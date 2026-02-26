Πληροφορίες

Modern Woman: Νέο single "Neptune Girl" και ντεμπούτο άλμπουμ τον Μάιο

Το λονδρέζικο art-rock σχήμα Modern Woman επιστρέφει με το ανήσυχο "Neptune Girl" και ανακοινώνει το πρώτο του άλμπουμ "Johnny’s Dreamworld".

Οι Modern Woman μοιράστηκαν το νέο τους single "Neptune Girl", ένα ανήσυχο και φορτισμένο κομμάτι που βουτά στη λεπτή, σχεδόν υπαρξιακή αμηχανία της ενηλικίωσης στην Αγγλία. Χτισμένο πάνω σε προωθητικά ντραμς και κοφτερές κιθάρες, το τραγούδι αποτυπώνει μια ιδιαίτερη μορφή εφηβικού άγχους, συνδυάζοντας νοσταλγικές μελωδίες με την avant-garde αιχμή της μπάντας.

Η frontwoman Sophie Harris εξηγεί: «Το κομμάτι γεννήθηκε από μια εικόνα παιδικών χρόνων στην Αγγλία, να παίζεις σε δρόμους και χωράφια με έναν φίλο που αργότερα έφυγε από τη ζωή. Ο παράδεισος είναι, φαντάζομαι, κάπου κοντά στον Ποσειδώνα».

Το "Neptune Girl" λειτουργεί ως κεντρικό κομμάτι της ανακοίνωσης του πολυαναμενόμενου ντεμπούτου τους άλμπουμ "Johnny’s Dreamworld", που κυκλοφορεί την 1η Μαΐου από τη One Little Independent Records. Με επιρροές που εκτείνονται από το post-punk έως το experimental folk, το single αναδεικνύει την ικανότητα των Modern Woman να συγχωνεύουν «το τρυφερό και το σκληρό». Παράλληλα, το συγκρότημα ανακοίνωσε και σειρά νέων συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με κορύφωση το headline show παρουσίασης του άλμπουμ στο The Lexington του Λονδίνου.

 

 

