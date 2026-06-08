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Ο Peter Murphy βρίσκεται στο στούντιο για το επόμενο άλμπουμ του

Ο Peter Murphy αποκάλυψε ότι εργάζεται εντατικά πάνω στο επόμενο δισκογραφικό του βήμα, ενημερώνοντας τους φίλους και τις φίλες του μέσω μιας λιτής αλλά ιδιαίτερα ενθαρρυντικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Peter Murphy
Εύη Παπαγιάννη

   

Ο Peter Murphy αποκάλυψε ότι εργάζεται εντατικά πάνω στο επόμενο δισκογραφικό του βήμα, ενημερώνοντας τους φίλους και τις φίλες του μέσω μιας λιτής αλλά ιδιαίτερα ενθαρρυντικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρει πως «Peter is way into recording his new album. Watch this space», επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία ηχογράφησης του νέου του άλμπουμ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και προετοιμάζοντας το έδαφος για περισσότερες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα.

Ο Murphy συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον εμβληματικές μορφές της εναλλακτικής μουσικής των τελευταίων πέντε δεκαετιών, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τη διαμόρφωση της gothic rock αισθητικής μέσα από τη δράση του ως τραγουδιστής των Bauhaus, του συγκροτήματος που σημάδεψε τη βρετανική μεταπανκ σκηνή από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα με τραγούδια όπως το "Bela Lugosi’s Dead", το "She’s in Parties" και το "Dark Entries". Παράλληλα, η σόλο πορεία του εξελίχθηκε σε ένα εξίσου σημαντικό και πολυσχιδές καλλιτεχνικό κεφάλαιο, με τον ίδιο να κινείται ανάμεσα στο art rock, το post-punk, την ηλεκτρονική μουσική και τις πιο πειραματικές φόρμες έκφρασης, διατηρώντας πάντοτε αναγνωρίσιμο το χαρακτηριστικό φωνητικό και ερμηνευτικό του στίγμα.

Τα τελευταία χρόνια ο Murphy έχει παρουσιάσει μια σειρά από δημιουργικές δουλειές που επιβεβαιώνουν τη διαρκή καλλιτεχνική του δραστηριότητα και τη διάθεσή του για ανανέωση. Το 2014 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Lion, ενώ το 2025 επέστρεψε μετά από δεκαετή δισκογραφική παύση με το Silver Shade, έναν δίσκο που ανέδειξε εκ νέου την ικανότητά του να συνδυάζει τη σκοτεινή ατμόσφαιρα με σύγχρονες ηχητικές προσεγγίσεις και συνεργασίες που γεφυρώνουν διαφορετικές γενιές της εναλλακτικής μουσικής. Στο μεσοδιάστημα παρουσίασε επίσης μεμονωμένα singles και συνεργασίες που κράτησαν ζωντανή τη σχέση του με το κοινό, ενώ οι συναυλιακές του εμφανίσεις συνέχισαν να προσελκύουν ακροατές από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και μουσικές αφετηρίες.

Η αποκάλυψη ότι βρίσκεται ήδη βαθιά αφοσιωμένος στις ηχογραφήσεις ενός ακόμη άλμπουμ προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή τη δημιουργική περίοδο, με τους θαυμαστές του να αναμένουν τις επόμενες λεπτομέρειες γύρω από το περιεχόμενο, την αισθητική κατεύθυνση και το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας της νέας δουλειάς του, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία ακόμη σημαντική προσθήκη στη μακρόχρονη και επιδραστική δισκογραφία του.

 

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