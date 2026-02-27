Birds of Vale: Tο "Colder" προαναγγέλλει το νέο άλμπουμ "Dimensions"

Το “Colder” αφηγείται μια ερωτική ιστορία που ξεκινά έντονα και ολοκληρώνεται απρόσμενα, αφήνοντας πίσω της μια αίσθηση απόστασης και αναμονής. Οι μελωδίες κινούνται γύρω από την απουσία και τη σταδιακή απομάκρυνση, καθώς η οικειότητα ξεθωριάζει και ο χρόνος χάνεται. Ανάμεσα στη μνήμη και την επιθυμία, το τραγούδι αγγίζει την ανάγκη για επανασύνδεση και την επιστροφή ενός προσώπου που λειτούργησε ως σημείο αναφοράς. Με συγκρατημένο συναισθηματικό φορτίο, το “Colder” εξερευνά την εύθραυστη ισορροπία της αγάπης και τον τρόπο που μπορεί να προσφέρει παρηγοριά ακόμη και στις πιο ψυχρές στιγμές.

Οι Birds of Vale σχηματίστηκαν στις αρχές του 2020 στην Αθήνα και πραγματοποίησαν το δισκογραφικό τους ντεμπούτο στα τέλη της ίδιας χρονιάς με το διπλό single "Devil In" / "Beautiful Girl", που κυκλοφόρησε από τη Bitter Tea Records. Μετά την πανδημία, η μπάντα μετέφερε τον ηλεκτρισμένο ήχο της στις σκηνές της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας, χτίζοντας σταθερά τη φήμη της μέσα από εκρηκτικές live εμφανίσεις.

Το 2024 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ Limbo, το οποίο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο ήχος τους συνδυάζει heavy blues και rock ’n’ roll με έντονες επιρροές από τη δεκαετία του ’70, φιλτραρισμένες μέσα από μια σύγχρονη αισθητική. Από τους Led Zeppelin και Black Sabbath μέχρι τους Graveyard και Rival Sons, οι αναφορές τους μεταφράζονται σε μουσική γεμάτη ένταση, groove και ακατέργαστη ενέργεια. Νωρίτερα, παρουσίασαν το single “Another Dimension”, το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ τους.

Με ανανεωμένη σύνθεση και μετά τη συμμετοχή τους στο πρώτο Heavy Psych Sounds Festival στην Αθήνα, δίπλα σε ονόματα όπως οι Nightstalker και οι Orange Goblin, οι Birds of Vale έχουν ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις του νέου τους άλμπουμ Dimensions, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026.