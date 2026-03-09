Οι Fugazi κυκλοφορούν για πρώτη φορά τα "Albini Sessions"

Με αφορμή το Bandcamp Friday, οι Fugazi κυκλοφόρησαν τα Abilini Sessions, τις ηχογραφήσεις που πραγματοποίησαν το 1992 με τον θρυλικό μηχανικό ήχου και εμβληματική μορφή της indie σκηνής Steve Albini.

Πρόκειται για το αυθεντικό mix των sessions, το οποίο δημοσιεύεται για πρώτη φορά ολόκληρο και περιλαμβάνει τα τραγούδια που η μπάντα θα επανηχογραφούσε αργότερα για το άλμπουμ In on the Kill Taker του 1993.

Οι Fugazi ανακοίνωσαν επίσης ότι μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθεί στην οργάνωση Letters Charity, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που χρησιμοποιεί την τέχνη ως μέσο για τη μετατροπή της συμπόνιας σε άμεση βοήθεια προς οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Η φιλανθρωπική αυτή δράση αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς του Albini.

Μέσα από τη σελίδα τους στο Bandcamp, όπου το άλμπουμ είναι ήδη διαθέσιμο για αγορά, το συγκρότημα μοιράστηκε και αναμνήσεις από τις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις. Όπως σημειώνουν, η εμπειρία στο στούντιο δημιούργησε γρήγορα έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους και με τον Albini, ενώ στις ώρες που δεν ηχογραφούσαν συζητούσαν ατελείωτα για το punk και παρακολουθούσαν μαζί παράξενα βίντεο από τη συλλογή του.

Κατά τη διάρκεια τριών ή τεσσάρων ημερών συνεργασίας ηχογραφήθηκαν και μιξαρίστηκαν συνολικά δώδεκα τραγούδια. Παρότι το κλίμα στο στούντιο ήταν εξαιρετικό, όταν η μπάντα επέστρεψε στην Ουάσινγκτον ένιωσε ότι τα κομμάτια δεν αποτύπωναν πλήρως την ενέργεια που είχαν εκείνη τη στιγμή. Ο ίδιος ο Albini συμφώνησε σε επιστολή του προς το συγκρότημα και έτσι αποφασίστηκε να μην κυκλοφορήσουν ποτέ οι ηχογραφήσεις.

Σήμερα, σε μια κίνηση που —όπως αναφέρουν— γίνεται για να τιμήσουν τη μνήμη του Albini και να στηρίξουν το έργο που εκείνος και η σύζυγός του Heather Whinna ανέπτυξαν μέσω της Letters Charity, οι Fugazi δημοσιεύουν για πρώτη φορά ολόκληρο το αρχικό mix, μεταφερμένο απευθείας από τις αυθεντικές master tapes.

Ο Steve Albini πέθανε στις 7 Μαΐου 2024 σε ηλικία 61 ετών από καρδιακή προσβολή.

Η ψηφιακή έκδοση των Abilini Sessions περιλαμβάνει 12 τραγούδια, ανοίγοντας με το "Cassavetes" και κλείνοντας με το "Sweet and Low", και είναι διαθέσιμη ήδη στο Bandcamp.