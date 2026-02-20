Οι Temples επιστρέφουν με το "Jet Stream Heart" και ανακοινώνουν το άλμπουμ "BLISS"



Οι psych-rock Temples από το Kettering επιστρέφουν με το "Jet Stream Heart", ένα υψηλής έντασης single που λειτουργεί ως μανιφέστο για το νέο τους άλμπουμ BLISS, το οποίο αναμένεται στις 26 Ιουνίου από τη V2 Records. Απομακρυνόμενοι από την περίτεχνη psych-pop των προηγούμενων δουλειών τους, οι Temples υιοθετούν εδώ έναν βαρύ, υπνωτικό παλμό που μιμείται το σωματικό «τείχος ήχου» ενός club.

Θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε synths και κιθάρες μέσω custom fuzz πεταλιών και «παράξενου» στούντιο εξοπλισμού, το συγκρότημα δημιουργεί ένα κομμάτι που μοιάζει λιγότερο με παραδοσιακό rock τραγούδι και περισσότερο με βιωματική, εμβυθιστική εμπειρία. Όπως σημειώνουν: «Το "Jet Stream Heart" εξερευνά την αίσθηση του να σε σαγηνεύει η μουσική, να σε παρασύρει σε ένα ηχητικό jet stream και να παραδίνεσαι στη μαγνητική του δύναμη… Το τραγούδι θολώνει τα είδη και τα όρια ανάμεσα σε synth και κιθάρα/μπάσο. Πάντα επιδιώκουμε μια τολμηρή ηχητική δήλωση».

Το single αντλεί από τη «μελαγχολική ευφορία» της ηλεκτρονικής μουσικής των αρχών των 00s, με αναφορές σε Underworld και Faithless. Για τους Temples, το «Jet Stream Heart» αποτυπώνει την έλξη μιας μουσικής που απαιτεί πλήρη παράδοση, την πιο ριζική ηχητική τους μετατόπιση μέχρι σήμερα, που διατηρεί το μελωδικό τους ένστικτο αλλά το τοποθετεί σταθερά στην πίστα.