WU LYF: Nέο άλμπουμ "A Wave That Will Never Break" μετά από 15 χρόνια

Οι WU LYF επιστρέφουν με νέο άλμπουμ, διαθέσιμο μέσω της κοινότητας L Y F, και το πρώτο single "Love Your Fate".

WU LYF
Φωτ.: Anthony Harrison
Avopolis Team

Οι WU LYF ανακοίνωσαν το νέο άλμπουμ A Wave That Will Never Break, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου 2026, δεκαπέντε χρόνια μετά το εμβληματικό ντεμπούτο τους Go Tell Fire to the Mountain. Την παραγωγή υπογράφει ο Sonic Boom.

Σε μια κίνηση συνεπή με το DIY ethos τους, το βρετανικό σχήμα θα διαθέσει το άλμπουμ απευθείας μέσω της κοινότητας L Y F (Lucifer Youth Foundation), αποφεύγοντας την άμεση προτεραιοποίηση των μεγάλων streaming πλατφορμών. Όπως σημειώνουν, πρόκειται λιγότερο για απόρριψη της σύγχρονης διανομής και περισσότερο για πείραμα: μια επιλογή «συγκειμένου αντί καθολικής διαθεσιμότητας», όπου η κοινότητα λειτουργεί ταυτόχρονα ως χώρος διάθεσης και συλλογικής εμπειρίας.

Παράλληλα με την ανακοίνωση, οι WU LYF κυκλοφόρησαν το πρώτο single και εναρκτήριο κομμάτι "Love Your Fate". Ο τραγουδιστής Ellery James Roberts το περιγράφει ως στοχασμό πάνω στην αποδοχή: «Η ελευθερία αρχίζει με την παράδοση… Αγάπησε τη μοίρα σου. Αγάπησε αυτόν τον χρόνο, αυτόν τον πόνο, αυτόν τον φλεγόμενο κόσμο».

Η κυκλοφορία θα πλαισιωθεί από ευρωπαϊκές residencies (Κοπεγχάγη, Βερολίνο, Άμστερνταμ, Βαρκελώνη) στις 4-5 Μαρτίου 2026, που θα ακολουθηθούν από φεστιβαλικές εμφανίσεις και την πρώτη εκτεταμένη περιοδεία των WU LYF στη Βόρεια Αμερική μετά από πάνω από μία δεκαετία.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

