Η Emma Ruth Rundle ανακοινώνει νέο album από όπου ακούμε ήδη “Powerless”

Η Emma Ruth Rundle επιστρέφει με το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ μετά το Engine of Hell του 2021, ανακοινώνοντας το These Killing Times, που θα κυκλοφορήσει στα μέσα του Σεπτέμβρη από την Errant Child. Μία πρόγευσή του έχουμε ήδη από σήμερα με το νέο τραγούδι “Powerless”.

Το έκτο προσωπικό άλμπουμ της Rundle σηματοδοτεί την επιστροφή της σε έναν πιο πλήρη, band-oriented ήχο, έπειτα από τη λιτή και βαθιά εσωστρεφή προσέγγιση του Engine of Hell. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε με τον επί χρόνια συνεργάτη της Sonny Diperri, και περιλαμβάνει συμμετοχές από τους Patrick Shiroishi, Marissa Nadler, Storefront Church και Gina Gleason των Baroness, μεταξύ άλλων.

Το “Powerless” είναι μάλλον μια συναισθηματικά φορτισμένη σύνθεση που ξεκινά υποτονικά, για να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα σαρωτικό ξέσπασμα από έγχορδα και κιθάρες. Η ίδια η Rundle αποκάλυψε ότι το τραγούδι είχε αρχικά τον τίτλο “Noam Chomsky Is Dead To Me”, καθώς γράφτηκε όταν αποκαλύφθηκαν οι σχέσεις του Αμερικανού διανοούμενου με τον Jeffrey Epstein. Όπως εξηγεί, τόσο το "Powerless" όσο συνολικά οι στίχοι που έγραψε στη νέα της δουλειά, αποτελούν αντίδραση στο αίσθημα απογοήτευσης και αδυναμίας που γεννούν οι καθημερινές ειδήσεις γύρω από την κοινωνική ανισότητα, την κλιματική κρίση, τους πολέμους, τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών και τις επιθέσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ήθελα να ονομάσω αυτό που μου προκαλεί τόσο έντονη ψυχική και συναισθηματική οδύνη», αναφέρει η Rundle. «Θέλω οι άνθρωποι να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι και να νιώσουν πως μπορούν ακόμη να διεκδικήσουν τη δύναμή τους».

H επιστροφή της Rundle στη δισκογραφία έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο συνεργασιών, η οποία περιελάμβανε μεταξύ άλλων το εξαιρετικό May Our Chambers Be Full με τους Thou και μια σειρά από κοινά project που διεύρυναν εντυπωσιακά το πολυσχιδές καλλιτεχνικό της σύμπαν της Rundle.



