Πέθανε ο Neil Sedaka, o εμβληματικός pop τραγουδοποιός των 60s και 70s

Ο Neil Sedaka, ένας από τους πιο επιτυχημένους ποπ τραγουδοποιούς των δεκαετιών του ’60 και ’70, πέθανε σε ηλικία 86 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του με ανακοίνωση στα social media. «Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από την ξαφνική απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού», ανέφεραν, χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο του rock and roll και έμπνευση για εκατομμύρια».

Ο Sedaka υπέγραψε δεκάδες επιτυχίες που έφτασαν στο Νο.1 του Billboard, πολλές από τις οποίες ερμήνευσε ο ίδιος, όπως τα "Oh! Carol", "Calendar Girl" και το διαχρονικό "Breaking Up Is Hard to Do", το οποίο του χάρισε υποψηφιότητα για Grammy. Με ντεμπούτο το Rock with Sedaka (1959), γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία ήδη από τις αρχές των ’60s, φτάνοντας τα 25 εκατομμύρια πωλήσεις μέχρι το 1963.

Τη δεκαετία του ’70 ανανέωσε τον ήχο του με επιτυχίες όπως "Laughter in the Rain", "The Immigrant" και "Bad Blood", ενώ παράλληλα συνέχισε να γράφει τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους οι Connie Francis και Dinah Washington. Η καριέρα του επεκτάθηκε και διεθνώς, με τον ίδιο να ηχογραφεί σε πολλές γλώσσες.

Στα μεταγενέστερα χρόνια του παρέμεινε δημιουργικά ενεργός, συνθέτοντας έργα κλασικής έμπνευσης, παιδική μουσική και συμμετέχοντας σε διαδικτυακές ζωντανές εμφανίσεις ακόμη και κατά την περίοδο της πανδημίας. Σε συνέντευξή του το 2020 είχε δώσει μια απλή συμβουλή στους νέους δημιουργούς: «Μην επαναλαμβάνετε τον εαυτό σας. Εξελιχθείτε, ανεβάστε τον πήχη και επανεφεύρετε τη δημιουργικότητά σας».