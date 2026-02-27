"Pictures": Η επιστροφή των Gnarls Barkley μετά από 18 χρόνια

Οι CeeLo Green και Danger Mouse επαναφέρουν το όνομα των Gnarls Barkley με νέο άλμπουμ, το πρώτο τους μετά από 18 χρόνια. Το Atlanta θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου μέσω της 10k Projects (imprint της Atlantic), ενώ το ολοκαίνουργιο single "Pictures", που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, σηματοδοτεί την πρώτη στούντιο κυκλοφορία του διδύμου από το 2008.

Το "Pictures" αντλεί έμπνευση από τις ατελείωτες διαδρομές του Green ως παιδί στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών MARTA της Ατλάντα. Όπως αποκάλυψε σε δελτίο Τύπου, ο τότε γυμνασιάρχης του τον έστελνε κάθε Παρασκευή εκτός σχολείου: «Ήμουν στην όγδοη τάξη και έφευγα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι, γυρνώντας μόνος με το τρένο».

Παρότι οι Gnarls Barkley δεν είχαν δισκογραφική συνέχεια μετά το The Odd Couple (2008), και οι δύο δημιουργοί παρέμειναν ενεργοί. Ο Green κυκλοφόρησε τα σόλο άλμπουμ CeeLo Green is Thomas Calloway (2020), Heart Blanche (2015) και CeeLo’s Magic Moment (2012), ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός και ως κριτής στο The Voice και συνεργάτης καλλιτεχνών όπως οι Eminem και T.I. Ο Danger Mouse, από την άλλη, αφιέρωσε την τελευταία δεκαετία σε συνεργατικά πρότζεκτ με τους Sparklehorse, Daniele Luppi και Karen O, ενώ το 2022 υπέγραψε το Cheat Codes με τον Black Thought· το 2025 συνέπραξε και με τον MorMor στο single "Wonder".

Με το Atlanta, το πιο απρόβλεπτο soul-hip-hop δίδυμο των ’00s επιστρέφει εκεί όπου το άφησε: στη ρωγμή ανάμεσα στο ψυχεδελικό ποπ ένστικτο και την αστική αφήγηση. Το πανέμορφο "Pictures" είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση.