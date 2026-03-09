Billie Kark & ody icons : «Οι μέρες που ζούμε είναι άγριες και απαιτούν δραστική συνύπαρξη»

Φέρνοντας στον νου τόσο την Billie Kark όσο και τους ody icons, η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι "βιωμένη". Βιωμένη μουσική, όπως όταν φέρνουν τις δικές τους εμπειρίες στην δημιουργία τους, αλλά και όπως καταφέρνουν να επικοινωνήσουν τα συναισθήματα τους με ένα τρόπο βαθύ και ουσιαστικό, αλλά και απολύτα σωματικό ταυτόχρονα. Ξεκινώντας από την Παρασκευή που μας πέρασε, και για ακόμη δύο Παρασκευές (20 Μαρτίου και 3 Απριλίου), Billie Kark και ody icons κοινωνούν το βίωμα τους σε τρεις ανήμερες βραδιές στο ΙΛΙΟΝ plus.

"Ανήμερα", λοιπόν, όπου Billie και ody, κουβαλώντας τα προσωπικά τους υβριδικά σύμπαντα, φιλοξενούν μια μεγάλη παρέα από καλλιτέχνες που γυροφέρνουν εναλλακτικά το παραδοσιακό, λαϊκό και ποπ τραγούδι μαζί με τα ηλεκτρονικά στοιχεία, συνθέτουν ένα πρόγραμμα σχεδόν φεστιβαλικού χαρακτήρα. Σταθερά μαζί τους θα βρίσκονται στο κλείσιμο της κάθε βραδιάς οι Kobrah Habibi με ένα διονυσιακό πάρτι ενώ σε κάθε λαηβ θα φιλοξενηθούν guest όπως η Νεφέλη Φασουλη, η Γιάννα Τερζή και ο Lionder. Το διαφορετικό opening act κάθε live επιλέχθηκε ύστερα από ανοιχτό κάλεσμα που έκαναν ο δύο καλλιτέχνες και σε αυτό συμμετέχουν η Nefleli, η ECATI και το Karp.OS, ενώ και στα τρία λάηβ θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για Κωφά και Βαρήκοα άτομα, σε μια αυτονόητη αλλά όχι πάντα εφαρμόσιμη δήλωση καθολικής προσβασιμότητας, επιτρέποντας σε όλα τα άτομα να μοιραστούν την ένταση, την ενέργεια και τη μαγεία αυτού του μουσικού γεγονότος.

Με αφορμή αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σύμπραξη, η Εύη Παπαγιάννη μίλησε μαζί τους για τη μουσική ως τόπο συνάντησης, την παράδοση και, τελικά, τη γενναιότητα που κρύβεται μέσα στις προσωπικές και συλλογικές επιλογές.

- Μου αρέσουν πολύ οι πολυσήμαντες λέξεις. Τι είχατε κατά νου όταν δώσατε το όνομα «Ανήμερα» στη σειρά αυτών των ζωντανών εμφανίσεών σας στο ΙΛΙΟΝ plus;

Ody: Ψάχναμε μια λέξη που να περιγράφει αυτό που φανταζόμασταν να συμβαίνει στο Ilion Plus. Και ανήμερα, όπως τη μέρα της γιορτής, αλλά και ανήμερα όπως άγρια, όχι εξημερωμένα. Και αυτό πάει και σε εμάς αλλά και στο κοινό που ευχόμαστε να έρθει.

- Από τη σκηνή του ΙΛΙΟΝ plus πρόκειται να περάσει ένας μεγάλος αριθμός καλλιτέχνιδων/ών και συνεργατριών/των σας. Πώς στήθηκε αυτό το ιδιαίτερο line-up;

Billie: Στήθηκε μέσα από 3 καφέδες, σουσού και συζήτηση για το τι μας ταιριάζει και τι χαρακτήρα θέλουμε να έχουν αυτά τα live. Οι guest μας είναι καλλιτέχνες που γνωρίζουμε και αγαπάμε και θεωρήσαμε ότι θα δώσουν τη δική τους νότα. Για τα δε opening acts κάναμε ένα open call μέσω Instagram και ζητήσαμε από καινούριους καλλιτέχνες και σχήματα να μας στείλουν δείγματα της δουλειάς τους. Θέλαμε, πέρα από το να δώσουμε την ευκαιρία μιας ζωντανής παρουσίασης, να ανακαλύψουμε και κόσμο που δεν ξέρουμε! Νομίζω ήταν η καλύτερη μας απόφαση μέχρι στιγμής και προσωπικά ανυπομονώ να ακούσω τα opening acts που εν τέλει επιλέξαμε.

- Πώς προέκυψε η γνωριμία σας και πώς πήρατε την απόφαση αυτής της σύμπραξης;

Billie: Εγώ να πω ότι ήξερα τον Ody καλλιτεχνικά πριν με μάθει αυτός, και έκανα λίγο manifest να συνεργαστούμε κάποια στιγμή. Δηλαδή το έπαιξα πολύ κουλ όταν με πήρε τηλέφωνο να το συζητήσουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ.

Ody: Θα γινόταν κάποια στιγμή και πιστεύω το νιώθαμε και οι δύο ότι συγκλίνουμε σε πολλά. Και νομίζω ότι απλώς περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή. Το καλοκαίρι που είδα την Billie να παίζει το set της ένιωσα αυτό που νιώθεις όταν βλέπεις κάτι πραγματικά μαγικό να συμβαίνει. Σαν ξόρκι.

- "Ανήμερα", εκτός από το χρονικό επίρρημα, μπορεί να είναι και τα άγρια ή αυτά που δεν «ημερεύουν», που δεν επαναπαύονται ή δεν σταματούν να δημιουργούν. Βρίσκετε τέτοια στοιχεία σε εσάς;

Ody: Εγώ τα εντοπίζω και στους δύο μας σίγουρα. Εμένα προσωπικά η δημιουργία είναι μέρος του ποιος είμαι. Δηλαδή όταν συμβεί κάτι απτό, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, κατά 99% το μεταβολίζω είτε σε τραγούδι είτε σε κάποιο δίστιχο είτε σε κάτι άλλο. Και χρειάζεται να μην επαναπαύεσαι για να μπορείς να δημιουργείς μέσα στην απολυταρχία που επικρατεί γύρω και την ισοπέδωση.

Billie: Κι εγώ βρίσκω σίγουρα πολλά ανήμερα στοιχεία σε μένα. Είναι τόσο αφηνιασμένο το κεφάλι μου μονίμως. Νιώθω ότι περνάω μια υπαρξιακή κρίση κάθε μήνα.

- Πού βρίσκετε σημεία τομής στην προσέγγισή σας, στην αισθητική σας, την πρακτική σας ή και αλλού;

Billie: Πιστεύω ότι είμαστε και οι δύο εξίσου τολμηροί. Αγγίζουμε θέματα που είναι λίγο “τζίζ” με έναν τρόπο που τα ελαφραίνει κάπως. Θεωρώ επίσης ότι ξέρουμε και οι δύο να μετατρέπουμε τον πόνο σε τέχνη. Αισθητικά νομίζω μας αρέσουν και των δυο τα ethnic στοιχεία, ο ελληνικός στίχος κατά βάση, και πιστεύω έχουμε και κοινό στόχο ως προς το κοινό μας: να περάσει καλά αλλά και να σκεφτεί δύο-τρία πραγματάκια μετά ή κατά τη διάρκεια. Πάντως πιστεύω ότι ο Ody είναι γεννημένος performer. Εγώ ακόμα ψάχνω τον χαρακτήρα μου επί σκηνής.

Ody: Ό,τι είπε η Billie. Απλώς να προσθέσω πως, λόγω των διαφορετικών μας background, έχουμε άλλη προσέγγιση στο σκηνικό κομμάτι. Αλλά η πρόθεσή μας είναι κοινή. Με δύο λέξεις θα τη συνόψιζα ως λαϊκή και άμεση.

- Ένα σημείο που βρίσκω κοινό στη μουσική σας είναι ο πειραματισμός σας με την παράδοση. Τι πιστεύετε πως έχει να μας πει ή να μας μάθει η παράδοση σήμερα, που ολοένα απομακρυνόμαστε από το φυσικό και βυθιζόμαστε στο ψηφιακό;

Ody: Μα η παράδοση δεν είναι μια μουσειακή κατάσταση. Είναι ένα καζάνι που μέσα του βρίσκεται το σήμερα, το παρελθόν και το μέλλον και ανακατεύονται απ’ τη μεγάλη κουτάλα του σύμπαντος. Κι εγώ πιστεύω πως αυτή η μη γραμμικότητα του χρόνου είναι που στέλνει τον άνθρωπο ξανά και ξανά στη φύση. Να αναπνεύσει.

Billie: Συμφωνώ απόλυτα. Επίσης θεωρώ, για τον εαυτό μου, ότι συνεχίζω την παράδοση, τη διαδίδω εκεί που φαινομενικά δεν μπορούσε να διαδοθεί και παραδίδω κι εγώ κάτι στους επόμενους.

- Αν αφαιρούσαμε από τη μουσική σας το στοιχείο της ταυτότητας — φύλο, καταγωγή, γενιά — τι θα έμενε; Και τι θα χανόταν;

Ody: Εύη, οι ερωτήσεις σου με βάζουν σε υπαρξιακό τριπ! Λοιπόν, θα έφευγε πολύ από το σκοτάδι της, το άγχος της. Θα χανόταν απ’ τον στίχο η αγωνία να ακουστώ, να υπάρξω αυτοτελώς. Θα έμενε, υποθέτω, πάλι η ελπίδα, η πολιτικότητα ίσως;

Billie: Νομίζω θα έφευγε η εμμονή μου με τον τόπο μου και θα έμεναν όλα τα υπόλοιπα.

- Μουσική με εσωστρέφεια ή με εξωστρέφεια;

Ody: Η μουσική είναι μια εξωστρεφής κατάσταση εξ ορισμού, στην οποία όμως βρίσκουν καταφύγιο, είτε ως δημιουργοί είτε ως ακροατές, τα εσωστρεφόπουλα. Τα άτομα που αναζητούν μια επιστροφή προς τα μέσα. Αυτή τους/μας καθησυχάζει. Η μουσική δηλαδή λειτουργεί και ως καταφύγιο αλλά και ως σύνδεσμος μεταξύ όλων των ακροατών της.

- Τι επιθυμείτε ή επιδιώκετε να μείνει μαζί σας με το πέρας αυτών των εμφανίσεων;

Ody: Μια αίσθηση συντροφικότητας. Οι μέρες που ζούμε είναι άγριες και απαιτούν δραστική συνύπαρξη. Νιώθω την ανάγκη να συναντηθούμε και να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, μαζί.

Billie: Σιχαίνομαι το αίσθημα φόβου και αγαπώ αυτό της ελευθερίας. Θα ήθελα να μας μείνει μια αίσθηση θάρρους.

ΑΝΗΜΕΡΑ της Παρασκευής 06 Μαρτίου 2026

guest: Νεφέλη Φασούλη, opening act: Nefleli

ΑΝΗΜΕΡΑ της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026

guest: Γιάννα Τερζή, opening act: Ecati

ΑΝΗΜΕΡΑ της Παρασκευής 03 Απριλίου 2026

guest: secret act, opening act: Karp.os.

Πληροφορίες

ΙΛΙΟΝ Plus, Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα 104 34

Ημερομηνίες: 6, 20 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2026.

Eισίτηρια: https://www.ticketservices.gr/event/animera-billie-kark-ody-icons/