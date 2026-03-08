Gábor Szabó: Gypsy jazz-rock fusion

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960, ο κιθαρίστας Gábor Szabó δεν ήταν άλλος ένας βιρτουόζος αυτοσχεδιαστής της jazz, αλλά κυρίως πέτυχε να συνδυάσει τον πειραματισμό της τελευταίας με τον δυναμισμό του rock και με τις ευαισθησίες της παραδοσιακής μουσικής – στην περίπτωσή του, την παραδοσιακή μουσική των Τσιγγάνων της Ουγγαρίας. Με αυτό τον τρόπο, ο Szabó έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο ροκ ακροατήριο και δη στο κοινό της Αντικουλτούρας. Ο Szabó έκανε sold out για δύο εβδομάδες στο θρυλικό τζαζ κλαμπ Shelly's Manne Hole του Λος Άντζελες το 1967 και μοιράστηκε την ίδια συναυλία στο Fillmore με τους Jefferson Airplane και τον Jimi Hendrix. Λέγεται ότι επηρέασε τον Robby Krieger των Doors και τον ήχο raga της κιθάρας κατά τη διάρκεια του “The End”. Ηχογράφησε άλμπουμ με τη Lena Horne και τον Bobby Womack, με τον οποίον δημιούργησε επίσης την πρωτότυπη και αναμφισβήτητα καλύτερη εκδοχή του “Breezin'”, μιας μεταγενέστερης επιτυχίας για τον George Benson.

Μετά την Εξέγερση του ‘56

Ο Gabor Istvan Szabó γεννήθηκε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στις 8 Μαρτίου 1936. Όταν ήταν 14 ετών, έλαβε μια κιθάρα από τον πατέρα του για τα Χριστούγεννα. Ήταν ένα κακοφτιαγμένο όργανο. Άρχισε να μαθαίνει μόνος του να παίζει επινοώντας το δικό του σύστημα δακτυλικών παλμών, ένα σύστημα που εξηγούσε τη δυσκολία της ανακρίβειας του οργάνου. Γύρω σε αυτή την εποχή, ο νεαρός Szabó ανέπτυξε ενδιαφέρον για την jazz, ακούγοντας τις ραδιοφωνικές εκπομπές στη Φωνή της Αμερικής. Ακούγοντας καλλιτέχνες όπως ο Charlie Christian και ο Tal Farlow, οSzabó προσπάθησε να μιμηθεί τους Αμερικανούς ήρωές του στο δικό του παίξιμο. Λίγο αργότερα, άρχισε να παίζει με τοπικά συγκροτήματα σε κλαμπ. Συμμετείχε μάλιστα σε μία ηχογράφηση με ερμηνεύτρια την Myrna Bell, πριν διαφύγει από την Ουγγαρία την παραμονή της Εξέγερσης τον Νοέμβριο του 1956.

Ένα βράδυ, ο εικοσάχρονος Szabó πέρασε τα ουγγρικά σύνορα και έφτασε στην Αυστρία. Τελικά, αυτός και η οικογένειά του πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκαν στο Σαν Μπερναντίνο της Καλιφόρνια. Μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια να κάνει καριέρα στη μουσική με το δικό του συγκρότημα, τους Three Strings στο Λος Άντζελες, ο νεαρός κιθαρίστας εργάστηκε ως θυρωρός για ένα διάστημα. Σκοπός του ήταν να εξοικονομήσει χρήματα για να φοιτήσει στη Σχολή Μουσικής Berklee στη Βοστώνη. Έγινε δεκτός το 1958.

Στο Berklee, ο Szabó σπούδασε σύνθεση και ενορχήστρωση. Ωστόσο, όπως είχε συμβεί και με πολλούς άλλους πριν από αυτόν, το πολλά υποσχόμενο μουσικό έδαφος του Κολεγίου έφερε τον νεαρό κιθαρίστα σε επαφή με άλλους ταλαντούχους μουσικούς, στο δρόμο τους για γόνιμες μουσικές σταδιοδρομίες Εκείνη τη χρονιά προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο ιστορικό Φεστιβάλ Τζαζ του Νιούπορτ το 1958 ως μέλος μιας ομάδας διεθνών μουσικών και ηχογραφήθηκε για δύο ηχογραφήσεις της Columbia.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Berklee, ο Szabó εμφανίστηκε επίσης στα συγκροτήματα μιας συμφοιτήτριάς του, της πιανίστριάς Toshiko Akyoshi και του τραγουδιστή lounge από τη Βοστώνη, Joe Merlino . Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης με το τρίο του Merlino, ο Szabó γνώρισε την Alicia Solari, μια Βοστώνη με την οποία παντρεύτηκε στις 18 Ιουλίου 1959.

The Chico Hamilton Quintet

Χωρίς χρήματα και με ελάχιστες ελπίδες για υποτροφία, ο Szabó ένιωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει να μένει στο Berklee. Μετά από τέσσερις περιόδους, πήρε μαζί του τη νεαρή σύζυγό του στο Λος Άντζελες. Και πάλι, δυσκολεύτηκε να είναι επαγγελματίας μουσικός στη Δυτική Ακτή και αναγκάστηκε να δεχτεί μια δουλειά στη διαχείριση ακινήτων. Σύντομα συναντήθηκε με τον Chico Hamilton – τον οποίον είχε γνωρίσει στα παρασκήνια του Φεστιβάλ Τζαζ του Νιούπορτ το 1958. ανάμεσα στα σετ. Ο Szabó έκανε εντύπωση στον Hamilton επειδή εξέφρασε τον θαυμασμό του για το επαναστατικό τζαζ συγκρότημα του ντράμερ, το οποίο, το 1958, περιλάμβανε τον μεγάλο Eric Dolphy. Συμπωματικά, ο κιθαρίστας του Hamilton εκείνη την εποχή, John Pisano, ετοιμαζόταν να φύγει από το συγκρότημα και συνέστησε τον Szabo στον Hamilton ως αντικαταστάτη του.

Ο Szabó εντάχθηκε στο συγκρότημα του Hamilton, το οποίο πλέον περιλάμβανε τον ταλαντούχο νεαρό τενόρο και συνθέτη Charles Lloyd. Τον Δεκέμβριο του 1961, το νέο του κουιντέτο συμπληρώθηκε με το τρομπόνι του George Bohanon και ηχογράφησε ένα συναρπαστικό soundtrack για μια μικρού μήκους βιομηχανική ταινία, το LITHO. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το κουιντέτο άρχισε να εμφανίζεται σε κλαμπ, εντυπωσιάζοντας τους θαμώνες με τον μοναδικό του ήχο. Με τα παθιασμένα, επηρεασμένα από τον Coltrane, πυροτεχνήματα του Lloyd, αυτό το μοναδικό κουιντέτο συνδύασε μια μυώδη πρώτη γραμμή τρομπονιού-τενόρου με την γωνιώδη μελωδική κιθάρα του Szabo (αντί για πιάνο) και την επιδεξιότητα του νεαρού μπασίστα Albert Stinson με τα θυελλώδη κρουστά του Chico Hamilton. Ο ήχος του Hamilton ήταν πραγματικά ένας δυναμικός ήχος που προμήνυε μια νέα αντίληψη για την jazz.

Μέχρι το 1964, το συγκρότημα Hamilton έκανε εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη και κατά μήκος της Δυτικής Ακτής. Ενθαρρυμένος από τον Chico Hamilton να αναπτύξει το δικό του μοναδικό στυλ, ο Gabor Szabó βρήκε το 1965 ως ένα καθοριστικό σημείο καμπής στην καριέρα του. Είχε ωριμάσει από απλός ρυθμικός κιθαρίστας σε αναγνωρισμένη μουσική δύναμη. Ο μεταλλικός του ήχος και το μείγμα φράσεων μιας νότας με συγχορδίες αναγνωρίστηκαν εύκολα και θαυμάστηκαν από τους ακροατές της τζαζ. Λίγο μετά τον εορτασμό της γέννησης του γιου του, στις 10 Φεβρουαρίου, ο Szabó έφυγε από το κουιντέτο για να δεχτεί μια πρόσκληση να ενταχθεί στο νεοσύστατο κουαρτέτο του Charles Lloyd· αυτό που ο Szabó αργότερα θα ονόμαζε «supergroup», με τον μπασίστα Ron Carter και τον ντράμερ Tony Williams. Ενώ ο Szabó θα συνέχιζε να ηχογραφεί ενεργά με τον Hamilton για τον επόμενο ενάμιση χρόνο, άρχισε να εμφανίζεται σε κλαμπ της Νέας Υόρκης με το κουαρτέτο του Lloyd.

Jazz Ragga

Ενώ ο Szabó απολάμβανε και εκτιμούσε τις αρμονικές μουσικές αντιθέσεις που δημιουργούσε με τον Lloyd, τα γούστα του έτειναν λιγότερο προς την «ενεργειακή μουσική» του Lloyd και περισσότερο προς τον ρομαντισμό που είχαν οι μπαλάντες και την γοητεία του rock ‘n’n roll. Ένας συμφοιτητής του στο Berklee, ο Gary McFarland, ο οποίος έκτοτε είχε γίνει γνωστός ως συνθέτης και ενορχηστρωτής της jazz με αρκετές εντυπωσιακές συνεργασίες (Stan Getz, John Lewis και Bill Evans), είχε παρόμοιες κλίσεις και, όπως και ο Szabó, ήθελε να συνταιριάξει την jazz και το rock. Συγκρότησε έτσι ένα ένα λειτουργικό κουιντέτο, κάλεσε τον Szabo να συμμετάσχει και οι δυο τους ξεκίνησαν μια επιτυχημένη μουσική συνεργασία που θα διήρκεσε τα επόμενα πέντε χρόνια.

Με τον McFarland, ο Szabó ηχογράφησε και το ντεμπούτο του σόλο άλμπουμ με τον τίτλο Gypsy ‘66, που εκδόθηκε από την πρωτοποριακή ετικέτα της Impulse! Records. Η σόλο καριέρα του Szabó συνεχίστηκε τον Μάιο του 1966, όταν συνεργάστηκε με τους Chico Hamilton και Ron Carter για τον δίσκο που αναμφισβήτητα παραμένει η καλύτερη ηχογράφηση του, το Spellbinder.

Ο Szabó άκουγε τώρα προσεκτικά τους νεαρούς κιθαρίστες που δημιουργούσαν νέους ήχους στη ροκ, ειδικά τον Eric Clapton και τον George Harrison. Μετά από πολλά χρόνια μαθητείας στην ινδική μουσική και στο έργο του Ravi Shankar, ο Szabó συγκέντρωσε μια μικρή ομάδα με τον ντράμερ Bernard Purdie τον Αύγουστο του 1966 για να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Jazz Raga. Αυτή η εξαιρετική συλλογή συνδύασε με επιτυχία τα αποκλίνοντα ενδιαφέροντα του Szabo για την jazz, το rock και την ινδική τεχνοτροπία.

Στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια νέα μουσική ταυτότητα, ο Szabó στις αρχές του 1967 σχημάτισε το πρώτο του κουιντέτο - μαζί με τον εξαιρετικά ταλαντούχο και καταξιωμένο κιθαρίστα Jimmy Stewart, τον μακροχρόνιο φίλο του και επίσης Ούγγρο πρόσφυγα Louis Kabok στο μπάσο, τον Hal Gordon στα κρουστά και μια ποικιλία εξαιρετικών ντράμερ ( Jim Keltner, Dick Berk, Johnny Rae, Marty Morell και άλλους). Το νέο κουιντέτο του Szabo ηχογράφησε ζωντανά για την Impulse! το άλμπουμ The Scorcerer, μία από τις πιο διαχρονικά δημοφιλείς ηχογραφήσεις του.

Το κουιντέτο του Gabor Szabó έπαιξε σε πολλά κλαμπ και φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του 1967, κερδίζοντας ομόφωνους επαίνους για τη συλλογική του ευαισθησία, την ισχυρή του ταυτότητα. Ζώντας πια σχεδόν αποκλειστικά στη Δυτική Ακτή, ο Gabor Szabó συνεργάστηκε με τον συνθέτη Gary McFarland και τον βιμπραφωνίστα Cal Tjader για να σχηματίσουν την Skye Recording Co., Ltd., με σκοπό να προωθήσουν πιο σύγχρονους ανερχόμενους μουσικούς. Εκτός από τις 20 ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησε η εταιρεία κατά τη σύντομη τριετή ύπαρξή της, η Skye κυκλοφόρησε αρκετούς ενδιαφέροντες δίσκους του Szabó.

Μέχρι το τέλος του 1969, ο Szabó συνεργάστηκε με τη θρυλική τραγουδίστρια Lena Horne για μια κλασική εμφάνιση στο Lena & Gabor. Ο διαχρονικά δημοφιλής και αγαπητός δίσκος αποδείχθηκε ιδανική παρουσίαση για τον Szabó, ο οποίος ακούγεται ότι είναι μια χαρισματική και πολύ ευαίσθητη συνοδός. Για τη Lena Horne, ήταν μια ευκαιρία να προσεγγίσει ένα νεότερο κοινό με πιο σύγχρονο υλικό (από τους Beatles, τον Michel Legrand, τον Burt Bachrach και τον Harry Nilsson). Ο δίσκος, παρά την τεράστια δημοτικότητά του, αποδείχθηκε ένας από τους τελευταίους που κυκλοφόρησαν από την οικονομικά προβληματική δισκογραφική εταιρεία Skye. Οι Szabó, Tjader και McFarland χώρισαν τους δρόμους τους και ο Szabo, ο οποίος είχε περάσει μεγάλο μέρος του 1969 εμφανιζόμενος σπάνια, ανυπομονούσε να σχηματίσει ένα νέο συγκρότημα.

70s soul-jazz & fusion

Τον Μάιο του ’70 ο Szabó συγκέντρωσε ένα νέο σεξτέτο και στις αρχές του 1971 ένωσε τις δυνάμεις του με τον διάσημο κιθαρίστα και τραγουδοποιό Bobby Womack για την παραγωγή του θαυμάσιου άλμπουμ High Contrast. μια συνεργασία που παραμένει αγαπημένη μεταξύ κριτικών και θαυμαστών. Ακόμα και σήμερα, αυτός ο δίσκος έχει cult απήχηση σε όσους ανακάλυψαν το ποικίλο έργο του Bobby Womack και σε ακροατές της jazz που δεν γνώριζαν τη μουσική του Szabó τη δεκαετία του 1960.

Tο καλοκαίρι του 1974 ο Szabó είχε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά με έναν από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του, τον Carlos Santana. Ο Szabó πέρασε αρκετές εβδομάδες εκείνο το καλοκαίρι στο σπίτι του Santana στο Σαν Φρανσίσκο, παίζοντας με τον ροκ κιθαρίστα. Ήταν σε αυτό το σημείο που ο Carlos Santana προσπαθούσε να αλλάξει την κατεύθυνση του συγκρότημά του και να συνδυάσει στοιχεία της jazz στα αναγνωρίσιμα μείγματα μουσικής του. Ο Szabó πρότεινε σε αυτόν και τον Santana να σχηματίσουν μαζί ένα συγκρότημα. Δυστυχώς, ο Santana αναγκάστηκε να αρνηθεί να ξεκινήσει συνεργασία με τον John McLaughlin και τον Larry Young σε ένα συγκρότημα που απέδωσε το εξαιρετικά καλό και δημιουργικό άλμπουμ Love, Devotion and Surrender. Ο Szabó και ο Santana, ωστόσο, παρέμειναν φίλοι και τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκαν σε πολλά τραγούδια μαζί. Στη συνέχεια της δεκαετίας του ’70 συνεργάστηκε με την εκλεκτική δισκογραφική εταιρεία CTI του παραγωγού Creed Taylor, έχοντας πια ως έδρα τη Νέα Υόρκη.

Το καλοκαίρι του 1974, ο Szabó επέστρεψε στη Βουδαπέστη για πρώτη φορά από την Εξέγερση του 1956. Ο κιθαρίστας επανενώθηκε με μέλη της οικογένειάς του, γνώρισε παλιούς φίλους και συμμετείχε σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με φοιτητές στο Ωδείο Μουσικής στη Βουδαπέστη. Έπαιξε επίσης με διάφορα συγκροτήματα σε κλαμπ της Βουδαπέστης και βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στο στούντιο από την ουγγρική τηλεόραση.

Με την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Szabó διαπίστωσε ότι το ταξίδι του ενέπνευσε μια ανανεωμένη επίγνωση της ουγγρικής τσιγγάνικης κληρονομιάς του. Επιδίωξε να συνδυάσει στοιχεία τόσο της ακουστικής του κληρονομιάς όσο και των ηλεκτρικών στυλ του με μια επιστροφή στις μουσικές του ρίζες. Αυτή η επίγνωση οδήγησε στην τελική του ηχογράφηση της «Ουγγρικής Ραψωδίας» του Franz Liszt (στο άλμπουμ Macho) και σε μια προσπάθεια να σχηματίσει μια πλήρη «ορχήστρα» με βάση το τότε του κουαρτέτο του. Τελικά δεν καρποφόρησε.

Σε ολόκληρη τη δεκαετία ου 1970, ο Szabó αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα εθισμού στην ηρωίνη και αλκοολισμού. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, ο κιθαρίστας συμμετείχε ενεργά στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας του Λ. Ρον Χάμπαρντ . Αναζητώντας ανακούφιση από τον εθισμό στην ηρωίνη που είχε ξεκινήσει ενώ ήταν ακόμα με τον Chico Hamilton πολλά χρόνια πριν, εγγράφηκε σε εδικό πρόγραμμα, σε ένα τμήμα αποκατάστασης της Σαηεντολογίας.

Το τελευταίο άλμπουμ του Szabó με τον τίτλο Femme Fatale, παντρεύει το χαρακτηριστικό του στυλ με μια πιο fusion προσέγγιση. Το Femme Fatale μάλιστα είχε απορριφθεί από την τότε δισκογραφική του εταιρεία Atlantic και τελικά κυκλοφόρησε από την κρατική ουγγρική εταιρεία Pepita το 1981. Τον επόμενο χρόνο ο Gabor Szabó έφυγε από τη ζωή εξαιτίας νεφρικής ανεπάρκειας σε νοσοκομείο της Βουδαπέστης. Ο τάφος του Gábor Szabó βρίσκεται στην οδό 36/2 στο νεκροταφείο Farkasréti. Από την κύρια είσοδο, περπατήστε στο κεντρικό μονοπάτι από τον πίνακα ανακοινώσεων και στρίψτε αριστερά στον μικρό κυκλικό κόμβο. Στην είσοδο του παλιού διαμερίσματος της οικογένειάς του Szabó στην ουγγρική πρωτεύουσα ανεγέρθηκε μια πλάκα στη μνήμη του πιο επιδραστικού Ούγγρου κιθαρίστα της jazz, μετά από μια εκστρατεία με επικεφαλής τον βιογράφο του μουσικού Caroli Libis.

Ο μουσικοκροτικός και βιογράφος του Gabor Szabó, David Holzer, σημειώνει:

«Κάποιοι αποκαλούν τη μουσική του Ούγγρους Τσιγγάνους, αλλά δεν είναι αυτό. Οι λάτρεις της τζαζ τείνουν να τον κοιτούν με υποτίμηση. Ακούγεται απατηλά σαν ομαλή τζαζ, αλλά αν ακούσεις πιο προσεκτικά, διαπιστώνεις ότι δεν είναι τόσο ομαλή όσο νομίζεις. Σε κάνει να θέλεις να ακούσεις περισσότερα. Αρκεί να κοιτάξεις μια φωτογραφία του Gabor με το ακατάλληλο κοστούμι του, σκυμμένο πάνω από την κιθάρα του στο Φεστιβάλ Τζαζ του Νιούπορτ, απόλυτα συγκεντρωμένος στη μουσική του. Οι άνθρωποι θα τον ερωτεύονταν αμέσως. Ήταν σαν να τους έκανε μάγια».

Szabo Top 5:

5. 1969 (Skye Recordings, 1969)

Το 1969. είναι το ένατο άλμπουμ του. Κυκλοφόρησε ακριβώς ένα χρόνο αφότου ο Szabó ίδρυσε τη δισκογραφική Skye Records. Ο μελαγχολικός και συνολικά μελαγχολικός τόνος του άλμπουμ είναι αμέσως εμφανής. Ξεκινά με το “Dear Prudence”, την πρώτη από τις τέσσερις διασκευές των Beatles που ακούγονται εδώ. Η διασκευή του Szabo είναι πιστή στο πρωτότυπο – και σαγηνευτικά και κατάλληλα κλίνει προς έναν ινδικό ήχο. Ο Szabo ερμηνεύει τρία τραγούδια από το Rubber Soul: “You Won't See Me”, “In My Life” και “I've Just Seen a Face”.

Ο Szabó επιλέγει επίσης δύο συνθέσει της Joni Mitchell που είχε ετμηνεύσει η Judy Collins από το άλμπουμ της Wildflowers του 1967: "Michael from Mountains" και "Both Sides Now". Το "Michael" επιτρέπει στον Szabó να πάρει κάποιες ευπρόσδεκτες δημιουργικές ελευθερίες, ενώ το αιθέριο "Both Sides Now", σίγουρα ένα από τα highlights του άλμπουμ, βρίσκει τον κιθαρίστα να αναδεικνύει όμορφα την υπαρξιακή θλίψη του τραγουδιού. Ένα άλλο από τα highlights του άλμπουμ είναι το “Stormy”, η επιτυχία των Classics IV του 1968. O Szabó ερμηνεύει μ’ ένα εξίσου θλιμμένο ρεφρέν και το “Sealed with a Kiss”, την επιτυχία του Brian Hyland από το 1962, και τελικά το σφραγίζει με ένα απλό παθιασμένο σόλο. Το folk "Until It's Time for You to Go" της Buffy St. Marie είναι ιδανικό για έναν κιθαρίστα που είναι βουτηγμένος στις ουγγρικές λαϊκές παραδόσεις. Το πιο καθηλωτικό κομμάτι του άλμπουμ είναι και το μοναδικό πρωτότυπο του Szabo, το “Somewhere I Belong”. Υπάρχει περισσότερο από τη φλόγα και το ταλέντο του για μελωδική επινόηση εδώ από οπουδήποτε αλλού στο δίσκο.

4. Bacchanal (Skye Recordings, 1968)

Η πρώτη κυκλοφορία του Szabó για την Skye Records ήταν το άλμπουμ Bacchanal. Ηχογραφήθηκε στα Western Recording Studios στο Λος Άντζελες τον Φεβρουάριο του 1969 και περιελάμβανε μια μπάντα που αποτελούνταν από τον ντράμερ Jim Keltner, τον κλασικά εκπαιδευμένο κιθαρίστα Jim Stewart, τον μπασίστα Louis Kabok και τον κρουστά Hal Gordon. Το χαρακτηριστικό, ρευστό στυλ τζαζ-ράγκα του Szabó βρίσκεται σε πλήρη άνθιση στα κομμάτια του Donovan, "The King Fisher Blues" και "Sunshine Superman", καθώς και σε μια στιχουργικά όμορφη ανάγνωση του "Theme from Valley Of The Dolls". Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης funky ανατολίτικες εκδοχές των κομματιών "Some Velvet Morning" του Lee Hazelwood, "Love Is Blue" του Paul Mauriat και "The Look Of Love" των Bacharach and David. Το σετ ολοκληρώνεται με δύο ψυχεδελικά πρωτότυπα κομμάτια, το "Divided City", το σημερινό Song Of The Day και το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ, "Bacchanal".

3. The Sorcerer (Impulse Records! 1967)

Tο The Sorcerer είναι ο ήχος πέντε μουσικών - των Gábor Szabó και Jimmy Stewart στις κιθάρες, του Louis Kabok στο μπάσο, του κρουστού Hal Gordon και του Marty Morrell στα ντραμς - που κλειδώνουν σε υπνωτιστικά grooves με εκθαμβωτικό ρυθμό. Εισάγεται με μια διασκευή του "The Beat Goes On" — μια τολμηρή κίνηση στον κόσμο της jazz του 1967, αλλά στα χέρια του Szabó, ξεπερνούν τον κίνδυνο της καινοτομίας και τεντώνουν τα groove με μια διακριτική απειλή να βουίζει από κάτω. Το σετ κινείται μεταξύ πρωτότυπων και επιλεγμένων διασκευών. Tο χαρακτηριστικό "Mizrab" του Szabó να προσφέρει ένα πρώιμο highlight. Εδώ είναι που πραγματικά καταλαβαίνεις τι τον έκανε τόσο ξεχωριστό: παίζει κιθάρα σαν να είναι σιτάρ, τύμπανο και σαξόφωνο ταυτόχρονα. Είναι επιδέξιο, αλλά και απίστευτα κομψό — μόλις που ιδρώνει ενώ σου γυρίζει το μυαλό από μέσα προς τα έξω με μια θολούρα.

Το “What is This Thing Called Love” του Cole Porter ξεκινά με ένα ντουέτο κιθάρας που ακολουθεί ένα δυναμικό σόλο από τον Szabó. Συνεχώς, το ρυθμικό τμήμα τους ενισχύει με ένα πιο δυνατό backbeat από αυτό που συνήθως ακούει κανείς σε εκτελέσεις στάνταρντ: ροκάροντας με τον Cole. Το “Space” του ίδιου του Szabó ενσωματώνει κλίμακες από την ουγγρική μουσική και οι επαναλαμβανόμενες αρμονίες συνδυάζονται στην πιο ευφάνταστη ενορχήστρωση στο άλμπουμ. Ο Szabó πρωτοστατεί ξεκάθαρα ως βιρτουόζος, αλλά ποτέ δεν είναι υπερβολικά επιδεικτικός. Σε όλη τη διάρκεια, ο Jimmy Stewart είναι εκεί μαζί του και η αλληλεπίδραση με τις δύο κιθάρες είναι απολύτως μαγική.

2. High Contrast (Blue Thumb Records, 1971)

Το High Contrast αποτέλεσε την πρώτη δοκιμή του Szabó στο χώρο της soul-jazz-fusion και ήταν ιδιαίιτερα επιτυχημένη, εν μέρει επειδή έχει κάποιους φίλους υψηλού προφίλ, όπως τον Bobby Womack στην ρυθμική κιθάρα, τον Jim Keltner στα ντραμς και τον Falco στα κρουστά. Πρόκειται περισσότερο για το είδος της light-fusion της δεκαετίας του '70 (στο ίδιο στυλ με τις εγγραφές της CTI) που τελικά θα στρεφόταν δυστυχώς στην soft-jazz της δεκαετίας του '80. Το εναρκτήριο “Breezin'” με τον εύστοχο τίτλο, το οποίο παρουσιάζει μια απαλή soft-Latin-jazz με υπερβολικά αναμεμειγμένες ενορχηστρώσεις εγχόρδων. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επόμενο κομμάτι, το “Amazon”, το οποίο έχει μια ελαφριά ανάμνηση Santana. Έρχεται σε δημιουργική αντίστιξη με το απαλό “Azure Blue”, με τα πλούσια έγχορδα να γεμίζουν τον ήχο, την ώρα που η κιθάρα του Szabo παίζει απλά και άψογα.

Από την άλλη πλευρά, το “Communication” των 7+ λεπτών ανοίγεται στον latin-funk ήχο, όπως και το λίγο πιο απαλό “If You Don't Want”. Το κλείσιμο, σχεδόν 8 λεπτών, με το “I Remember When”, χαμηλώνει την ενέργεια, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα στο παίξιμο, αν δεν υπήρχαν οι υπερβολές με τα έγχορδα στο τέλος. Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες δουλειές του Szabó για την Impulse και την Skye Records, το High Contrast συνιστά μια ευχάριστη αλλαγή κατεύθυνσης και υποδηλώνει πώς θα ακούγονται τα μελλοντικά του άλμπουμ τα επόμενα χρόνια, για να κορυφωθεί με την κυκλοφορία του άλμπουμ Macho του 1976.

Το γεγονός ότι το άλμπουμ χρεώνεται μόνο στον Szabó αποτελεί έκπληξη, μιας και ουσιαστικά ήταν καθαρά μια ισότιμη συνεργασία του με τον μεγάλο Bobby Womack. Δισκογραφικά τερτίπια.

Spellbinder (Impulse Records! 1966)

Μια latin-rock rhythm section πίσω από έναν Ούγγρο μετανάστη-κιθαρίστα με κλασική μουσική εκπαίδευση και αγάπη για την jazz και την παραδοσιακή μουσική των Τσιγγάνων. Ένας παραγωγός που είχε την τόλμη και τη διορατικότητα (μαζί και τον προϋπολογισμό) να αφήσει τη μουσική να συμβεί στο στούντιο σε μεγάλο βαθμό απρογραμμάτιστα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η κιθαριστική μαεστρία του Gabor Szabó πργματικά λάμπει σε κομμάτια όπως το ομώνυμο και το “Gypsy Queen”. Το δεύτερο θα γίνει πιο γνωστό χάρη στη διασκευή των Santana στο Abraxas του 1970 (ως ουρά στη διασκευή του "Black Magic Woman" των Fleetwood Mac),

Χαρακτηριστικό μείγμα rock, latin-funk, jazz αυτοσχεδιασμών σε στάνταρ και παραδοσιακών ήχων της πατρίδας του κιθαρίστα, το Spellbinder είναι ένα άγριο και μαγικό ταξίδι σε μυστηριώδη ηχοτόπια γεμάτα ντελίριο. Μια συνάντηση Τσιγγάνων της Βουδαπέστης και Chicanos της Καλιφόρνια που ξεφαντώνουν μαζί. Αφεθείτε. Κλείστε τα μάτια. Αφήστε το να συμβεί.