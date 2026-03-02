WU LYF: Nέο άλμπουμ "A Wave That Will Never Break" μετά από 15 χρόνια

Οι WU LYF ανακοίνωσαν το νέο άλμπουμ A Wave That Will Never Break, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου 2026, δεκαπέντε χρόνια μετά το εμβληματικό ντεμπούτο τους Go Tell Fire to the Mountain. Την παραγωγή υπογράφει ο Sonic Boom.

Σε μια κίνηση συνεπή με το DIY ethos τους, το βρετανικό σχήμα θα διαθέσει το άλμπουμ απευθείας μέσω της κοινότητας L Y F (Lucifer Youth Foundation), αποφεύγοντας την άμεση προτεραιοποίηση των μεγάλων streaming πλατφορμών. Όπως σημειώνουν, πρόκειται λιγότερο για απόρριψη της σύγχρονης διανομής και περισσότερο για πείραμα: μια επιλογή «συγκειμένου αντί καθολικής διαθεσιμότητας», όπου η κοινότητα λειτουργεί ταυτόχρονα ως χώρος διάθεσης και συλλογικής εμπειρίας.

Παράλληλα με την ανακοίνωση, οι WU LYF κυκλοφόρησαν το πρώτο single και εναρκτήριο κομμάτι "Love Your Fate". Ο τραγουδιστής Ellery James Roberts το περιγράφει ως στοχασμό πάνω στην αποδοχή: «Η ελευθερία αρχίζει με την παράδοση… Αγάπησε τη μοίρα σου. Αγάπησε αυτόν τον χρόνο, αυτόν τον πόνο, αυτόν τον φλεγόμενο κόσμο».

Η κυκλοφορία θα πλαισιωθεί από ευρωπαϊκές residencies (Κοπεγχάγη, Βερολίνο, Άμστερνταμ, Βαρκελώνη) στις 4-5 Μαρτίου 2026, που θα ακολουθηθούν από φεστιβαλικές εμφανίσεις και την πρώτη εκτεταμένη περιοδεία των WU LYF στη Βόρεια Αμερική μετά από πάνω από μία δεκαετία.