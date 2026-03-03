Πληροφορίες

Οι Beartooth επιστρέφουν με το νέο single "Free"

Το “Free” σηματοδοτεί την πρώτη νέα κυκλοφορία των Beartooth από το 2023, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο με τη στήριξη της Fearless Records και τη συνδρομή του Jordan Fish.

Beartooth
Φωτ.: Ashley Osborn
Avopolis Team

Οι Beartooth αποκάλυψαν το νέο τους single “Free”, την πρώτη τους καινούργια μουσική μετά το 2023, εγκαινιάζοντας παράλληλα μια νέα εποχή για το συγκρότημα, καθώς υπέγραψαν συμβόλαιο με τη Fearless Records.

Το κομμάτι, που συνυπογράφει στη σύνθεση και παραγωγή ο Jordan Fish, κυκλοφορεί σε μια περίοδο όπου οι Beartooth βρίσκονται σε περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, στηρίζοντας τους Bad Omens σε arena shows.

Ο frontman Caleb Shomo περιγράφει το “Free” ως «την αρχή του επόμενου κεφαλαίου της μουσικής και της ζωής μου. Το συναισθηματικό roller coaster της ζωής μπορεί να είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Μέσα σε μία μόνο μέρα μπορείς να βιώσεις τόσο τον απόλυτο φόβο όσο και την απόλυτη χαρά. Αυτό το τραγούδι δίνει μια πρώτη γεύση από το επόμενο άλμπουμ των Beartooth, που πιθανότατα θα είναι η πιο ειλικρινής απεικόνιση της ψυχής μου».

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη νέα τους δισκογραφική, ο Shomo δήλωσε: «Η Fearless με ενδυνάμωσε ως καλλιτέχνη όσο τίποτα άλλο μέχρι σήμερα. Αγαπούν πραγματικά αυτό που κάνουν και αυτό φαίνεται στο αποτέλεσμα. Λειτουργούν με ταπεινότητα και με μια βαθιά ανάγκη για χαρά. Στο τέλος της ημέρας, νοιάζονται για τη μουσική και για τους ανθρώπους που την υπηρετούν. Η ικανότητά τους να μεταδίδουν αυτή τη στήριξη σε καλλιτέχνες και ακροατές είναι πραγματικά όμορφη και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τη συμφωνία μας».

Από την πλευρά του, ο Andy Serrao, Πρόεδρος της Fearless Records, σχολίασε: «Η Fearless Records είναι περήφανη που καλωσορίζει τους Beartooth στο ρόστερ της. Παρακολουθούμε την πορεία τους ως θαυμαστές εδώ και χρόνια και τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι που γινόμαστε συνεργάτες. Το “Free” είναι το ιδανικό ξεκίνημα για αυτό το νέο κεφάλαιο».

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Matt Berninger, Rosanne Cash

Ο Matt Berninger και η Rosanne Cash διασκευάζουν το “Who Loves The Sun” για το "Sunny Nights"

Μια χαμηλότονη, προσεγμένη ανάγνωση του κλασικού των Velvet Underground που λειτουργεί ως θεματικό της νέας σειράς...
Trent Reznor

Ο Trent Reznor αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Nine Inch Nails να σταματήσουν τις περιοδείες

Κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Tulsa, ο Trent Reznor υπαινίχθηκε ότι η τρέχουσα περιοδεία “Peel...
Ty Segall

Ο Ty Segall επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική βραδιά στο Floyd

Με νέο άλμπουμ στις αποσκευές του και μια δισκογραφία-ποταμό πίσω του, ο Ty Segall ανεβαίνει στη...

Featured

Koop

Koop: Το σουηδικό δίδυμο που ήρθε από άλλον γαλαξία

Δύο δίσκοι-καταφύγια που ακόμη μοιάζουν να έπεσαν στη Γη από λάθος συντεταγμένες.
Mitski – Nothing's About to Happen to Me

Mitski – Nothing's About to Happen to Me

Η αμερικανή τραγουδοποιός επιστρέφει με έναν δίσκο που οργανώνεται μεταξύ εσωτερικότητας και...
Full Metal Bracket

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Φεβρουαρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...

Best of Network