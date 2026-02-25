O Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στην Πλατεία Νερού για το Release Athens 2026

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Παύλο Παυλίδη, την Κυριακή 5 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Έναν χρόνο μετά τη συναυλία-σταθμό στον κατάμεστο ίδιο χώρο, ο Παύλος και η μπάντα του επιστρέφουν για να μας χαρίσουν ξανά μια ονειρική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, με μελωδίες, στίχους και εικόνες που μας έχουν εμπνεύσει και έχουν γίνει κομμάτι της ζωής μας.

Τραγουδιστής και τραγουδοποιός της εγχώριας εναλλακτικής ροκ σκηνής, με προσωπική πορεία που μετρά περισσότερα από 20 χρόνια και συνολικά πάνω από τρεις δεκαετίες αδιάλειπτης δημιουργικής παρουσίας, αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές και χαρισματικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Με βαθιά ποιητική φλέβα και σπάνια σκηνική ενέργεια, συνεχίζει να εξελίσσεται, να εμπνέει και να συσπειρώνει γύρω του ένα κοινό που μεγαλώνει διαρκώς.

Τα τελευταία χρόνια, οι live εμφανίσεις του αποτελούν σταθερά το απόλυτο «talk of the town», συγκεντρώνοντας το πιο ζωντανό και αφοσιωμένο κοινό της πόλης - παλιούς συνοδοιπόρους αλλά και νεότερους ακροατές που ανακαλύπτουν τώρα τη μουσική του. Το ένα sold-out διαδέχεται το άλλο, σε συναυλίες που μετατρέπονται σε συλλογική εμπειρία: ένταση, συγκίνηση, ρυθμός και μια αίσθηση γιορτής που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Στις 5 Ιουλίου, ο Παύλος και η ομάδα του επιστρέφουν με ένα ανανεωμένο και πολυεπίπεδο live set, που διατρέχει ολόκληρη τη μουσική του διαδρομή - από την εποχή των Ξύλινων Σπαθιών μέχρι σήμερα. Το setlist θα είναι πλούσιο και ανανεωμένο, ενώ για πρώτη φορά και σε αποκλειστικότητα θα ακούσουμε ζωντανά τραγούδια από τον νέο του δίσκο, που θα κυκλοφορήσει έως το τέλος της χρονιάς από τη Fine! Records.

Ιδιαίτερο ρόλο στη συναυλία του Ιουλίου θα έχει η εικαστική διάσταση της βραδιάς, μέσα από μια νέα δημιουργική σύμπραξη με τον εικαστικό Στέφανο Ρόκκο και τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Χάρη Λαγκούση, που συνδιαμορφώνουν το σκηνικό περιβάλλον και τη συνολική ατμόσφαιρα της παράστασης.

Στο πλευρό του, μια ανανεωμένη μπάντα με εξαιρετικούς μουσικούς: ο Αλέκος Γεωργουλόπουλος (κιθάρα, synthesizers, φωνητικά), ο Αλέξης Σταυρόπουλος (τύμπανα, sample pads), ο Θανάσης Τζίνγκοβιτς (μπάσο) και ο Χρήστος Λαϊνάς (κιθάρα, πλήκτρα, φωνητικά).

5 Ιουλίου 2026: Save the Date και έλα να το ζήσεις ξανά - πιο δυνατά, πιο ζωντανά και πιο χορευτικά από ποτέ!

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει το Κυριακή 1 Μαρτίου, στις 12:00, προς 18€ και για συγκεκριμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 20€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 80€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

