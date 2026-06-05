Τέλος το Juno Download: Κατεβάζει οριστικά διακόπτες

Η Juno Download, μία από τις πλέον εμβληματικές και πρωτοπόρες πλατφόρμες ψηφιακής διανομής ηλεκτρονικής μουσικής, διέκοψε επισήμως τη λειτουργία της έπειτα από είκοσι χρόνια παρουσίας στον χώρο. Η είδηση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για ένα από τα σημαντικότερα ψηφιακά καταστήματα μουσικής που υπηρέτησαν επί δεκαετίες DJs, συλλέκτες και φίλους της dance μουσικής, σε όλο τον κόσμο.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της, η εταιρεία αποχαιρέτησε το κοινό της αναφέροντας: «Ήταν προνόμιό μας να μοιραστούμε μαζί σας κάποια από την πιο σπουδαία μουσική που δημιούργησαν εκπληκτικοί καλλιτέχνες, όμως ήρθε η στιγμή να πούμε αντίο». Παράλληλα, απενεργοποιήθηκε και ο επίσημος λογαριασμός της πλατφόρμας στο Instagram.

Η Juno Download δημιουργήθηκε το 2006 ως η ψηφιακή προέκταση του ιστορικού βρετανικού δισκοπωλείου Juno Records και γρήγορα εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς κατά την περίοδο της μεγάλης άνθησης των μουσικών downloads. Η επιτυχία της οδήγησε στην εξαγορά της από αμερικανική εταιρεία το 2013, ωστόσο η μεταμόρφωση της μουσικής βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια αποδείχθηκε μοιραία για το μέλλον της.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, η απόφαση για το κλείσιμο συνδέεται άμεσα με τις βαθιές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον τρόπο με τον οποίο οι ακροατές ανακαλύπτουν, αγοράζουν και καταναλώνουν μουσική. Η κυριαρχία των συνδρομητικών υπηρεσιών streaming, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δημοτικότητα direct-to-fan πλατφορμών όπως το Bandcamp, περιόρισαν δραστικά τον ρόλο των παραδοσιακών ψηφιακών καταστημάτων μουσικής.

Από την ίδρυσή της το 2006, η Juno Download λειτούργησε ως κομβικός χώρος ανακάλυψης νέας ηλεκτρονικής μουσικής, προσφέροντας ορατότητα τόσο σε καταξιωμένα όσο και σε ανεξάρτητα labels. Ιδιαίτερα στους χώρους της house, techno, drum & bass, jungle, UK garage και broken beat, η πλατφόρμα εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση νέων κυκλοφοριών και τάσεων της underground ηλεκτρονικής σκηνής.

Στην προ-Spotify εποχή με τις αλγοριθμικές προτάσεις, η Juno Download αποτελούσε για πολλούς DJs ένα ψηφιακό «δισκοπωλείο αναφοράς», όπου η ανακάλυψη μουσικής γινόταν μέσα από labels, charts, προτεινόμενες κυκλοφορίες και προσεκτικά οργανωμένους καταλόγους. Για πολλούς παραγωγούς της underground dance σκηνής, η παρουσία στα charts της πλατφόρμας αποτελούσε δείκτη αναγνώρισης και επαγγελματικής καταξίωσης.

Παρότι πλέον η πλατφόρμα δεν δέχεται νέες αγορές, η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι οι υφιστάμενοι πελάτες θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, ώστε να κατεβάζουν ξανά τις μουσικές που έχουν ήδη αγοράσει. Παράλληλα, η Juno Download παραπέμπει πλέον τους χρήστες της σε εναλλακτικά ψηφιακά καταστήματα, προτείνοντας ως βασικές επιλογές τις Beatport και Traxsource.

Για χιλιάδες DJs και μουσικόφιλους που ανακάλυψαν αμέτρητες κυκλοφορίες μέσα από τις σελίδες της, το κλείσιμο της Juno Download είναι αναμφίβολα ένα βαρύ αντίο.