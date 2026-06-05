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"Nightshift Superstar": Στο νέο single των Muse, η φάση είναι disco και funk

Το 3o single του album "The Wow! Signal" προσγειώθηκε για να μας φτιάξει τη διάθεση.

Κλέλια Φατούρου

Το νέο single των Muse είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμασταν για Παρασκευή. Το “Nightshift Superstar” είναι το καινούριο (και 4ο στη σειρά) single που κυκλοφόρησε σήμερα και γίνεται ένας ακόμη προπομπός του 10ου album τους, The Wow! Signal, που έρχεται στις 26 Ιουνίου.

Αν και τα tracks “Unravelling”  και “Be With You” αγκαλιάζουν τον μαξιμαλισμό και τη cinematic ορχηστρική μουσική, και το “Hexagons” κλείνει το μάτι στους ήχους της αρχής των Muse, το “Nightshift Superstar”είναι μονοπάτια πειραματισμού για τον Matt Bellamy και την μπάντα του.

Παρόλα αυτά, τόσο η disco όσο και η funk δεν είναι εντελώς νέοι δρόμοι για τους Muse. Τα είδαμε στο “Panic Station” και στο σταθερά αγαπημένο των fans, “Supermassive Black Hole”.

Με επίκεντρο τον disco ρυθμό, το κομμάτι ζωντανεύει με ένα ρεφρέν από τη French house και ολοκληρώνεται με εντυπωσιακά riffs και τέλεια φωνητικά χορωδίας. Όλα αυτά εκτυλίσσονται μέσα σε ένα sci-fi τοπίο και το album θα πραγματεύεται θέματα, όπως η εξωγήινη επικοινωνία, το θαύμα της ύπαρξης και η αναζήτηση της ανθρωπότητας για νόημα σε έναν κόσμο που ολοένα και αποσυνδέεται.

 

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