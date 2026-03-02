Πληροφορίες

To ντεμπούτο άλμπουμ "Fold" των Jump Source έρχεται τον Απρίλιο

To ανερχόμενο ηλεκτρονικό δίδυμο ανακοίνωσε το ντεμπούτο του προαναγγέλλοντας παγκόσμια live και DJ εμφανίσεις το 2026.

Jump Source
Avopolis Team

Οι Jump Source ανακοίνωσαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους Fold, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου μέσω της NAFF Recordings. Παράλληλα, το ντουέτο από το Μόντρεαλ μοιράστηκε το διπλό lead single "Shattered" (feat. Helena Deland & Ross Meen) και "Affect" (feat. Loukeman).

Το Fold περιλαμβάνει συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι POiSON GiRL FRiEND, billy woods και CFCF, αποτυπώνοντας την ιδιοσυγκρασιακή club αισθητική που έχουν διαμορφώσει οι Patrick και Francis την τελευταία δεκαετία, έναν ήχο που παντρεύει dancefloor ένταση με απρόβλεπτες, αιχμηρές μετατοπίσεις. Παράλληλα, το δίδυμο έχει καθιερωθεί ως παραγωγική δύναμη της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, γράφοντας και μιξάροντας για καλλιτέχνες όπως η James K., ο Tiga και η Maara.

Το 2026 οι Jump Source θα παρουσιάσουν DJ και live sets διεθνώς, με έναρξη DJ residency στο Public Records της Νέας Υόρκης τον Μάρτιο και εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο και Σικάγο. Η κυκλοφορία του Fold θα γιορταστεί με ειδική live εμφάνιση στο Μόντρεαλ, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

