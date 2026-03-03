Πληροφορίες

Οι SPRINTS επιστρέφουν με το πολιτικό single “Trickle Down” πριν τη μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία

Το ιρλανδικό τετραμελές σχήμα δίνει στη δημοσιότητα το οργισμένο “Trickle Down”, ένα τραγούδι για τη στεγαστική κρίση, το κλίμα και μια γενιά που ζει σε διαρκή αναμονή.

SPRINTS
Φωτ.: Tom Ham
Avopolis Team

Οι SPRINTS μοιράζονται σήμερα το νέο τους single “Trickle Down”, ένα ανοιχτά πολιτικό κομμάτι που αποτυπώνει την ασφυκτική πραγματικότητα της εποχής. Το ιρλανδικό τετραμελές σχήμα επιστρέφει με νέα μουσική, αμέσως μετά από μια sold-out και ιδιαίτερα επιτυχημένη περιοδεία στις ΗΠΑ.

Σε δήλωσή τους για το τραγούδι, οι ίδιοι αναφέρουν: «Το “Trickle Down” μιλά για το να παρακολουθείς τα συστήματα να αποτυγχάνουν σε αργή κίνηση – τη στεγαστική κρίση, την άνοδο του κόστους ζωής, τους πολιτισμικούς πολέμους, την κλιματική κατάρρευση – και ταυτόχρονα να σου λένε να κάνεις υπομονή. Είναι η απογοήτευση μιας γενιάς παγιδευμένης σε “wait mode”, ενώ όλα καίγονται γύρω της».

Οι SPRINTS ετοιμάζονται τώρα για το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας τους, που θα τους οδηγήσει μέχρι τη φεστιβαλική σεζόν, με πρόσφατα ανακοινωμένες εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως τα Hurricane και Southside στη Γερμανία, αλλά και στα 2000trees, Bulletproof Festival και Float Along Festival.

Η μπάντα έχει ήδη χτίσει τη φήμη της μέσα από εκρηκτικά live που ισορροπούν ανάμεσα στο ωμό και το απόλυτα ελεγχόμενο χάος, αποτυπώνοντας στη σκηνή την ίδια ένταση που χαρακτηρίζει και τις ηχογραφήσεις τους.

Το 2025 αποδείχθηκε κομβική χρονιά για τους SPRINTS: εξώφυλλο στο Dork Magazine, πληθώρα πεντάστερων κριτικών, αφιερώματα σε μέσα όπως στον The Guardian, εμφάνιση στο Later… with Jools Holland και σταθερή στήριξη από το BBC 6Music. Το άλμπουμ All That Is Over συμπεριλήφθηκε επίσης σε λίστες “Best of 2025” από Kerrang!, DIY, Dork, God Is In The TV, Hot Press και Rough Trade.

 

