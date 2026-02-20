Στα 94 του, ο William Shatner ετοιμάζει all-star heavy metal άλμπουμ

Σε ηλικία 94 ετών, ο William Shatner (γνωστός παγκοσμίως ως Captain Kirk του Star Trek) ετοιμάζει ένα heavy metal άλμπουμ γεμάτο ηχηρά ονόματα. Ο ακόμη άτιτλος δίσκος, που ανακοινώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου μέσω της ομάδας του, περιγράφεται ως «μια metal υπερπαραγωγή με έναν πραγματικό στρατό από metal αστέρες, προσωπικά επιλεγμένους από τον Shatner», με στόχο κυκλοφορίας μέσα στο 2026.

Ο ίδιος δηλώνει: «Το metal ήταν πάντα ένας τόπος όπου η φαντασία γίνεται εκκωφαντική. Αυτό το άλμπουμ είναι μια σύναξη δυνάμεων, κάθε καλλιτέχνης φέρνει τη φωτιά, την ακρίβεια και το χάος του. Τους επέλεξα γιατί έχουν κάτι να πουν, και γιατί το metal απαιτεί ειλικρίνεια». Όπως αποκαλύπτει, το άλμπουμ θα περιλαμβάνει διασκευές σε Black Sabbath, Judas Priest και Iron Maiden, αλλά και νέα κομμάτια γραμμένα από τη δημιουργική του ομάδα.

Στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται ο κιθαρίστας Zakk Wylde (Ozzy Osbourne, Black Label Society), ο Henry Rollins (ex-Black Flag), καθώς και οι Ritchie Blackmore (Rainbow, ex-Deep Purple), Edgar Froese (Tangerine Dream) και Wayne Kramer (MC5) σε παλαιότερες ηχογραφήσεις που είχαν μείνει εκτός κυκλοφορίας, πριν τον χαμό των δύο τελευταίων γιγάντων.

Παρότι η ενασχόληση του Shatner με το metal στα 90s του μοιάζει απροσδόκητη, δεν είναι χωρίς προηγούμενο: ο ηθοποιός έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν άλμπουμ μουσικής και spoken word, ενώ η ιδιότυπη εκδοχή του στο "Rocket Man" του Elton John έχει μείνει διαβόητη. Το 2011 συνεργάστηκε επίσης με τον Zakk Wylde στο spoken-word rock άλμπουμ Seeking Major Tom, με συμμετοχές των Michael Schenker, Ian Paice και Carmine Appice.

Ο Shatner διατηρεί στενή φιλία με τον Wylde και είχε εμφανιστεί το 2012 σε τηλεοπτικό roast προς τιμήν του, μαζί με προσωπικότητες όπως οι Corey Taylor (Slipknot), Scott Ian (Anthrax) και Sharon Osbourne. Με το νέο project, ο 94χρονος ηθοποιός δηλώνει έτοιμος «να βγει ξανά στο άγνωστο», αυτή τη φορά μέσα από τον κόσμο του heavy metal.