Οι The Bobby Lees ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "New Self"

Το αμερικανικό punk τρίο The Bobby Lees ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ New Self, το οποίο αναμένεται στις 12 Ιουνίου μέσω της Epitaph Records. Πρόκειται για το τέταρτο full-length του συγκροτήματος από το Woodstock της Νέας Υόρκης και ταυτόχρονα για την πρώτη του κυκλοφορία με το ιστορικό καλιφορνέζικο label.

Το συγκρότημα, με επικεφαλής τη τραγουδίστρια και κιθαρίστρια Sam Quartin, μαζί με τους Macky Bowman (ντραμς) και Kendall Wind (μπάσο), έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια χάρη στον ωμό, απρόβλεπτο punk rock ήχο του. Η συνεργασία τους με την Epitaph είχε ήδη προαναγγελθεί το περασμένο φθινόπωρο με το single "Napoleon".

Τώρα, το συγκρότημα παρουσιάζει το ομώνυμο κομμάτι "New Self", συνοδευόμενο από ένα video γυρισμένο σε ένα παρακμιακό μοτέλ. Η Quartin σχολιάζει: «Αυτό το τραγούδι μοιάζει με μια σελίδα από το προσωπικό μου ημερολόγιο που αφήνω να τη διαβάσουν άγνωστοι. Είναι κάπως περίεργο να το μοιράζομαι. αλλά δεν πειράζει. Όταν το γράφαμε, ακούγαμε πολύ hip hop των late ’90s και nu metal. Είπαμε στον Dave Sardy ότι αυτό ήταν το vibe που θέλαμε».

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες με παραγωγούς τους Dave Sardy και Alex Pasco και αναμένεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο το ηχητικό φάσμα της μπάντας.

Η κυκλοφορία έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο για το συγκρότημα. Στα τέλη του 2023 οι The Bobby Lees είχαν ανακοινώσει μια παύση επ’ αόριστον, εξαντλημένοι από τις οικονομικές δυσκολίες του ανεξάρτητου μουσικού κυκλώματος και από περιοδείες που συχνά δεν κάλυπταν καν τα έξοδα.

Τελικά, ένα απροσδόκητο χέρι βοήθειας άλλαξε την πορεία των πραγμάτων: ο ηθοποιός Jason Momoa προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει το επόμενο άλμπουμ τους. Η στήριξη αυτή επέτρεψε στο συγκρότημα να επιστρέψει στη δημιουργική διαδικασία με καλύτερες συνθήκες και να σχεδιάσει το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του με μεγαλύτερη αισιοδοξία.