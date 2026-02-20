Ο Grian Chatten των Fontaines D.C. διασκευάζει Massive Attack για το "Peaky Blinders"

Ο Grian Chatten των Fontaines D.C. συμμετέχει στο soundtrack του Peaky Blinders: The Immortal Man με μια νέα διασκευή του εμβληματικού "Angel" των Massive Attack. Το κινηματογραφικό spin-off της δημοφιλούς σειράς κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 3 Μαρτίου και φτάνει στο Netflix στις 20 Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία κυκλοφορεί και το soundtrack μέσω της Milan Records.

Η εκδοχή του Chatten είναι μία από τις δύο διασκευές Massive Attack στο άλμπουμ, που περιλαμβάνει επίσης το "Teardrop" από την Ιρλανδή τραγουδίστρια Girl In The Year Above. Στο soundtrack συμμετέχουν ακόμη η Amy Taylor (Amyl and The Sniffers) με νέο πρωτότυπο τραγούδι, μια πρόσφατα ηχογραφημένη εκδοχή του "Red Right Hand" του Nick Cave, καθώς και το νέο κομμάτι των Chatten και Lankum "Hunting The Wren". Ήδη κυκλοφορεί το single "Puppet", που έγραψε ο Chatten μαζί με τους συνθέτες της σειράς Antony Genn και Martin Slattery.

Το Peaky Blinders: The Immortal Man διαδραματίζεται το 1940, λίγα χρόνια μετά το φινάλε της σειράς, και ακολουθεί τον Tommy Shelby (Cillian Murphy) καθώς αντιμετωπίζει προσωπικούς και επαγγελματικούς δαίμονες στο φόντο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Rebecca Ferguson, Paul Anderson, Sophie Rundle και Barry Keoghan. Η τηλεοπτική σειρά ολοκληρώθηκε το 2022.