Οι The xx ανακοινώνουν την πρώτη live εμφάνιση μετά το 2018



Οι The xx ανακοίνωσαν την ημερομηνία της πολυαναμενόμενης ζωντανής επιστροφής τους. Το λονδρέζικο τρίο επιστρέφει φέτος στη σκηνή για τις πρώτες του εμφανίσεις μετά το 2018, όταν ολοκλήρωσε την περιοδεία του άλμπουμ I See You (2017).

Οι πρώτες προγραμματισμένες εμφανίσεις για το 2026 περιλαμβάνουν το Coachella τον Απρίλιο, καθώς και μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ όπως τα Primavera Sound (Βαρκελώνη και Πόρτο), We Love Green, Open’er και Rock Werchter, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, το συγκρότημα αποκάλυψε ότι η πρώτη του συναυλία θα προηγηθεί του Coachella: η «πρώτη εμφάνιση μετά από καιρό» έχει οριστεί για το Σάββατο 4 Απριλίου.

Μέσα από τα social media, οι The xx κάλεσαν τους fans να εγγραφούν για να μάθουν πρώτοι τα επόμενα σχέδιά τους, προαναγγέλλοντας επίσημη ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Οι φήμες επανένωσης είχαν ενταθεί ήδη από τον Μάρτιο του 2025, όταν τα μέλη της μπάντας φωτογραφήθηκαν μαζί στο στούντιο, ενώ ο Jamie xx είχε δηλώσει ότι «περνούσαν καλά δουλεύοντας νέο υλικό» το καλοκαίρι του 2024. Τον Σεπτέμβριο του 2025 μοιράστηκαν και πλάνα από πρόβες, λίγο μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής τους στο Coachella.