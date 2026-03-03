Οι Beartooth επιστρέφουν με το νέο single "Free"

Οι Beartooth αποκάλυψαν το νέο τους single “Free”, την πρώτη τους καινούργια μουσική μετά το 2023, εγκαινιάζοντας παράλληλα μια νέα εποχή για το συγκρότημα, καθώς υπέγραψαν συμβόλαιο με τη Fearless Records.

Το κομμάτι, που συνυπογράφει στη σύνθεση και παραγωγή ο Jordan Fish, κυκλοφορεί σε μια περίοδο όπου οι Beartooth βρίσκονται σε περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, στηρίζοντας τους Bad Omens σε arena shows.

Ο frontman Caleb Shomo περιγράφει το “Free” ως «την αρχή του επόμενου κεφαλαίου της μουσικής και της ζωής μου. Το συναισθηματικό roller coaster της ζωής μπορεί να είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Μέσα σε μία μόνο μέρα μπορείς να βιώσεις τόσο τον απόλυτο φόβο όσο και την απόλυτη χαρά. Αυτό το τραγούδι δίνει μια πρώτη γεύση από το επόμενο άλμπουμ των Beartooth, που πιθανότατα θα είναι η πιο ειλικρινής απεικόνιση της ψυχής μου».

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη νέα τους δισκογραφική, ο Shomo δήλωσε: «Η Fearless με ενδυνάμωσε ως καλλιτέχνη όσο τίποτα άλλο μέχρι σήμερα. Αγαπούν πραγματικά αυτό που κάνουν και αυτό φαίνεται στο αποτέλεσμα. Λειτουργούν με ταπεινότητα και με μια βαθιά ανάγκη για χαρά. Στο τέλος της ημέρας, νοιάζονται για τη μουσική και για τους ανθρώπους που την υπηρετούν. Η ικανότητά τους να μεταδίδουν αυτή τη στήριξη σε καλλιτέχνες και ακροατές είναι πραγματικά όμορφη και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τη συμφωνία μας».

Από την πλευρά του, ο Andy Serrao, Πρόεδρος της Fearless Records, σχολίασε: «Η Fearless Records είναι περήφανη που καλωσορίζει τους Beartooth στο ρόστερ της. Παρακολουθούμε την πορεία τους ως θαυμαστές εδώ και χρόνια και τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι που γινόμαστε συνεργάτες. Το “Free” είναι το ιδανικό ξεκίνημα για αυτό το νέο κεφάλαιο».