underscores: Nέο άλμπουμ "U" τον Μάρτιο με το single "Tell Me (U Want It)"

Η underscores ανακοινώνει το hyperpop άλμπουμ "U" μέσω του single "Tell Me (U Want It)", με DIY spy-movie video γυρισμένο σε τρεις αμερικανικές πόλεις.

Underscores
Avopolis Team

Η underscores ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ U, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου μέσω της Mom+Pop, με φυσική έκδοση σε βινύλιο και CD να ακολουθεί στις 15 Μαΐου.

Το hyperpop πρότζεκτ της April Harper Grey περιγράφει τον ήχο του U ως μουσική εμπνευσμένη από «ενδιάμεσους» χώρους και αίσθηση παροδικότητας: «Μουσική για εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ. Έγραψα αυτά τα τραγούδια για σένα (U)», αναφέρει η ίδια.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει τα ήδη γνωστά singles "Music" και "Do It", καθώς και το νέο "Tell Me (U Want It)", το οποίο η Underscores χαρακτηρίζει «μουσική για τη δική μου iPhone κατασκοπική ταινία». Το συνοδευτικό βίντεο, σε σκηνοθεσία και παραγωγή της ίδιας, ακολουθεί μια ιστορία καταδίωξης γύρω από ένα μυστηριώδες USB, με γυρίσματα σε Νέα Υόρκη, Σικάγο και Σαν Φρανσίσκο και εμφανίσεις των Jane Remover και Fraxiom.

 

