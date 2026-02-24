Blood Wizard: Nέο single "Lick The Big Star" πριν από το EP "Lucky Life"

Οι Blood Wizard επιστρέφουν με το νέο single “Lick The Big Star”, προαναγγέλλοντας μια πιο βαριά και συναισθηματικά φορτισμένη κατεύθυνση ενόψει του επερχόμενου EP Lucky Life, που κυκλοφορεί στις 16 Απριλίου μέσω της Sad Club Records. Το κομμάτι διαδέχεται το “Daydreaming”, το οποίο γνώρισε σημαντική ραδιοφωνική απήχηση στα βρετανικά ραδιόφωνα.

Με αφορμή την κυκλοφορία, το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο, με αποκορύφωμα μια αναμενόμενη εμφάνιση στο Moth Club του Λονδίνου.

Όπως αναφέρει η μπάντα, το “Lick The Big Star” αποτυπώνει τη μετατόπιση του ήχου που χαρακτηρίζει το Lucky Life: «επιστρέφουμε σε πιο emotive, heavier μουσική που όλοι αγαπήσαμε μεγαλώνοντας». Το τραγούδι περιστρέφεται γύρω από την ιδέα της καταδίωξης μιας φαντασίωσης χωρίς να αναλογίζεται κανείς το τίμημα.

Το νέο EP σηματοδοτεί επίσης αλλαγή στη δημιουργική διαδικασία των Blood Wizard. Αντί για τη σχεδόν σόλο προσέγγιση του frontman Cai Burns στο παρελθόν, το Lucky Life προέκυψε από πειραματικές, συλλογικές συνεδρίες στο Νότιο Λονδίνο, με τη μπάντα να αντικαθιστά τις παραδοσιακές πρόβες με home sampling και επεξεργασία φωνής. Το αποτέλεσμα απομακρύνεται από την αισθητική του Grinning William (2024), κατευθυνόμενο σε έναν πιο πολυεπίπεδο και έντονο ήχο.