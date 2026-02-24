DarkMatters: Nέο single "It’s Always The Sun" από τον επερχόμενο ομότιτλο δίσκο

Συνεχίζοντας την προσωπική του διαδρομή ανάμεσα σε αντιθέσεις και ισορροπίες, ο συνθέτης διαμορφώνει στο "It’s Always The Sun" ένα κινηματογραφικό ηχοτοπίο όπου κιθάρα, βιολί και ηλεκτρονικά στοιχεία συνυπάρχουν με τις ερμηνείες των Alex F και Piel Fluida. Το αποτέλεσμα κινείται συμβολικά ανάμεσα στο φως και τη σκιά, με στόχο μια εσωτερική, σχεδόν οραματική ακρόαση.

Το single συνοδεύεται από music video γυρισμένο στη Μεγάλη Βρετανία σε σκηνοθεσία της Zeta Spyraki, με συμμετοχή των χορευτών Yunchi Mai και Eloy Cojal. Η οπτική αφήγηση εστιάζει στη σχέση ανθρώπου και φύσης και επιχειρεί να αναδείξει, μέσα από κίνηση και εικόνa, τη δύναμη του φωτός ακόμη και στις πιο σκοτεινές εκφάνσεις της ύπαρξης.

Με το "It’s Always The Sun", ο DarkMatters προαναγγέλλει μια νέα δημιουργική περίοδο που διευρύνει τη μέχρι σήμερα αισθητική του, προτείνοντας μια διαδρομή από το σκοτάδι προς το φως, και αντίστροφα.

