Η Phoebe Bridgers ανακοινώνει το "The Lost Tour" και απαγορεύει τη χρήση κινητών στις συναυλίες της

Τον τελευταίο μήνα η Phoebe Bridgers ακολούθησε μια διαδρομή που ξέφευγε από κάθε συμβατική λογική περιοδείας. Αντί να επικεντρωθεί στις μεγάλες αγορές και τα καθιερωμένα μουσικά venues, η Αμερικανίδα τραγουδοποιός επέλεξε να εμφανιστεί σε πόλεις όπου η παρουσία της έμοιαζε σχεδόν απροσδόκητη. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Μαΐου με μια σειρά ακουστικών συναυλιών στο Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού, για να ακολουθήσουν στάσεις σε μέρη όπως το Τολίντο του Οχάιο, το Μόμπιλ της Αλαμπάμα και το Φάργκο της Βόρειας Ντακότα.

Η ιδιότυπη αυτή μίνι περιοδεία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης με μια sold out εμφάνιση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου το κοινό παρακολούθησε τη συναυλία χωρίς κινητά τηλέφωνα. Η βραδιά λειτούργησε ως το κλείσιμο ενός ιδιαίτερου κεφαλαίου, αλλά και ως η αφετηρία για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, μιας και παρουσίασε οκτώ νέα κομμάτια.

Η Phoebe Bridgers συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης indie και alternative σκηνής. Γεννημένη το 1994 στην Καλιφόρνια, έγινε ευρύτερα γνωστή με το ντεμπούτο της Stranger in the Alps το 2017, ενώ το εξαιρετικά επιτυχημένο Punisher του 2020 την καθιέρωσε οριστικά σε διεθνές επίπεδο, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και πολλαπλές υποψηφιότητες για Grammy. Παράλληλα με τη σόλο πορεία της, έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα μέσα από συνεργατικά σχήματα όπως οι Boygenius και οι Better Oblivion Community Center, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου αμερικανικού indie ήχου.

Λίγο μετά την εμφάνισή της στο Madison Square Garden, η Bridgers ανακοίνωσε το The Lost Tour, την πρώτη μεγάλη προσωπική περιοδεία της μετά από περισσότερα από τρία χρόνια. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου από την Ιντιανάπολη και θα διασχίσει τη Βόρεια Αμερική πριν μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη αργότερα μέσα στη χρονιά. Τις συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα ανοίγει ο Alex G, ενώ στις ευρωπαϊκές ημερομηνίες θα συμμετέχει ο Isaac Wood, πρώην frontman των Black Country, New Road.

Η συναυλία της Νέας Υόρκης προσέφερε και μια πρώτη ουσιαστική γεύση από το επόμενο δισκογραφικό της βήμα. Μαζί με τον στενό συνεργάτη της Christian Lee Hutson και τον Nick Zinner των Yeah Yeah Yeahs, η Bridgers παρουσίασε ένα εντυπωσιακά μεγάλο σύνολο νέου υλικού, το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί στον επόμενο δίσκο της για τη Dead Oceans. Σε μια από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές της βραδιάς ερμήνευσε επτά συνεχόμενα ακυκλοφόρητα τραγούδια χωρίς ακόμη επίσημους τίτλους, επιστρέφοντας αργότερα με ένα ακόμη νέο κομμάτι. Οι νέες συνθέσεις κινούνται γύρω από θεματικές που η ίδια γνωρίζει καλά: τόποι, αναμνήσεις, προσωπικές αφηγήσεις και εικόνες της αμερικανικής καθημερινότητας, με αναφορές που εκτείνονται από το Coney Island και τη Wonder Wheel μέχρι τον τρόπο ζωής που περιγράφεται ως «California sober».

Όπως συνέβη και στις πρόσφατες ακουστικές εμφανίσεις της, έτσι και το The Lost Tour θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου χωρίς τη χρήση κινητών τηλεφώνων από το κοινό. Οι θεατές θα τοποθετούν τις συσκευές τους σε ειδικές θήκες Yondr κατά την είσοδό τους στους συναυλιακούς χώρους, μια επιλογή που, σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα και την ομάδα της, ενισχύει τη συγκέντρωση στη μουσική και την αίσθηση συλλογικής εμπειρίας μέσα στη συναυλία.

Παράλληλα, από κάθε εισιτήριο που θα πωλείται για τις βορειοαμερικανικές ημερομηνίες της περιοδείας, ένα δολάριο θα διατίθεται στη RAINN, τον μεγαλύτερο οργανισμό των ΗΠΑ που δραστηριοποιείται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας.

Η γενική διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου.