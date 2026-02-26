Ένας χρόνος χωρίς τον Μανώλη Λιδάκη: 3 ανέκδοτα τραγούδια φωτίζουν το τελευταίο του αποτύπωμα

Ένας χρόνος συμπληρώνεται στις 26 Φεβρουαρίου 2026 από την απώλεια του Μανώλη Λιδάκη, ενός από τους σημαντικότερους και πιο αισθαντικούς ερμηνευτές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Με αφορμή την επέτειο, η δισκογραφική Μικρός Ήρως κυκλοφορεί τρία ανέκδοτα τραγούδια, τις τελευταίες ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε ο αξέχαστος τραγουδιστής πριν τον αιφνίδιο θάνατό του, από έναν δίσκο που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί.

Η ιστορία των τραγουδιών ξεκινά χρόνια πριν, όταν δύο στενοί φίλοι και συνεργάτες του Λιδάκη, ο στιχουργός Δημήτρης Τσάφας και ο συνθέτης και βιρτουόζος του μπουζουκιού Παναγιώτης Στεργίου, άρχισαν να γράφουν υλικό με αποκλειστικό ερμηνευτή τον ίδιο. Πρώτο δείγμα υπήρξε το «Γιατί ρε χρόνε με πουλάς», ενώ στη συνέχεια προέκυψαν τα «Παραμύθι» και «Όλα δικά σου», που ηχογραφήθηκαν με τη φωνή του. Στο εγχείρημα προστέθηκε αργότερα και ο τραγουδοποιός Σπύρος Κόλλιας, με το «Όλα τα ’δωσα», έναν στίχο–απολογισμό ζωής που ο Λιδάκης σφράγισε με την ιδιαίτερη χροιά και τη βαθιά συναισθηματική του ερμηνεία.

Οι ηχογραφήσεις διακόπηκαν προσωρινά όταν προβλήματα υγείας τον οδήγησαν στο Ηράκλειο για χειρουργική επέμβαση. Παρότι όλα έδειχναν ότι η διακοπή θα ήταν σύντομη, η καρδιά του σταμάτησε ξαφνικά, αφήνοντας το έργο ημιτελές. Όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του, η επιστροφή στο στούντιο μετά την απώλειά του υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη.

Με σεβασμό και συγκίνηση, η Μικρός Ήρως αποδίδει πλέον στο κοινό αυτά τα τρία τραγούδια, ως το τελευταίο ηχητικό αποτύπωμα ενός μεγάλου ερμηνευτή.

Ο Μανώλης Λιδάκης είχε συνεργαστεί ξανά με τους δημιουργούς: στον δίσκο του με τον Χρήστο Νικολόπουλο Όλα δικά μας κι όλα ξένα τραγούδησε στίχους του Δημήτρη Τσάφα, ενώ ο Παναγιώτης Στεργίου είχε ενορχηστρώσει 17 τραγούδια στο άλμπουμ Αυστηρώς Λαϊκόν.

Τα τρία τραγούδια που κυκλοφορούν είναι:

«Παραμύθι» (στίχοι: Δημήτρης Τσάφας – μουσική: Παναγιώτης Στεργίου)

«Όλα δικά σου» (στίχοι: Δημήτρης Τσάφας – Παναγιώτης Στεργίου)

«Όλα τα ’δωσα» (στίχοι: Σπύρος Κόλλιας – μουσική: Παναγιώτης Στεργίου)

Στις ηχογραφήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Παναγιώτης Στεργίου (κιθάρες, λαούτο), Μάνος Αχαλινωτόπουλος (κλαρίνο, νέι), Βασίλης Κετεντζόγλου (κιθάρες), Γιάννης Θεριανός (έγχορδα), ενώ η μίξη και το mastering έγιναν στο Sweetspot Studio από τον Γιάννη Χριστοδουλάτο.