με "No More Tears" στο φινάλε της τελετής.

Ozzy Osbourne
Ο Ozzy Osbourne θα τιμηθεί με το BRITs Lifetime Achievement Award στη φετινή τελετή των BRIT Awards, που θα πραγματοποιηθεί άυριο, 28 Φεβρουαρίου στο Co-op Live του Μάντσεστερ, πρώτη φορά εκτός Λονδίνου στα 50 χρόνια του θεσμού. Η βραδιά θα κορυφωθεί με ένα all-star tribute αφιερωμένο στον Ozzy, με επικεφαλής τον Robbie Williams.

Ο θρυλικός frontman, που έφυγε από τη ζωή πέρσι λίγες εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ ("Back To The Beginning"), θα τιμηθεί με ειδική εκτέλεση του "No More Tears", από το ομώνυμο πολυπλατινένιο άλμπουμ του 1991. Το tribute έχει επιμεληθεί η Sharon Osbourne και θα συμμετέχουν μουσικοί που υπήρξαν μέλη της μπάντας του Ozzy, όπως οι Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos και Zakk Wylde.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Robbie Williams προσκλήθηκε προσωπικά από τη Sharon Osbourne «ως μακροχρόνιος θαυμαστής της μουσικής και φίλος της οικογένειας». Στη φετινή τελετή των BRITs έχουν ήδη ανακοινωθεί εμφανίσεις από τους Harry Styles, Olivia Dean, EJAE, Audrey Nuna, REI AMI, Wolf Alice, Mark Ronson και Rosalía.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The BRIT Awards (@brits)

 

