Odd Beholder: Nέο single "Internet Famous" ενάντια στα ψηφιακά μονοπώλια

Η Ελβετίδα electro-wave καλλιτέχνιδα Odd Beholder, το πρότζεκτ της Daniela Weinmann, παρουσίασε το νέο της τραγούδι "Internet Famous".

Πρόκειται για ένα τραγούδι-διαμαρτυρία που ασκεί κριτική στα ψηφιακά μονοπώλια και τον αλγοριθμικό έλεγχο· αποτελεί το δεύτερο single από το επερχόμενο τέταρτο άλμπουμ της Honest Work, μετά το "Like A Chore" του Ιανουαρίου.

Η Weinmann εξηγεί στο ΔΤ: «Στο τραγούδι τοποθετώ τον εαυτό μου, ως μια μικρή τραγουδοποιό που υπόκειται στην ισχύ της αγοράς του Spotify, σε αλληλεγγύη με όσους εργάζονται σε συγκροτήματα διακομιστών ή εκτοπίζονται από την ψηφιακή υποδομή. Είμαι απλώς μια τραγουδοποιός, όχι δυναμιτίστρια. Προσπαθώ να δώσω φωνή σε αυτά τα ζητήματα μέσα από την τέχνη».

Για το άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου, μιλά ως «μικροαστικό σουρεαλισμό», εστιάζοντας σε θέματα εργασίας και πλατφορμικού καπιταλισμού, με στόχο να αναμετρηθεί με τα συστήματα εξουσίας διατηρώντας παράλληλα μια αίσθηση ανθρωπιάς.