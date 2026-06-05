Peter Frampton: Το ντοκιμαντέρ για την καριέρα, τις εξαρτήσεις και τη νόσο που δεν τον πτοεί

Το Frampton, που έκανε πρεμιέρα χτες στο Tribeca Film Festival, είναι ένας φόρος τιμής στην καριέρα, τη μάχη με τις εξαρτήσεις και τους φίλους του Peter Frampton, solo artist και κιθαρίστα των Humble Pie. Είναι επίσης και η 50η επέτειος του καινοτόμου live album του, Frampton Comes Alive, και πώς άλλαξε η ζωή του μετά από αυτό.

«Είναι εξοντωτικό να βλέπεις 60 χρόνια ζωής και καριέρας, συμπυκνωμένα σε 1 ώρα και 50 λεπτά. Ήταν όμως και καταπληκτικό». Στο ντοκιμαντέρ, παρελαύνουν τα 3 παιδιά του και όλοι οι επώνυμοι φίλοι του. Από τον Ringo Star, τον Tom Morello, τον Alice Cooper και τον Bill Wyman μέχρι τη Sheryl Crow, τον Herb Alpert και την Kate Hudson.

«Πολύ ποτό, πολλά ναρκωτικά και μετά ένα τροχαίο», αφηγείται ο ίδιος στο trailer, ενώ βλέπουμε εικόνες από το 1978 και το ατύχημα που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. Η περίοδος του album Frampton Comes Alive ήταν το peak της καριέρας του και η πίεση που του ασκήθηκε ήταν περισσότερη από όση άντεχε. «Ήθελα να δει ο κόσμος διαφορετικές φάσεις της ζωής και πώς βίωνα εγώ την επιτυχία, την ώρα που εκείνοι απλώς άκουγαν έναν δίσκο στο repeat».

Ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι του ντοκιμαντέρ είναι η νόσος IBM, ένα αυτοάνοσο που αποδυναμώνει και φθείρει το μυϊκό σύστημα. Ο Frampton διεγνώσθη το 2015, μίλησε δημόσια για αυτό το 2019 και, guess what, δεν έγινε εμπόδιο στη δουλειά του. «Δεν μπορώ να παραπονεθώ. Εντάξει, δεν ήταν ευχάριστο γιατί αλλάζει τη ζωή σου. Αλλά το συνήθισα και μου αρέσει η πρόκληση του να κάνω αυτά που κάνω παρόλο που η ασθένεια εξελίσσεται». Αν και πριν από 7 χρόνια έκανε αποχαιρετιστήριο tour, αποφάσισε ότι αυτό δεν ήταν το τέλος. Συνεχίζει τις περιοδείες ενώ κυκλοφόρησε νέο υλικό τον περασμένο Μάιο.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει θεραπεία για το IBM αλλά σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine, βοηθά πολύ η θεραπεία αποκατάστασης. Σε αυτό συμβάλλει και ο ίδιος ο Frampton, έχοντας ιδρύσει το Peter Frampton Myositis Research Fund, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τους ασθενείς.