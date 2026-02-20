«Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα»: 12 Μαρτίου έως 26 Απριλίου 2026 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης



Μετά τη Νέκυια το 2023, ο Γιάννης Αγγελάκας καταλαμβάνει και πάλι την Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα: Όταν πατήσεις στη γη, έχεις πια μεγαλώσει, τη δική του εκδοχή σε ένα βιβλίο που τον στοιχειώνει από την εφηβεία του, όταν πρωτοανακάλυψε το έργο του Σαιντ-Εξυπερύ. Ένα βιβλίο που κράτησε στη βιβλιοθήκη του με το εξώφυλλο στραμμένο πάντα προς τα έξω. Για να θυμάται. Για να μην ξεχνά πως «όλοι οι μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά… αλλά λίγοι το θυμούνται». Ή, όπως λέει ο ίδιος: «Ένας κόσμος εκτοπισμένος από την παιδικότητά του είναι άψυχος, τρομακτικός και δυσοίωνος».

Σαν ένα μπλουζ, έναν μακρύ παλμό –κάποτε μελαγχολικό και άλλοτε δοξαστικό– που αποτίνει φόρο τιμής στον Παύλο Σιδηρόπουλο και στον δικό του εμβληματικό δίσκο, Τα Μπλουζ του Πρίγκηπα, φαντάστηκε ο Αγγελάκας τη σκηνική εκδοχή στο διάσημο βιβλίο του 1943. Σαν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από λόγια, μουσικές και τραγούδια που διαπερνούν τη ψυχή και το σώμα, τους επί γης πολέμους και τα διαπλανητικά ταξίδια, τον Πιλότο και τον Μικρό Πρίγκιπα, τους μουσικούς και ερμηνευτές που βρίσκονται πάνω στη σκηνή και το κοινό.

Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα, σε μετάφραση του Στρατή Τσίρκα, φτιάχνει τον δικό του αστερισμό μέσα από τη σύλληψη, τη μουσική σύνθεση και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιάννη Αγγελάκα, με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Γούση να τη βάζει σε σκηνική τροχιά· η ελεύθερη διασκευή και οι πρωτότυποι στίχοι των Αγγελάκα και Θεοδώρας Καπράλου και η δραματουργική επεξεργασία των Γούση και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου συντονίζονται με την ενορχήστρωση των Αγγελάκα και Coti K· τα σκηνικά του Λουκά Μπάκα, οι φωτισμοί της Ελίζας Αλεξανδροπούλου, το animation direction του Αριστοτέλη Μαραγκού και η επιμέλεια κίνησης της Αλεξάνδρας Καζάζου υφαίνουν τον εικαστικό και σωματικό κόσμο του έργου.

Με τον ίδιο τον Αγγελάκα πρωταγωνιστή και συναφηγητές τη Νάντια Μπαϊμπά, την Ειρήνη Μπούνταλη και τον Νικόλα Παπούλια, ζωντανή μουσική επί σκηνής από τους Coti K., Νίκο Γιούσεφ, Περικλή Τσουκαλά και Κωνσταντίνο Ζάμπο και με τον βραβευμένο δημιουργό των Μαγνητικών πεδίων Γιώργο Γούση στη σκηνοθετική επιμέλεια, η σκηνή γίνεται σύμπαν, φτιαγμένο από λόγια και σκέψεις που αστραποβολούν φως σε μια παράσταση-κατάφαση στη ζωή, την αγάπη, τη φιλία. Γιατί όλοι πια ξέρουμε:

«Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια».

Συντελεστές

Βασισμένο στο κείμενο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ σε μετάφραση Στρατή Τσίρκα

Σύλληψη, Μουσική Σύνθεση, Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιάννης Αγγελάκας

Σκηνοθετική Επιμέλεια: Γιώργος Γούσης

Ελεύθερη Διασκευή & Πρωτότυποι Στίχοι: Γιάννης Αγγελάκας, Θεοδώρα Καπράλου

Ενορχήστρωση: Γιάννης Αγγελάκας, Coti K.

Δραματουργική Επεξεργασία: Γιώργος Γούσης, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Σκηνικά: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Animation Direction: Αριστοτέλης Μαραγκός

Επιμέλεια Κίνησης: Αλεξάνδρα Καζάζου

Ενδυματολογική Επιμέλεια: Κατερίνα Ζούρα

Διεύθυνση Παραγωγής: Κάσση Καφέτση

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αρσένης Πολυμενόπουλος

Συνεργάτες Σκηνογράφοι: Φιλάνθη Μπουγάτσου, Βαγγέλης Ξενοδοχίδης

Hand-drawn Animation: Χρυσούλα Κοροβέση

Computer Animation: Γεώργιος Χερουβείμ

Technical & Live Projection Queues: Μάριος Γαμπιεράκης

Additional Frames: Rebecca Marshall, Jordan Behnan, Νικόλας Γαμπιεράκης

Βοηθός Ενδυματολόγου: Χαρά Τζερεφού

Μετάφραση για τους υπέρτιτλους στα αγγλικά: Μέμη Κατσώνη

Χειρισμός υπέρτιτλων: Γιάννης Παπαδάκης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΠLANKTON – Κωνσταντίνος Κουκούλης, Wild Rose Productions / Γιώργης Δραγατάκης, Ευαγγελία Πετράκη

Μουσικοί

Παραγωγή ήχου, μπάσο & ηλεκτρονικά: Coti K.

Μουσικό πριόνι: Νίκος Γιούσεφ

«Μέδουσα» (custom ηλεκτρικό, βαρύτονο έγχορδο εμπνευσμένο από το Cümbüş), ηλεκτρική κιθάρα εναλλακτικών κουρδισμάτων με εφέ: Περικλής Τσουκαλάς

Κρουστά, synths: Κωνσταντίνος Ζάμπος

Παραγωγή ήχων, προηχογραφημένο modular synthesizer: Δημήτρης Σαλεπάκης

Αφήγηση & Τραγούδι: Γιάννης Αγγελάκας, Νάντια Μπαϊμπά, Ειρήνη Μπούνταλη, Νικόλας Παπούλιας

Ανάθεση & Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Πρεμιέρα: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Υποστηρίζεται από το Onassis Stegi Touring Program

Το κείμενο της παράστασης θα κυκλοφορήσει σε έκδοση των Onassis Publications, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο Onassis Shop και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Λίγα λόγια για τους συντελεστές

Γιάννης Αγγελάκας

Ο Γιάννης Αγγελάκας είναι τραγουδιστής, μουσικός και ποιητής. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως ο τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Τρύπες. Οι Τρύπες έδωσαν πλήθος συναυλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ κυκλοφόρησαν και επτά δίσκους με μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό. Από το 2001, μετά τη διάλυση του σχήματος, ο Αγγελάκας ακολουθεί τη δική του διαδρομή. Πάντα με διάθεση για ψάξιμο και πειραματισμό, προχωρά σε διάφορες συνεργασίες και δισκογραφικές δουλειές, γράφοντας, μεταξύ άλλων, μουσική για κινηματογραφικές ταινίες και ντοκιμαντέρ. Στον κινηματογράφο συμμετείχε με έναν μικρό ρόλο στην ταινία Χώμα και Νερό, σε σκηνοθεσία Πάνου Καρκανεβάτου, ενώ στην ταινία του Νίκου Νικολαΐδη, Ο χαμένος τα παίρνει όλα, εκτός από τη μουσική, ανέλαβε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παράλληλα με τα παραπάνω, έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές Σάλια, μισόλογα και τρύπιοι στίχοι και Πώς τολμάς και νοσταλγείς, τσόγλανε;, οι οποίες συνοδεύονται από δικά του σκίτσα.

Το 2000 κυκλοφόρησε το βιβλίο Για την καρδιά ενός κτήνους (1985-2000), που περιέχει όλους τους στίχους του μέχρι τότε, καθώς και συνεντεύξεις. Το 2019 εκδόθηκε το βιβλίο του, Ο μεγάλος μαθητής και ο μικρός δάσκαλος, ενώ το τελευταίο του βιβλίο, με τίτλο Ο τίγρης, το κοράκι κι ο Θεός, κυκλοφόρησε το 2023.

Γιώργος Γούσης

O Γιώργος Γούσης γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα και είναι δημιουργός κόμικ και σκηνοθέτης. Το 2012 κυκλοφόρησε τη συλλογή σύντομων ιστοριών Αθώες Εποχές (εκδόσεις ΚΨΜ), ενώ το 2016 διασκεύασε σε κόμικ τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου (εκδόσεις Polaris). Από το 2017 έως και το 2019 ήταν αρχισυντάκτης στο περιοδικό με κόμικ Μπλε Κομήτης. Το 2019 δημιούργησε το κόμικ Φεστιβάλ, παραγγελία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την επέτειο των 60 χρόνων του, και το 2020 το κόμικ Ληστές (εκδόσεις Polaris).

Το 2019 πραγματοποίησε την πρώτη του σκηνοθετική προσπάθεια με το ντοκιμαντέρ Χειροπαλαιστής (OhMyDog Productions). Ακολούθησαν το 2021 τα Μαγνητικά πεδία (Heretic), η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας, που κατέκτησε το κοινό, απέσπασε πλήθος βραβείων, ανάμεσά τους και τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και ήταν η ελληνική πρόταση για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας.

Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα είναι η πρώτη του σκηνοθετική επιμέλεια σε παράσταση.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

12 Μαρτίου έως 26 Απριλίου 2026

Πέμπτη – Σάββατο 20:30, Κυριακή 14:00

Κεντρική Σκηνή

Διάρκεια: 65 λεπτά

Στην παράσταση γίνεται χρήση στροβοσκοπικού φωτισμού.

Παραστάσεις με υπέρτιτλους στα αγγλικά: Κυριακές 22 Μαρτίου, 5 & 19 Απριλίου 2026

Προσβάσιμες παραστάσεις: Οι παραστάσεις στις 26, 27 και 28 Μαρτίου θα παρουσιαστούν σε συνθήκες προσβασιμότητας, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνονται υπερτιτλισμός και ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφά και βαρήκοα άτομα, καθώς και απτική ξενάγηση στον σκηνικό χώρο και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας παρέχονται με την υποστήριξη του δικτύου Europe Beyond Access, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι απτικές ξεναγήσεις ξεκινούν στις 19:30.

Για κρατήσεις εισιτηρίων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπηρεσίας προσβασιμότητας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή καλέστε στο 213 017 8036.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Κανονικό εισιτήριο: 40 €, 32 €, 26 €, 22 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος Στέγης, Κάτοικος Γειτονιάς: έκπτωση 20% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Ανεργίας: έκπτωση 30% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Παρέα 5-9 άτομα: έκπτωση 10% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Εισιτήριο Περιορισμένης Ορατότητας: 13 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Έναρξη προπώλησης: 19 Φεβρουαρίου 2026, 17:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία digital ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας ή, εναλλακτικά, αποθηκεύστε το εισιτήριό σας στο android ή IOS wallet σας ή τυπώστε το και μπείτε απευθείας στην αίθουσα.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

219 219 1000

Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου: Δευτέρα-Κυριακή 10:00 – 21:00

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ

2130178036 και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (Συγγρού 107)

Τα ταμεία της Στέγης λειτουργούν Πέμπτη έως Κυριακή 18:00 – 21:00 και τις ημέρες & ώρες των παραστάσεων

