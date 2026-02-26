Οι American Football επιστρέφουν με το "Bad Moons"

Οι American Football επέστρεψαν με το πρώτο τους νέο single εδώ και επτά χρόνια, με τίτλο "Bad Moons", λίγο μετά την ανακοίνωση νέου άλμπουμ και παγκόσμιας περιοδείας. Πιστό στο γνώριμο μελαγχολικό τους ύφος, το οκτάλεπτο κομμάτι περιστρέφεται γύρω από το ρεφρέν «I’ve got some bad news, I only feel alive when I’m alone», ενώ ολοκληρώνεται με μια σειρά εξομολογήσεων για όσα κάνει ο αφηγητής «στο σκοτάδι».

Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Mike Kinsella αποκάλυψε τη σύνθετη διαδικασία πίσω από το τραγούδι, εξηγώντας ότι το "Bad Moons" αποτελεί «ένα Φρανκενστάιν από δύο διαφορετικά demos που ανταλλάσσαμε για καιρό: ένα παιχνιδιάρικο, με παιδιά που παίζουν και toy-pianos που κουδουνίζουν, και ένα σκοτεινό, με κιθάρες που ουρλιάζουν και εκρηκτικά τύμπανα».

Όπως σημείωσε, το μοτίβο «in the dark» ήταν βασικό στοιχείο του δεύτερου demo, όμως η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν «να γεφυρωθεί το χάσμα» ανάμεσα στα δύο διαμετρικά αντίθετα μέρη. Έτσι, αποφάσισε να ξεκινήσει το τραγούδι «σαν παιδί, ή μάλλον σαν δύο παιδιά στοιβαγμένα σε μια καμπαρντίνα, που κρυφά και απρόθυμα ζουν τη ζωή ενός ενήλικα, συσσωρεύοντας λάθη και ενοχές στην πορεία».

«Μέχρι το τέλος, αυτά τα λάθη ξεχειλίζουν σχεδόν από τα αγόρια, μια καθαρτική εξομολόγηση, που ελπίζω να μπορεί να αγγίξει οποιονδήποτε έχει ζήσει», πρόσθεσε.

Το συνοδευτικό βίντεο, σε σκηνοθεσία Alex Acy και Rémi Belleville, εκτυλίσσεται στην καναδική ύπαιθρο και χρησιμοποιεί slow-motion montages για να αποτυπώσει την πολυπλοκότητα της παιδικής ηλικίας και της αγορίστικης ενηλικίωσης.