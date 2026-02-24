Πληροφορίες

DarkMatters: Nέο single "It’s Always The Sun" από τον επερχόμενο ομότιτλο δίσκο

Ο DarkMatters (κατά κόσμον Βαγγέλης Μουρελάτος) παρουσιάζει το πρώτο single από το νέο του άλμπουμ "It’s Always The Sun", το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026.

DarkMatters
Avopolis Team

Συνεχίζοντας την προσωπική του διαδρομή ανάμεσα σε αντιθέσεις και ισορροπίες, ο συνθέτης διαμορφώνει στο "It’s Always The Sun" ένα κινηματογραφικό ηχοτοπίο όπου κιθάρα, βιολί και ηλεκτρονικά στοιχεία συνυπάρχουν με τις ερμηνείες των Alex F και Piel Fluida. Το αποτέλεσμα κινείται συμβολικά ανάμεσα στο φως και τη σκιά, με στόχο μια εσωτερική, σχεδόν οραματική ακρόαση.

Το single συνοδεύεται από music video γυρισμένο στη Μεγάλη Βρετανία σε σκηνοθεσία της Zeta Spyraki, με συμμετοχή των χορευτών Yunchi Mai και Eloy Cojal. Η οπτική αφήγηση εστιάζει στη σχέση ανθρώπου και φύσης και επιχειρεί να αναδείξει, μέσα από κίνηση και εικόνa, τη δύναμη του φωτός ακόμη και στις πιο σκοτεινές εκφάνσεις της ύπαρξης.

Με το "It’s Always The Sun", ο DarkMatters προαναγγέλλει μια νέα δημιουργική περίοδο που διευρύνει τη μέχρι σήμερα αισθητική του, προτείνοντας μια διαδρομή από το σκοτάδι προς το φως, και αντίστροφα.

Buy/Stream here:

Spotify: https://bit.ly/3NWycOS

iTunes/Apple Music: https://apple.co/4bCTdrA

Deezer: https://bit.ly/4qvg1NH

Amazon Music: https://amzn.to/3MulrdS

DarkMatters (a.k.a. Vaggelis Mourelatos) Social

Instagram: https://www.instagram.com/vaggelis_mourelatos/

Facebook: https://www.facebook.com/darkmattersGR

SoundCloud: https://soundcloud.com/darkmattersgr

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

