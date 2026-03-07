Ali Farka Touré: Blues από το Τιμπουκτού

«Ο κόσμος έλεγε ότι άκουσε πινελιές μπλουζ στη μουσική του Ali, και νομίζω ότι ο ίδιος απογοητευόταν και μερικές φορές τσαντιζόταν με αυτές τις κριτικές επειδή θεωρούσε ότι το 90% αυτών που έπαιζε, και ακόμη περισσότερο, ήταν από το Μάλι. Μουσική από το Μάλι που τυχαίνει να παίζεται σε μια δυτική κιθάρα με μικρά κομμάτια που είχε ακούσει κάπου αλλού...» ~ Nick Gold, παραγωγός και ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας World Circuit.

«Για μερικούς ανθρώπους, όταν λες Τιμπουκτού, είναι σαν το τέλος του κόσμου, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαι από το Τιμπουκτού και μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε ακριβώς στην καρδιά του κόσμου» ~ Ali Farka Touré

Οι παραδόσεις των griots

Ο Ali Farka Touré ήταν ένας γίγαντας της αφρικανικής μουσικής. Ήταν ο πρώτος που προσέλκυσε τη διεθνή προσοχή στη μουσική του Μάλι και στην κουλτούρα των ντόπιων griots (περιπλανώμενοι τραγουδοποιοί), την πηγή σε ό,τι αφορά τις αφρικανικές ρίζες των blues του Μισισίπι. Κυκλοφόρησε οκτώ άλμπουμ στην εταιρεία World Circuit, κέρδισε τρία βραβεία Grammy και έγινε μουσικός πρεσβευτής τόσο για το Μάλι όσο και για την αφρικανική ήπειρο.

Ο Ali γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1939 στο χωριό Κανάου στις όχθες του Νίγηρα, στα βορειοδυτικά της χώρας. Ήταν ο δέκατος γιος της μητέρας του και ο πρώτος που επέζησε από τη βρεφική ηλικία. Ενώ ο Ali ήταν ακόμα βρέφος, ο πατέρας του πέθανε ενώ υπηρετούσε στον γαλλικό στρατό και η οικογένεια μετακόμισε νότια κατά μήκος του ποταμού, στο Νιαφούνκε, το χωριό που θεώρησε «σπίτι του» για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ο Ali έλκεται από τη δύναμη της μουσικής από μικρή ηλικία. Στο Μάλι, η μουσική παραδοσιακά παίζεται από κληρονομικές μουσικές οικογένειες, αλλά ο Ali προερχόταν από ευγενές υπόβαθρο και η οικογένειά του την αποδοκίμαζε. Αλλά γοητευόταν από τις τελετές ghimbala για τα πνεύματα του νερού, που υποτίθεται ότι κατοικούν στο ποτάμι. Άκουγε με δέος τους μουσικούς να τραγουδούν και να παίζουν τα αγαπημένα όργανα των πνευμάτων: njerkle (κιθάρα με μία χορδή), njarka (βιολί με μία χορδή) και ngoni (λαούτο με τετράχορδο). Σε ηλικία δώδεκα ετών κατασκεύασε το πρώτο του όργανο, μια κιθάρα njerkle.

Ωστόσο, οι ισλαμικές του πεποιθήσεις τον εμπόδιζαν να ασχοληθεί σοβαρά. Παρόλα αυτά, όταν ταξίδευε, είχε πάντα μαζί του το njarka. Ο Ali καταγόταν από την εθνοτική ομάδα Σονγκάι, η οποία αποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσμού στο Νιαφούνκε. Στο παρελθόν, κατά τον 11ο-12ο αιώνα, η εθνότητα αυτή είχε αναπτύξει την ομώνυμη ακμαία αυτοκρατορία στην επικράτεια του σημερινού Μάλι και της Νιγηρίας.

Το 1956 ο Ali είδε το Εθνικό Μπαλέτο της Γουινέας, που είχε στις τάξεις του έναν σπουδαίο κιθαρίστα από την εθνοτική ομάδα των Μαλινκέ. Επηρεάστηκε βαθιά από την εμπειρία. Άρχισε να παίζει χρησιμοποιώντας δανεικές κιθάρες και του ήταν εύκολο να μεταφέρει την παραδοσιακή του τεχνική στο δυτικό όργανο. Μετά την ανεξαρτησία του Μάλι το 1960, η νέα κυβέρνηση προώθησε μια πολιτική για την προώθηση των τεχνών και σχηματίστηκαν πολιτιστικοί θίασοι για να εκπροσωπήσουν καθεμία από τις έξι διοικητικές περιφέρειες του Μάλι. Από το 1962, ο Ali συνεργάστηκε με τον θίασο της περιοχής Νιαφούνκε, ο οποίος σημείωσε επιτυχία στους εξαμηνιαίους διαγωνισμούς που διεξάγονταν καθ' όλη τη δεκαετία του 1960. Το 1968 (τη χρονιά που συνέβη στρατιωτικό πραξικόπημα στη χώρα), ο Ali έκανε το πρώτο του ταξίδι εκτός Αφρικής, για να εκπροσωπήσει το Μάλι σε ένα διεθνές φεστιβάλ στη Σόφια της Βουλγαρίας. Στη Σόφια αγόρασε την πρώτη του κιθάρα.

Επίσης, το 1968, ένας συμφοιτητής του στην πρωτεύουσα Μπαμακό έπαιξε στον Ali δίσκους των Αφροαμερικανών μουσικών James Brown, Otis Redding, Jimmy Smith και Albert King. Όμως ήταν τα υπνωτικά blues του John Lee Hooker που του έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ο Ali εντυπωσιάστηκε αμέσως από τη σκέψη ότι «αυτή η μουσική είχε παρθεί από εδώ».

Radio Mali

Ο Ali πέρασε τη δεκαετία του '70 εργαζόμενος για το Radio Mali ως ηχολήπτης στο Μπαμακό. Έφερε την προσοχή της χώρας στο μοναδικό του στυλ κιθάρας μέσω πολλών ραδιοφωνικών εκπομπών και έστειλε ηχογραφήσεις στην δισκογραφική εταιρεία Son Afric στο Παρίσι. To 1976 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του Ali Farka Touré (ένας από τους πρώτους εμπορικούς δίσκους μουσικής του Μάλι). Ακολούθησαν άλλοι επτά δίσκοι για την αγορά του Μάλι, από τους οποίους αργότερα έγινε μια επιλογή κομματιών που κυκλοφόρησε από την World Circuit με τον τίτλο Radio Mali (1996).

Το 1986, δύο από τα άλμπουμ του Ali στην ετικέτα της Son Afric άρχισαν να προκαλούν το ενδιαφέρον ραδιοφωνικών DJs στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των Andy Kershaw και Charlie Gillett. Ανάμεσά τους και το θρυλικό πλέον Red του 1984, ίσως η καλύτερη σόλο δουλειά του.

«Κάθε φορά που έπαιζα ένα κομμάτι, η ανταπόκριση επιβεβαίωνε ότι είχαμε ανακαλύψει κάτι εξαιρετικό», θυμάται ο Kershaw, «έναν από εκείνους τους Αφρικανούς καλλιτέχνες που μπορούσαν να συνδεθούν με ακροατές που προηγουμένως δεν πίστευαν ότι ήταν λάτρεις της αφρικανικής μουσικής».

Η World Circuit τον εντόπισε και τον προσκάλεσε για συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1987. Η πρώτη του ηχογράφηση εκτός Αφρικής (1987) σημείωσε μεγάλη επιτυχία για την World Circuit. Φωνητικά, κιθάρα και κρουστά, όλα παιγμένα από τον Ali.

Αυτό οδήγησε σε μια σειρά από διεθνείς περιοδείες και επτά ακόμη άλμπουμ για την δισκογραφική εταιρεία: The River (1989), The Source (1991, με μια μικρή ομάδα συνοδευτικών μουσικών, συμπεριλαμβανομένου του Afel Bocoum) και Talking Timbuktu (1993), το πρωτοποριακό ντουέτο με τον Ry Cooder που κέρδισε ένα Grammy και επιβεβαίωσε την ιδιότητα του Ali ως καλλιτέχνη διεθνούς φήμης (βλ. παρακάτω).

Αν και διεθνώς γνωστός ως μουσικός, ο Ali θεωρούσε τον εαυτό του πρώτα απ’ όλα αγρότη. Παρά την επιτυχία του, γινόταν όλο και πιο απρόθυμος να εγκαταλείψει το αγρόκτημά του στο Νιαφούνκε. Ο Nick Gold, ιδιοκτήτης και παραγωγός της World Circuit, αποφάσισε ότι ο μόνος τρόπος για να κάνει έναν ακόμη δίσκο ήταν να φέρει ένα στούντιο στο Νιαφούνκε. Η ηχογράφηση έγινε σε μια εγκαταλελειμμένη γεωργική σχολή και το άλμπουμ με τον τίτλο Niafunké κυκλοφόρησε το 1999, με εκτενή συμμετοχή στην κιθάρα του προστατευόμενού του, Afel Bocoum. Ο Ali συνέχισε να εργάζεται στη γη και εξελέγη δήμαρχος του Νιαφούνκε το 2004.

Φεστιβάλ στην έρημο

Το 2002, ο Ali εμφανίστηκε με τον Αφροαμερικανό ερμηνευτή των blues και της reagge, Corry Harris, σε ένα άλμπουμ με τίτλο Mississippi to Mali (Rounder Records). Εμφανίστηκαν επίσης μαζί στο ντοκιμαντέρ του Martin Scorsese Feel Like Going Home (2003), το οποίο ανιχνεύει τις ρίζες των blues μέχρι τη Δυτική Αφρική

Ο Ali υποστήριξε θερμά την ιδέα του σκηνοθέτη Manny Ansar να μεταφέρει το Festival au Désert στο Τιμπουκτού, μετά τα δύο πρώτα χρόνια διεξαγωγής του στην περιοχή Kidal του Μάλι. Είπε ότι πάντα ήθελε να φέρει τους ανθρώπους πίσω στο σπίτι, αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει, και ότι τώρα που αυτό το φεστιβάλ είχε οργανωθεί, θα το υποστήριζε· θα ήταν ο «νονός» τους. Άρχισε να εμφανίζεται στο φεστιβάλ, φέρνοντας πολλούς από τους θαυμαστές του, περισσότερους επισκέπτες, τουρίστες και δημοσιογράφους. Έκανε την τελική συναυλία κάθε χρόνο από το 2003 έως το 2006.

Αφού απέρριπτε προσκλήσεις για χρόνια, ο Ali έδωσε την πρώτη του μεγάλη συναυλία στην Ευρώπη μετά από πέντε χρόνια στο BOZAR στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε και ο βιρτουόζος της kora (μαλινέζικη άρπα) Toumani Diabaté. Αυτό οδήγησε σε ένα τελευταίο τρίο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε εν μέρει στο ξενοδοχείο Mandé στην όχθη του ποταμού στο Μπαμακό. Το In the Heart of the Moon (2005), ένα υπέροχο ντουέτο άλμπουμ με τον Toumani Diabaté, κέρδισε ένα βραβείο Grammy. Ήταν η πρώτη φορά που οι δύο μουσικοί, με διαφορά μιας γενιάς, συνεργάστηκαν και ο Ali εμβάθυνε στις μουσικές παραδόσεις των Μάντε του νότιου Μάλι. Το ρεπερτόριο χρονολογείται από τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, την εποχή που ο Ali εμπνεύστηκε να ασχοληθεί με την ηλεκτρική κιθάρα από τον Fodéba Keita (δυστυχώς ο μουσικός από τη Γουινέα είχε εκτελεστεί από τους πραξικοπηματίες το 1969). Οι ηχογραφήσεις για το επόμενο άλμπουμ ηχογραφήθηκαν στο Λονδίνο το 2005. Ο Ali ήταν ήδη άρρωστος και συχνά πονούσε. «Ήταν δύσκολο γι' αυτόν να κάνει αυτό το άλμπουμ», λέει ο Toumani Diabaté, «αλλά ήθελε να συνεχίσει». Το Ali & Toumani κυκλοφόρησε μόλις το 2010 και περιλαμβάνει ρεπερτόριο από τον βορρά και τον νότο του Μάλι. Ως τελευταία πινελιά, ο Κουβανός μπασίστας Cachaito López τους ένωσε στο μπάσο.

Το κύκνειο άσμα του Ali ήταν ένα εντυπωσιακό αποχαιρετιστήριο άλμπουμ με πολυάριθμους μουσικούς από το Μάλι, όπως οι Afel Bocoum και Bassekou Kouyaté, καθώς και οι Pee Wee Ellis στο σαξόφωνο, Little George Sueref στη φυσαρμόνικα και οι Fain Dueñas του Radio Tarifa στα κρουστά. Τα τραγούδια, κυρίως στις διαλέκτους των Σονγκάι και των Πελ, προέρχονται από το βόρειο Μάλι. Στις 7 Μαρτίου του 2006 ο Ali έφυγε από τη ζωή, ταλαιπωρημένος από τις ασθένειες, και το τελευταίο του άλμπουμ με τον τίτλο Savane κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά.

Στο Μάλι, στον Ali απονεμήθηκε μεταθανάτια το παράσημο Commandeur de l'Ordre National du Mali (η ύψιστη τιμή της χώρας) και τελέστηκε κρατική κηδεία στην οποία παρευρέθηκαν ανώτεροι πολιτικοί και αστέρες της μουσικής της χώρας, καθώς και χιλιάδες απλοί άνθρωποι. Όλα αυτά για έναν μουσικό που θεωρούσε τον εαυτό του πάνω απ' όλα αγρότη. Ένα άγαλμα βρίσκεται τώρα κοντά στο σπίτι του στο Μπαμακό.

Ο γιος του, ο Vieux Farka Touré, συνεχίζει να τραγουδά και να παίζει κιθάρα, καθώς η οικογενειακή παράδοση στο Μάλι συνεχίζει να περνά από γενιά σε γενιά.

Talking Timbuktu

Το σημαντικότερο έργο που προέκυψε από τις διάφορες συνεργασίες του Ali Farka Touré είναι το άλμπουμ Talking Timbuktu του 1994, που ηχογραφήθηκε σε ντουέτο με τον πολυπράγμονα Ry Cooder. O Nick Gold λέει τα εξής για τη σύνδεση μεταξύ του Cooder και του Ali:

«Μια μέρα με πήραν τηλέφωνο στο γραφείο. Είχαμε ένα μικροσκοπικό γραφείο με θυροτηλέφωνο και όταν ήρθε η κλήση, άκουσα κάποιον να λέει: “Έχετε μια κλήση στην τρίτη γραμμή, είμαι ο Ry Cooder”. Είπα “εντάξει, πολύ αστείο”, νομίζοντας ότι ήταν ένας φίλος μου. “Γεια;” είπα. Τότε ακούστηκε μια φωνή και ήταν προφανώς του Ry: “Πρέπει να βρω τον Ali Farka Touré”.

Ήταν απλώς μια πολύ καλή σύμπτωση, επειδή ο Ali έμενε στο διαμέρισμά μου στο Λονδίνο εκείνο τον καιρό. Ο Ry είχε μια συναυλία την επόμενη μέρα, αλλά είχε ελεύθερο χρόνο, οπότε τον κάλεσα στο διαμέρισμά μου. Επειδή δεν είχαμε τίποτα να καθίσουμε άνετα, έπρεπε να πάω να αγοράσω μια καρέκλα και έναν καναπέ πριν φτάσει. Έπρεπε επίσης να μαγειρέψω λίγο φαγητό, οπότε όταν ήρθε ο Ry συνειδητοποίησα ότι είχα ξεχάσει να του πάρω μια κιθάρα. Υπήρχε μόνο μία κιθάρα για τους δυο τους, οπότε αντάλλαξαν το όργανο και έπαιξαν λίγο. Τότε ο Ry είπε: “Εντάξει, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι μια μέρα”, επειδή του άρεσε πολύ ο Ali. Έτσι αρχίσαμε να μαζεύουμε κομμάτια ρεπερτορίου και να τα στέλνουμε στον Ry. Τελικά, όταν ο Ali πήγε σε μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, φρόντισα να έχει τρεις μέρες άδεια δίπλα στο μέρος που δούλευε ο Ry, και έμαθα σε ποιο στούντιο του άρεσε να εργάζεται, όπου έκλεισα λίγο χρόνο στο στούντιο. Έτσι ήρθε ο Ry, και το κάναμε γρήγορα. Νομίζω ότι είχαμε μια μέρα πρόβας στο σπίτι του Ry πριν από την ηχογράφηση τους. Και αυτό είναι όλο. Επίσης, έκλεισα ραντεβού με τον κιθαρίστα και βιολιστή Clarence “Gatemouth” Brown, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Τέξας, και ο Ry έφερε τον ντράμερ Jim Keltner. Μαζί ξεκίνησαν αυτή τη μουσική πολύ γρήγορα.

Υπήρχε κάτι συναρπαστικό με τον Ry: όταν ηχογραφούσαμε σε ένα από τα τεράστια δωμάτια του στούντιο, έβαλε μικρόφωνα ψηλά στην οροφή για να πιάσει την ατμόσφαιρα του δωματίου. Αποδείχθηκε ότι αυτό καθόρισε τον ήχο του άλμπουμ. Αυτή η λεπτομέρεια ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μένα, επειδή εκείνη την εποχή, η τάση ήταν η στενή μικροφώνηση των πάντων - οι μηχανικοί ήθελαν να ελέγχουν τα πάντα και η πραγματική υπερηφάνεια ήταν η ικανότητά σου να ηχογραφήσεις μια κιθάρα όταν έπαιζαν όλα τα άλλα και να ακούς μόνο την κιθάρα πίσω. Αλλά για τον Ry, ήταν το εντελώς αντίθετο: ήθελε να ηχογραφήσει την αλληλεπίδραση των μουσικών στο δωμάτιο. Ήθελε επίσης οι μουσικοί να παίζουν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, οπότε αυτός και ο Ali κάθονταν πολύ κοντά για να έχουν κάποια φυσική αλληλεπίδραση και να αφήσουν την εσωτερική δυναμική να συμβεί».

Το Talking Timbuktu ηχογραφήθηκε μέσα σε τρεις μόλις ημέρες. Σε αυτά τα 11 κομμάτια, υπάρχει μια αλληλεπίδραση και μια επικοινωνία μεταξύ αυτών των δύο καλλιτεχνών που είναι σπάνιες σε οποιοδήποτε είδος μουσικής. Και οι δύο καλλιτέχνες είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι βιρτουόζοι της κιθάρας, όμως, προς όφελός τους και οι δύο συνδέονται επίσης από την προφανή ενσυναίσθησή τους.

Υπάρχει σοβαρός αμοιβαίος σεβασμός σε αυτή την ιστορική συνάντηση, εμφανής από την αρχή με το εναρκτήριο "Bondo". Οι μελωδίες του τραγουδιού στροβιλίζονται με συναίσθημα ενισχυμένο από φωνητικά κλήσης και απόκρισης που όλα μαζί θυμίζουν τόσα πολλά: τα ρυάκια του ποταμού Νίγηρα, την απεραντοσύνη ενός ουρανού της ερήμου και τη δύναμη ενός ανέμου της ερήμου. Εκτός από την ηλεκτρική κιθάρα, ο Touré παίζει μπάντζο εδώ, και ενδιαφέρον είναι ότι ο Cooder παίζει και τον συμπληρώνει με ένα Cümbüş, μια τουρκική άταστη παραλλαγή ενός μπάντζο (η λέξη Cümbüş είναι επίσης συνώνυμο του χάους) σε αυτό το όμορφο εναρκτήριο κομμάτι.

Το επόμενο κομμάτι "Soukora" δείχνει πόσο εξαιρετικός είναι ο Touré στην εξισορρόπηση συναισθημάτων και ροής. Διαθέτει μια πολύ απλή αλλά πολύ αποτελεσματική και αξιομνημόνευτη ατάκα που φτάνει κατευθείαν στην καρδιά. Ο ρόλος του Cooder σε αυτό το δίσκο είναι περισσότερο για να ενισχύσει το όραμα του Touré (καθώς αυτός είναι ο δημιουργός όλων των κομματιών εκτός από ένα) και να βελτιώσει τη μουσική προσθέτοντας διακριτικά το δικό του αποτύπωμα παρά για να επιβληθεί στο προσκήνιο.

Το "Gomni" βασίζεται σε στρώσεις λεπτεπίλεπτων κρουστών και η κιθάρα του Cooder ακούγεται να προσθέτει περισσότερες στρώσεις με το ανεξίτηλο slide του. Το "Sega" είναι ένα σύντομο ορχηστρικό κομμάτι με την n'jarka που ακούγεται σαν βιολί να παίρνει το προβάδισμα. Το "Lasidan" είναι το πιο παιχνιδιάρικο κομμάτι εδώ. Ο ρυθμός εναλάσσεται γρήγορα-αργά, με τα κρουστά να ενισχύονται σταδιακά με χειροκροτήματα και congas. Τα "Amandrai" και "Au Du" είναι τα σημεία όπου το Delta και το Desert blues συναντιούνται πραγματικά. Είναι μακρά, αργόσυρτα και αυθόρμητα μπλουζ τραγούδια

Αυτό που είναι εμφανές σε αυτόν το δίσκο, πρώτα απ’ όλα, είναι η ίδια η χαρά του παιξίματος και η χαρά της μουσικής αλληλεπίδρασης. Είναι επίσης ο ήχος ενός ταξιδιού. Αυτό το ταξίδι μεταφέρει κάποιον από τις αγροτικές περιοχές του Μάλι μέχρι τα σημεία ενδιαφέροντος στο Δέλτα και πίσω. Το Talking Timbuktu αντιπροσωπεύει μια κορύφωση στην καριέρα και των δύο αυτών μεγάλων μουσικών. Υπάρχει μαγεία στους ήχους της ερήμου και το άλμπουμ την αποτυπώνει με μια εκπληκτική χάρη.

Ως χώρα, το Μάλι είναι ένα σημείο συνάντησης αρκετών διαφορετικών πολιτισμών και η μουσική του Touré το αντανακλούσε αυτό. Πρόκειται για κοινοτική μουσική και δεν γνωρίζει σύνορα. Ο ίδιος έθεσε το θέμα ως εξής: «Το Μάλι είναι μια πολύ κοινωνική κοινωνία. Μοιραζόμαστε τα πάντα. Νομίζω ότι η κοινή χρήση των πόρων μας στη μουσική μας αναγκάζει να συνεργαζόμαστε περισσότερο, να παίζουμε περισσότερο με άλλους ανθρώπους, να μοιραζόμαστε περισσότερες ιδέες».

Άλλωστε, τα blues της Σαχάρας είναι ο εκρηκτικός ήχος ενός λαού ματωμένου αλλά αδάμαστου. Ο Touré το απέδειξε αυτό με τη δική του ζωή γεμάτη ανυπακοή και ομορφιά - μια ταπεινή κατάκτηση που αντανακλάται στους λυρικούς του ήχους. Είναι η απόδειξη ότι μέσα στην αέναα εκτεταμένη έρημο των δυσκολιών, η ανθρώπινη ιερότητα που περικλείει τα μπλουζ της ερήμου είναι μια μικροσκοπική αλλά πανίσχυρη όαση ελπίδας.