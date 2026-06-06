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Madonna: Απρόσμενο live στην Times Square για το Pride και πρόγευση από το νέο άλμπουμ

Η Madonna εμφανίστηκε ξαφνικά στην καρδιά της Νέας Υόρκης, μετατρέποντας την Times Square σε μια υπαίθρια πίστα χορού για το Pride Month και παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τραγούδια από το επερχόμενο "Confessions on a Dancefloor 2".

Madonna
Avopolis Team

Η Madonna αιφνιδίασε κατοίκους και επισκέπτες της Νέας Υόρκης, στήνοντας μια απροειδοποίητη συναυλία στην Times Square στις 4 Ιουνίου, με αφορμή το Pride Month αλλά και την προώθηση του νέου της άλμπουμ Confessions on a Dancefloor 2, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Η "Βασίλισσα της ποπ" ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ροζ κορσέ και ασημένιες μπότες, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που ισορρόπησε ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της. Από τη μία, κλασικά κομμάτια του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor του 2005, όπως τα "Hung Up", "Get Together" και "I Love New York". Από την άλλη, νέες συνθέσεις όπως τα "Bring Your Love", "I Feel So Free" και "Love Sensation", δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από τη νέα της δουλειά.

Η συναυλία είχε και έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Σε μια σύντομη αλλά χαρακτηριστική στιγμή, η Madonna χαιρέτισε το κοινό με το «Hi, gays!», ενώ στις οθόνες προβάλλονταν εικόνες σημαντικών προσωπικοτήτων της LGBTQ+ ιστορίας και κουλτούρας, όπως η Marsha P. Johnson, ο Keith Haring και ο Robert Mapplethorpe.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης αναπαρήγαγε επίσης τη χαρακτηριστική φωτογραφία προώθησης του νέου άλμπουμ, ποζάροντας στη σκηνή με ένα ηχείο ανάμεσα στα πόδια της, σε μια ακόμη αναφορά στην αισθητική του επερχόμενου δίσκου.

Το live στην Times Square αποτέλεσε τη μεγαλύτερη δημόσια εμφάνισή της μετά τη συμμετοχή της στο φεστιβάλ Coachella τον περασμένο Απρίλιο, όπου είχε εμφανιστεί ως καλεσμένη στο σετ της Sabrina Carpenter για να ερμηνεύσουν μαζί το "Bring Your Love" πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε συνοδευτεί και από ένα απρόσμενο περιστατικό, καθώς τα ρούχα που φορούσε η Madonna, τα ίδια που είχε χρησιμοποιήσει στην εμφάνισή της στο Coachella πριν από είκοσι χρόνια, κλάπηκαν από τον χώρο του φεστιβάλ, αναγκάζοντάς την να απευθύνει δημόσια έκκληση για την επιστροφή τους.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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