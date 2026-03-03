Πληροφορίες

Οι Oasis επιστρέφουν για καλό σκοπό στο φιλανθρωπικό άλμπουμ "HELP (2)"

Μια ηχογράφηση από το Wembley του 2025 βρίσκει τους Oasis να στηρίζουν το War Child, συμμετέχοντας στο HELP(2) δίπλα σε Arctic Monkeys, Depeche Mode και Damon Albarn.

Oasis
Avopolis Team

Οι Oasis θα συμμετάσχουν στο επερχόμενο άλμπουμ του War Child Records, HELP(2), προσφέροντας μια αποκλειστική live εκδοχή του “Acquiesce”.

Η συγκεκριμένη ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Wembley Stadium στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 και θα κυκλοφορήσει σε 7” single μέσα στην έκδοση βινυλίου του άλμπουμ, ενώ θα περιλαμβάνεται και ως hidden track στη διπλή CD εκδοχή. Το κομμάτι θα είναι διαθέσιμο και σε streaming πλατφόρμες από τις 6 Μαρτίου.

Ο Rich Clarke, Head of Music του War Child UK, δήλωσε σχετικά: «Το HELP(2) είναι κάτι περισσότερο από ένα άλμπουμ. Είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν η μουσική βιομηχανία ενώνεται γύρω από έναν κοινό σκοπό. Έχει φέρει κοντά ένα ετερόκλητο σύνολο καλλιτεχνών και δημιουργών, στηρίζοντας το ζωτικής σημασίας έργο του War Child για τα παιδιά που πλήττονται από τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου.

Είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε όλους τους καλλιτέχνες και τις ομάδες που προσέφεραν τη φωνή, το ταλέντο και τον χρόνο τους, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν θα παραμείνει παγιδευμένο σε εμπόλεμες ζώνες. Ελπίζουμε ότι ο δίσκος αυτός δεν θα συγκεντρώσει μόνο πολύτιμους πόρους, αλλά και θα ενισχύσει την επίγνωση της επείγουσας ανάγκης να μετατρέψουμε τη συμπόνια σε δράση, προστατεύοντας τα παιδιά που ζουν μέσα στον πόλεμο».

Το νέο άλμπουμ φιλοδοξεί να αναδείξει την αποστολή του War Child για τη στήριξη παιδιών που επηρεάζονται από ένοπλες συγκρούσεις. Στο HELP(2) συμμετέχουν επίσης οι Anna Calvi, Arctic Monkeys, Arlo Parks, Bat For Lashes, Beabadoobee, Damon Albarn, Depeche Mode, Ezra Collective, Pulp και πολλοί ακόμη.

 

 

 

