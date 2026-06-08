Η Αμερικάνικη Ένωση Μουσικών μηνύει Universal και Warner για τη χρήση μουσικής τους σε AI

Η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Μουσικών, κοινώς το σωματείο τους, μηνύει τους ομίλους Warner και Universal Music για αθέτηση της μεταξύ τους συμφωνίας αναφορικά με τη χρήση της μουσικής τους από AI προγράμματα.

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε στις 5 Ιουνίου, δύο εταιρίες AI, οι Suno και Udio, έχουν ξεκινήσει να συνεργάζονται με τους δύο κολοσσούς, οι οποίοι δεν έχουν ενημερώσει το σωματείο μουσικών, γεγονός που παραβιάζει τη συμφωνία.

«Η Ένωση Μουσικών προχωρά σε αυτή τη μήνυση επειδή δύο από τις μεγαλύτερες μουσικές εταιρίες έχουν δώσει τα μουσικά δικαιώματα σε δύο εταιρίες ΑΙ, για τα οποία οι μουσική δεν λαμβάνουν κάποια αμοιβή ή έστω τα credits. Ταυτόχρονα, αρνούνται να μας δώσουν πληροφορίες για το ποια δικαιώματα μουσικών και ποιων καλλιτεχνών έχουν παραχωρηθεί», αναφέρει η μήνυση. «Όσο οι κατηγορούμενοι προστατεύουν τα δικά τους συμφέροντα και δημιουργούν μία νέα πηγή εισοδήματος, αρνούνται να ανταμείψουν τους καλλιτέχνες, των οποίων η δουλειά -που έχει προκύψει από το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και τα μουσικά όργανά τους- δίνεται ως τροφή σε εργαλεία ΑΙ.

Τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά

To 2024, οι δύο όμιλοι (μαζί με τη Sony Music Entertainment) μήνυσαν τις εταιρίες Suno και Udio, εξαιτίας της παράνομης εκπαίδευσης των προγραμμάτων τους, που χρησιμοποιούσαν εκατομμύρια ηχογραφήσεων από καλλιτέχνες. Το 2025, κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία, επιτρέποντάς τους να έχουν ένα μοντέλο εκπαίδευσης που να πληρώνει τους καλλιτέχνες, αρκεί να επιλέγουν να συμμετέχουν σε συμφωνίες ΑΙ, έχοντας έτσι τον «πλήρη έλεγχο».

Εκπρόσωπος της Universal υποστήριξε ότι έχουν έναν ισχυρό δεσμό με την Ένωση Μουσικών, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και είναι σε φάση διαπραγματεύσεων για να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Αντιθέτως, η Warner είναι «απογοητευμένη από τον μη παραγωγικό τρόπο διαχείρισης του προβλήματος αλλά ελπίζει ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί μετά από τις συζητήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει».