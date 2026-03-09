Οι Bragolin έρχονται στο Death Disco για την παρουσίαση του νέου τους άλμπουμ

Οι Bragolin, το ολλανδικό post-punk / dark wave project του Edwin van der Velde, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια ζωντανή εμφάνιση στο Death Disco στις 14 Μαρτίου. Η μουσική τους αντλεί στοιχεία από διαφορετικές δεκαετίες, συνδυάζοντας βαρυτονικές κιθάρες των ’80s με synths και drum machines, vintage όργανα των ’60s και ’70s αλλά και shoegaze κιθάρες των ’90s, ενώ οι στίχοι τους εμπνέονται συχνά από μετα-αποκαλυπτικές και horror ταινίες.

Το 2018 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ I Saw Nothing Good So I Left, από το οποίο ξεχώρισε το κομμάτι "Into Those Woods", ένα σύγχρονο darkwave dance floor classic που έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια streams. Ο δίσκος ήταν παραγωγή του Van der Velde μαζί με την πρώην συνεργάτιδά του Isolde Woudstra και μιξαρίστηκε από τον René Jongeneelen, γνωστό και από τη δουλειά του στο project Zwarte Poëzie.

Το 2019 ο Van der Velde συνεργάστηκε με τον Adam Tristar για το άλμπουμ Let Out The Noise Inside, ενώ από το 2020 ο Edwin Daatselaar εντάχθηκε στο σχήμα ως synth player, διαμορφώνοντας το σημερινό live duo των Bragolin.

Στις αρχές του 2026 το project επιστρέφει με το νέο άλμπουμ I Don’t Like What It Does To Me, με τα τραγούδια να κυκλοφορούν σταδιακά ως singles. Η συναυλία στο Death Disco θα αποτελέσει την επίσημη παρουσίαση του νέου υλικού, μαζί με τα κομμάτια που καθιέρωσαν τους Bragolin ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σχήματα της σύγχρονης dark wave / post-punk σκηνής.

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Mechanimal, το αθηναϊκό project που εδώ και χρόνια κινείται ανάμεσα στο industrial, το dark electronic και το post-punk, δημιουργώντας ένα έντονο και ατμοσφαιρικό ηχητικό περιβάλλον που ταιριάζει ιδανικά με την αισθητική του live.

Πληροφορίες συναυλίας:

Bragolin (NL) & Μechanimal (GR) Live at Death Disco

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Doors at 21:00

Death Disco, Ωγύγου 16, Αθήνα

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος – Κανονικό: 20€

Link ηλεκτρονικής προπώλησης:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/bragolin/

Φυσικά σημεία πώλησης:

Le Disque Noir (Θεμιστοκλέους 29, Εξάρχεια)

Full Moon Store (Νορμάνου 7, Μοναστηράκι)

Death Disco (Ωγύγου 16, Ψυρρή)