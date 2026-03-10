Πληροφορίες

Οι Muse δίνουν teaser για το νέο single "Be With You"

Οι Muse μοιράστηκαν ένα δραματικό teaser του νέου single "Be With You", σηματοδοτώντας την πρώτη νέα μουσική τους μετά το περσινό "Unravelling".

Muse
Avopolis Team

Οι Muse έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο απόσπασμα από το επερχόμενο single "Be With You", προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το νέο υλικό τους. Στο teaser εμφανίζεται ο frontman Matt Bellamy να παίζει εκκλησιαστικό όργανο μέσα σε μια εκκλησία, με το συγκρότημα να φαίνεται πως επιστρέφει στην πιο θεατρική και «οπερατική» πλευρά του ήχου του.

Στο απόσπασμα ακούγεται ο Bellamy να τραγουδά πάνω σε δραματικά πλήκτρα: «It seems my life’s been swallowed up / I’ve used up every ounce of luck / I need to leap into the fire, find a higher power and reach for something new».

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί πότε θα κυκλοφορήσει επίσημα το single, ωστόσο πρόκειται για το πρώτο νέο υλικό του συγκροτήματος μετά το περσινό "Unravelling". Οι Muse βρίσκονται ήδη σε διαδικασία δουλειάς για το δέκατο στούντιο άλμπουμ τους, μετά το Will of the People του 2022.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο μπασίστας Chris Wolstenholme είχε δηλώσει ότι το συγκρότημα σχεδίαζε να ξεκινήσει σύντομα την εργασία πάνω στον επόμενο δίσκο του, σημειώνοντας μάλιστα ότι εκείνη την περίοδο δεν είχαν υπογράψει με κάποια δισκογραφική εταιρεία.

Παράλληλα, τον Ιανουάριο οι Muse ακύρωσαν μια σειρά προγραμματισμένων συναυλιών σε Abu Dhabi, Johannesburg, Cape Town και Bengaluru λόγω «απρόβλεπτων περιστάσεων», χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει νέες ημερομηνίες.

 

 

