Οι Sunn O))) επιστρέφουν με νέο κομμάτι και ευρωπαϊκή περιοδεία

Οι Sunn O))) επέστρεψαν με νέο τραγούδι, το "Butch’s Guns", προάγγελο του επερχόμενου, ομώνυμου άλμπουμ τους για τη Sub Pop, που κυκλοφορεί στις 3 Απριλίου. Το κομμάτι ακολουθεί το single "Glory", που είχε παρουσιαστεί τον προηγούμενο μήνα, σηματοδοτώντας τη νέα φάση του εμβληματικού drone-metal σχήματος.

Παράλληλα, το ντουέτο ανακοίνωσε και ευρωπαϊκό σκέλος στην περιοδεία που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη Βόρεια Αμερική. Η ευρωπαϊκή διαδρομή ξεκινά στις 23 Ιουλίου από τη Ζυρίχη και συνεχίζεται σε πόλεις όπως Άμστερνταμ, Λονδίνο και Βερολίνο, με επιπλέον ημερομηνίες να αναμένονται.

Οι Sunn O))) είχαν υπογράψει με τη Sub Pop τον περασμένο Οκτώβριο, κυκλοφορώντας τότε τρία singles ("Eternity’s Pillars", "Raise the Chalice", "Reverential"). Οι τελευταίοι στούντιο δίσκοι τους ήταν τα Life Metal και Pyroclasts (2019), ενώ το 2021 κυκλοφόρησαν το live άλμπουμ Metta, Benevolence, ηχογραφημένο για την εκπομπή της Mary Anne Hobbs στο BBC Radio 6 Music.