Πληροφορίες

Ένας χρόνος χωρίς τον Μανώλη Λιδάκη: 3 ανέκδοτα τραγούδια φωτίζουν το τελευταίο του αποτύπωμα

Στην πρώτη επέτειο από την απώλειά του, ο Μικρός Ήρως κυκλοφορεί τρία ακυκλοφόρητα τραγούδια του Μανώλη Λιδάκη, τα τελευταία που ηχογράφησε πριν φύγει αναπάντεχα.

Μανώλης Λιδάκης
Avopolis Team

Ένας χρόνος συμπληρώνεται στις 26 Φεβρουαρίου 2026 από την απώλεια του Μανώλη Λιδάκη, ενός από τους σημαντικότερους και πιο αισθαντικούς ερμηνευτές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Με αφορμή την επέτειο, η δισκογραφική Μικρός Ήρως κυκλοφορεί τρία ανέκδοτα τραγούδια, τις τελευταίες ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε ο αξέχαστος τραγουδιστής πριν τον αιφνίδιο θάνατό του, από έναν δίσκο που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί.

Η ιστορία των τραγουδιών ξεκινά χρόνια πριν, όταν δύο στενοί φίλοι και συνεργάτες του Λιδάκη, ο στιχουργός Δημήτρης Τσάφας και ο συνθέτης και βιρτουόζος του μπουζουκιού Παναγιώτης Στεργίου, άρχισαν να γράφουν υλικό με αποκλειστικό ερμηνευτή τον ίδιο. Πρώτο δείγμα υπήρξε το «Γιατί ρε χρόνε με πουλάς», ενώ στη συνέχεια προέκυψαν τα «Παραμύθι» και «Όλα δικά σου», που ηχογραφήθηκαν με τη φωνή του. Στο εγχείρημα προστέθηκε αργότερα και ο τραγουδοποιός Σπύρος Κόλλιας, με το «Όλα τα ’δωσα», έναν στίχο–απολογισμό ζωής που ο Λιδάκης σφράγισε με την ιδιαίτερη χροιά και τη βαθιά συναισθηματική του ερμηνεία.

Οι ηχογραφήσεις διακόπηκαν προσωρινά όταν προβλήματα υγείας τον οδήγησαν στο Ηράκλειο για χειρουργική επέμβαση. Παρότι όλα έδειχναν ότι η διακοπή θα ήταν σύντομη, η καρδιά του σταμάτησε ξαφνικά, αφήνοντας το έργο ημιτελές. Όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του, η επιστροφή στο στούντιο μετά την απώλειά του υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη.

Με σεβασμό και συγκίνηση, η Μικρός Ήρως αποδίδει πλέον στο κοινό αυτά τα τρία τραγούδια, ως το τελευταίο ηχητικό αποτύπωμα ενός μεγάλου ερμηνευτή.

Ο Μανώλης Λιδάκης είχε συνεργαστεί ξανά με τους δημιουργούς: στον δίσκο του με τον Χρήστο Νικολόπουλο Όλα δικά μας κι όλα ξένα τραγούδησε στίχους του Δημήτρη Τσάφα, ενώ ο Παναγιώτης Στεργίου είχε ενορχηστρώσει 17 τραγούδια στο άλμπουμ Αυστηρώς Λαϊκόν.

Τα τρία τραγούδια που κυκλοφορούν είναι:
«Παραμύθι» (στίχοι: Δημήτρης Τσάφας – μουσική: Παναγιώτης Στεργίου)
«Όλα δικά σου» (στίχοι: Δημήτρης Τσάφας – Παναγιώτης Στεργίου)
«Όλα τα ’δωσα» (στίχοι: Σπύρος Κόλλιας – μουσική: Παναγιώτης Στεργίου)

Στις ηχογραφήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Παναγιώτης Στεργίου (κιθάρες, λαούτο), Μάνος Αχαλινωτόπουλος (κλαρίνο, νέι), Βασίλης Κετεντζόγλου (κιθάρες), Γιάννης Θεριανός (έγχορδα), ενώ η μίξη και το mastering έγιναν στο Sweetspot Studio από τον Γιάννη Χριστοδουλάτο.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Oliver "Power" Grant

Πέθανε ο Oliver "Power" Grant, συνιδρυτής και βασικός αρχιτέκτονας του σύμπαντος των Wu-Tang Clan

Σε ηλικία 52 ετών έφυγε από τη ζωή ο Oliver "Power" Grant, επιχειρηματικός νους πίσω από τους...
American Football

Οι American Football επιστρέφουν με το "Bad Moons"

Μετά την ανακοίνωση νέου άλμπουμ και παγκόσμιας περιοδείας, οι American Football κυκλοφορούν το...
Μανώλης Λιδάκης

Ένας χρόνος χωρίς τον Μανώλη Λιδάκη: 3 ανέκδοτα τραγούδια φωτίζουν το τελευταίο του αποτύπωμα

Στην πρώτη επέτειο από την απώλειά του, ο Μικρός Ήρως κυκλοφορεί τρία ακυκλοφόρητα τραγούδια του...

Featured

Moby – Future Quiet

Moby – Future Quiet

Ο Moby αποσύρεται από τον θόρυβο και δημιουργεί έναν δίσκο που ζητά να τον ακούσεις με προσοχή...
Ανδρέας Θερμός

Ανδρέας Θερμός: «Η μουσική είναι σαν κοχύλια στον ωκεανό, πρέπει να τα αναζητήσεις»

Ο σαξοφωνίστας Ανδρέας Θερμός μιλά για το Berklee, τη Λευκάδα, τις διαδρομές μέχρι το ντεμπούτο...
4 jazz κυκλοφορίες του 2026

Spiritual έκσταση και cinematic grooves σε 4 jazz κυκλοφορίες του 2026

Από την αυστριακή kraut αυτοσχεδιαστική δύναμη, και το βρετανικό deep spirit jazz, μέχρι τις...

Best of Network