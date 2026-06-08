Οι Linkin Park μόλις μας έδωσαν το trailer για το ντοκιμαντέρ “Unshatter”

Οι Linkin Park αποκάλυψαν το πρώτο teaser του Unshatter, ενός νέου κινηματογραφικού project που αναμένεται να φωτίσει μία από τις πιο καθοριστικές και συναισθηματικά φορτισμένες περιόδους στην ιστορία του συγκροτήματος.

Έπειτα από ημέρες φημών και αινιγματικών αναφορών, μέσα από το merchandise και το προωθητικό υλικό τους, το συγκρότημα επιβεβαίωσε επίσημα την ύπαρξη της ταινίας, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα ξεπερνά τα όρια ενός τυπικού concert film. Το teaser αφήνει να εννοηθεί πως το Unshatter θα συνδυάζει ζωντανές εμφανίσεις με αρχειακό υλικό και αφηγήσεις από τα παρασκήνια. Σε ένα σύντομο πλάνο, διακρίνεται μάλιστα ένα clapboard με την ένδειξη “LP doc”, ενισχύοντας τις εικασίες ότι πρόκειται για μια εις βάθος καταγραφή της πρόσφατης πορείας του συγκροτήματος.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Joe Hahn, DJ των Linkin Park και μακροχρόνιος δημιουργικός συνεργάτης του συγκροτήματος. Ο Hahn έχει βάλει τη σφραγίδα του σε μερικά από τα πιο εμβληματικά βιντεοκλίπ της μπάντας και θεωρείται το ιδανικό πρόσωπο για να αφηγηθεί ένα τόσο προσωπικό κεφάλαιο της ιστορίας τους.

Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, σημαντικό μέρος της ταινίας φαίνεται να βασίζεται σε πλάνα από τη συναυλία των Linkin Park στο Allianz Parque του Σάο Πάολο τον Νοέμβριο του 2024, μία από τις πιο κομβικές εμφανίσεις της νέας εποχής του συγκροτήματος. Πέρα από το συναυλιακό footage, το Unshatter αναμένεται να επικεντρωθεί στην πορεία των Linkin Park μετά τον θάνατο του Chester Bennington το 2017 και στην απόφασή τους να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο με τη ένταξη της Emily Armstrong στα φωνητικά. Η περίοδος που ακολούθησε την απώλεια του Bennington υπήρξε καθοριστική για το μέλλον της μπάντας. Το ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να καταγράψει τη διαδικασία του πένθους, της επανεκκίνησης και της σταδιακής επιστροφής στη σκηνή, μέσα από τη ματιά των ίδιων των μελών του συγκροτήματος.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του Unshatter δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο οι Linkin Park επιβεβαίωσαν ότι η ταινία προορίζεται για παγκόσμια κινηματογραφική προβολή. Με τον Joe Hahn πίσω από την κάμερα να καταγράφει την πιο δύσκολη και καθοριστική περίοδο της ιστορίας τους, η ταινία προβλέπεται να είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο αποκαλυπτικά project της καριέρας των Linkin Park.