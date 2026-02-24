Πληροφορίες

Το "Empathy" μεταφέρει τους Bathing Suits από τα υπόγεια στο clubland

Oι Bathing Suits μεταφέρουν την ωμή post-punk ένταση τους σε ένα σκοτεινό club υβρίδιο techno και θορύβου.

Οι Bathing Suits, το εκρηκτικό DIY σχήμα από το Λιντς, παρουσιάζουν το νέο τους single “Empathy”, που κυκλοφορεί μέσω της Underplay Recordings και σηματοδοτεί τη μετάβασή τους από τις basement-party ρίζες σε πιο καθαρά club τοπία. Το επτάλεπτο κομμάτι, σε παραγωγή του DJ Subaru (Benny Howell), λειτουργεί ως μια εκτεταμένη “noise-trance” κάθαρση, όπου η τραχιά ενέργεια του post-punk συναντά τον αδιάκοπο παλμό της techno. Στο επίκεντρο, η φωνή της Freyja Blevins που μαζί με το drum machine της ακούγονται σαν «δαιμονισμένος» ιεροκήρυκας μέσα σε ένα ψυχρό, ασφυκτικό ηχητικό τοπίο.

Όπως σημειώνει η ίδια, το “Empathy” γεννήθηκε από την αίσθηση ότι «η ενσυναίσθηση έχει εξαντληθεί», αποτυπώνοντας έναν ήχο «παγωμένο, θυμωμένο, πνιγηρό και τεταμένο», παρότι η διαδικασία δημιουργίας του υπήρξε συλλογικά απολαυστική.

Η κυκλοφορία αποτελεί και ορόσημο για το συγκρότημα ως πρώτη επίσημη υπογραφή της Underplay Recordings, νέας δισκογραφικής σε συνεργασία με τη Virgin Music Group. Ήδη γνωστοί για τα υψηλής έντασης live τους (μεταξύ άλλων στο φεστιβάλ Transmusicales της Γαλλίας) οι Bathing Suits διανύουν μια έντονη συναυλιακή χρονιά το 2026, με εμφανίσεις στα The Great Escape και Green Man, καθώς και headline show στο The Lexington του Λονδίνου. Το σύνθημά τους «Always dancey. Always loud. Always sexy» μοιάζει πλέον λιγότερο slogan και περισσότερο προειδοποίηση. 

 

