Ο Trent Reznor αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Nine Inch Nails να σταματήσουν τις περιοδείες

Ο Trent Reznor άφησε να εννοηθεί ότι οι Nine Inch Nails ενδέχεται να σταματήσουν τις περιοδείες μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας σειράς εμφανίσεών τους.

Η δήλωση έγινε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, επί σκηνής στην Tulsa της Οκλαχόμα, στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας τους “Peel It Back”. Στη μέση του σετ στο BOK Center, ο εμβληματικός frontman του industrial rock συγκροτήματος σταμάτησε για να απευθυνθεί στο κοινό, θυμούμενος μια από τις πρώτες εμφανίσεις της μπάντας στην πόλη.

«Μία από τις πρώτες φορές που παίξαμε εδώ, ίσως στο Cain’s Ballroom, σαν να ήταν πριν από 80 χρόνια… παίζαμε το “Head Like a Hole” και μπορούσα να δω κάποιον στο βάθος να ουρλιάζει τους γαμημένους στίχους πίσω σε μένα. Και σκέφτηκα: “Αυτό είναι το μόνο που ήθελα ποτέ στη ζωή μου, να συνδεθώ με κάποιον έτσι”. Τέλος πάντων, αυτό σκέφτομαι κάθε φορά που έρχομαι στην Tulsa», ανέφερε.

Στη συνέχεια, σχεδόν ανεπιτήδευτα, άφησε να πέσει η είδηση που προκάλεσε συζητήσεις: «Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε να περιοδεύουμε μετά από αυτό, αλλά είμαι περήφανος για το show που κάνουμε τώρα. Και είμαι απίστευτα ευγνώμων που επιλέξατε να περάσετε το βράδυ σας μαζί μας».

Η δήλωση αυτή έρχεται να ενισχύσει τα σενάρια ότι η μπάντα ενδέχεται να περιορίσει ή ακόμη και να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις της μετά το τέλος της τρέχουσας περιοδείας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.