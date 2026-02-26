Πέθανε ο Oliver "Power" Grant, συνιδρυτής και βασικός αρχιτέκτονας του σύμπαντος των Wu-Tang Clan

Ο Oliver "Power" Grant, συνιδρυτής και στενός συνεργάτης των Wu-Tang Clan, πέθανε σε ηλικία 52 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσαν τα επίσημα social media του συγκροτήματος το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, με τη λιτή φράση: «Rest in Power, Power 🕊️». Τα αίτια θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά.

Μέλη των Wu-Tang Clan απέτισαν άμεσα φόρο τιμής στον μακροχρόνιο συνεργάτη τους. Ο Method Man έγραψε: «Paradise my brother, safe travels! I am not OK», ενώ ο GZA σημείωσε: «Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς αυτόν. Οι Wu δεν θα είχαν υπάρξει χωρίς τον Power. Η απώλειά του είναι βαθιά για όλους μας». Ο Raekwon πρόσθεσε: «POWER, ήμασταν παντού… τώρα είσαι παντού», και ο Ghostface Killah μοιράστηκε σύμβολα ραγισμένης καρδιάς μαζί με το λογότυπο “Power” σε μορφή αγγέλου.

Ο Grant γεννήθηκε το 1973 στην Τζαμάικα και μεγάλωσε στο Staten Island της Νέας Υόρκης, στα Park Hill projects, όπου γνώρισε τα μετέπειτα μέλη των Wu-Tang Clan. Το προσωνύμιο "Power" του δόθηκε σε μια παρτίδα σκάκι, ένδειξη της στρατηγικής του σκέψης που αργότερα αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία του σχήματος.

Αν και δεν υπήρξε performing μέλος, υπήρξε θεμελιώδης παράγοντας στην πρώιμη ανάπτυξη των Wu-Tang Clan: επένδυσε οικονομικά στο συγκρότημα στις αρχές των ’90s, συνέβαλε στην παραγωγή του πρώτου τους single "Protect Ya Neck" και ήταν executive producer στο εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ Enter the Wu-Tang (36 Chambers) (1993). Παράλληλα, ανέλαβε τη δημιουργία και ανάπτυξη της επιτυχημένης fashion γραμμής Wu Wear, που λανσαρίστηκε το 1995 και συνέβαλε στη μετατροπή των Wu-Tang σε παγκόσμιο brand.

Το 2008 μετονόμασε το Wu Wear σε Wu-Tang Brand, λόγω εκτεταμένης παραποίησης προϊόντων, ενώ το 2017 επαναλανσαρίστηκε μαζί με τον RZA σε συνεργασία με τη Live Nation Merchandise. Ο Grant δραστηριοποιήθηκε επίσης περιστασιακά στην υποκριτική, με εμφανίσεις στις ταινίες Belly (1998) και Black and White (1999).

Σε συνέντευξή του το 2011 είχε περιγράψει τη διαδρομή του ως «hard-knock life»: «Τα περισσότερα ήταν δοκιμή και λάθος. Δεν υπήρχαν πρότυπα. Μαθαίναμε στην πράξη, φτιάχνοντας και προωθώντας τους πρώτους δίσκους των Wu με τον RZA».

Η απώλειά του έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι Wu-Tang Clan είναι υποψήφιοι για το Rock & Roll Hall of Fame 2026, λίστα στην οποία ο Grant, ως μη performing μέλος, δεν περιλαμβανόταν. Η συμβολή του, ωστόσο, παραμένει αδιαμφισβήτητη: ο άνθρωπος που έδωσε επιχειρηματική υπόσταση σε ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα στην ιστορία του hip-hop.