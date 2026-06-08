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Robert Smith και Οlivia Rodrigo παρουσίασαν για πρώτη φορά νέο τραγούδι στο Primavera

To poster boy κατέληξε συνεργάτης της. Καθόλου άσχημα για την 23χρονη mega fan των Cure.  

Robert Smith και Οlivia Rodrigo
Avopolis Team

To φλερτ της Olivia Rodrigo με τους Cure είναι γνωστό εδώ και καιρό. Το "drop dead", το lead single του νέου της άλμπουμ που θα κυκλοφορεί σε λίγες μέρες, περιλαμβάνει αναφορά στο κλασικό "Just Like Heaven", ενώ το δεύτερο single της είχε τίτλο "the cure". Παρόλα αυτά το Σάββατο που πέρασε, κανείς δεν περίμενε να δει Olivia και Robert μαζί στη σκηνή του Primavera. Στη διάρκεια του surprise set της Rodrigo έσκασε surprise guest o Robert Smith, για να παρουσιάσουν για πρώτη φορά το νέο τους ντουέτο “what’s wrong with me”.

Όπως ήταν φυσικό, αυτή ήταν από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του φετινού φεστιβάλ. Παρουσιάζοντας το νέο τραγούδι, η Rodrigo δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, λέγοντας ότι αυτή η πρώτη συνεργασία της με άλλον καλλιτέχνη και ότι αισθάνεται απίστευτα περήφανη που αυτή γίνεται με τον “personal herο” της, Robert Smith.

Μουσικά, το "what’s wrong with me” είναι μια μάλλον χαρακτηριστική μελωδία της Rodrigo, αλλά πατάει και σε 80s μελωδικά μονοπάτια, με μια μελαγχολική ατμόσφαιρα που θυμίζει την εποχή του “Pictures of You” των Cure. Και κάπως έτσι, η μουσική γεφύρωσε ένα ακόμη generation gap.

Για τους Olivia fans, το κομμάτι θα περιληφθεί  στο νέο άλμπουμ της, you seem pretty sad for a girl so in love, που θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ενώ οι fans των Cure απλά θα περιμένουν να τους δουν στη σκηνή του Release, στις 18 Ιουνίου.

 

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