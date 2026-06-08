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Oι Osees κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ "OFF COURSE"

Οι Osees του John Dwyer επέστρεψαν με το νέο τους άλμπουμ "OFF COURSE", ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν εκτεταμένη περιοδεία για το 2026 σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, με στάσεις σε σημαντικά φεστιβάλ, πολυήμερες εμφανίσεις και ειδικές συμμετοχές της Brigid Dawson.

Osees
Avopolis Team

Οι Osees έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους άλμπουμ OFF COURSE μέσω της Deathgod, ανοίγοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρά και παραγωγική πορεία του συγκροτήματος του John Dwyer. Η κυκλοφορία συνοδεύεται από την ανακοίνωση μιας μεγάλης περιοδείας σε Ευρώπη και ΗΠΑ μέσα στο 2026.

Το ευρωπαϊκό σκέλος ξεκινά τον Ιούλιο και περιλαμβάνει εμφανίσεις σε φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους όπως το Vida Festival στη Βαρκελώνη στις 2 Ιουλίου, καθώς και δύο βραδιές στο Earth του Λονδίνου στις 16 και 17 Ιουλίου. Σε επιλεγμένες ημερομηνίες θα συμμετέχει και η Brigid Dawson.

Μετά την ευρωπαϊκή περιοδεία, το συγκρότημα θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια σειρά εμφανίσεων που εκτείνονται από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο. Η τρέχουσα σύνθεση των Osees αποτελείται από τους John Dwyer (φωνητικά, κιθάρα, synths), Tom Dolas (κιθάρα, πλήκτρα, samples), Tim Hellman (μπάσο), Dan Rincon (ντραμς) και Paul Quattrone (ντραμς).

Η προηγούμενη στούντιο κυκλοφορία τους, ABOMINATION REVEALED AT LAST, βρέθηκε στην κορυφή του NACC Radio Adds Chart ως η πιο πολυσυζητημένη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας, ενώ απέσπασε θετικές κριτικές από μέσα όπως τα KEXP, Pitchfork, AV Club, FLOOD, Bandcamp και Aquarium Drunkard, επιβεβαιώνοντας τη θέση των Osees ως ενός από τα πιο δημιουργικά και ακούραστα σχήματα της σύγχρονης ψυχεδελικής και garage rock σκηνής.

 

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