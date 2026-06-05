Οι Brutalismus 3000 επιστρέφουν με το εκρηκτικό "Gore Louvre" από το νέο άλμπουμ "Harmony"

Οι Βερολινέζοι Brutalismus 3000, το δίδυμο του παραγωγού Theo Zeitner και της τραγουδίστριας Victoria Vassiliki Daldas, μοιράζονται τη δεύτερη γεύση από το επερχόμενο album τους Harmony ενόψει της κυκλοφορίας του στις 26 Ιουνίου, με το νέο τραγούδι “Gore Louvre.” Το γεμάτο ενέργεια κομμάτι καταφθάνει μαζί με ένα music video σε σκηνοθεσία του Mau Morgo (Balenciaga, Rosalia, FKA twigs, Madonna) και συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε στο music video του lead single “I Bring My Gun To The Function (with Boys Noize),” για το οποίο το Stereogum σημείωσε: «Ακούγεται σαν τους Justice, αν οι Justice ήθελαν να σου ξεριζώσουν το πρόσωπο από το κρανίο». Οι Brutalismus 3000 ταξιδεύουν το Harmony σε όλο τον κόσμο τους τελευταίους μήνες, παρουσιάζοντας αποσπάσματα του νέου album στο Τόκιο, τη Σεούλ, τη Βαρκελώνη και άλλες πόλεις, μέσα από προσωπικά και εκρηκτικά listening parties.

Στο Harmony, οι Brutalismus 3000 δίνουν έμφαση στις διηπειρωτικές επιρροές τους με έναν τρόπο που δεν έχουν ξανακάνει, ακουγόμενοι πιο ξεχωριστοί, εκλεπτυσμένοι και εξωφρενικά καθηλωτικοί. Η παραγωγή του Harmony έγινε από τον Zeitner, με συν-παραγωγή από Boys Noize και Dylan Brady των 100 gecs, ενώ περιλαμβάνει συμμετοχές από την Anya Taylor-Joy και τους Underworld.

Το Harmony είναι ένας θρίαμβος που αναμειγνύει και ισοπεδώνει τα μουσικά είδη, συγκεντρώνοντας στοιχεία από dubstep, trap, punk, nu-metal και techno σε μια εκλεκτική περιπλάνηση γεμάτη bangers, που περιλαμβάνει την πιο εξελιγμένη και συναρπαστική μουσική τους μέχρι σήμερα. Με αστέρες του Χόλιγουντ, πρωτοπόρους της hyperpop και ήρωες της βρετανικής house να συμμετέχουν -- τυπικά, αυτός ο δίσκος φαίνεται να απολαμβάνει την απόλυτη δυσαρμονία. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Brutalismus 3000 πίστευαν αρχικά ότι το Harmony θα ήταν ένα εξαιρετικό αστείο για τίτλο αυτού του χαοτικού opus. Ωστόσο, προς το τέλος της δημιουργικής διαδικασίας, μόλις όλα τα κομμάτια ενώθηκαν πιο ομαλά από ό,τι θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν, ο Zeitner λέει ότι ο ίδιος και η Daldas «βρήκαν την αρμονία στον τίτλο του δίσκου». Αποδεσμευμένο από οποιοδήποτε συγκεκριμένο μέρος -- ηχητικά, στιχουργικά, γεωγραφικά -- το Harmony είναι ο δίσκος που οι Brutalismus 3000 πάντα ονειρεύονταν να φτιάξουν.

Οι εμφανίσεις τους είναι εκφραστικές και αντισυμβατικές, με γρήγορα, σκληρά kicks, μοναδικά synths και κλασικούς 909 ήχους. Εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα τους με τα ξεχωριστά κομμάτια και τα μοναδικά live sets τους, έχοντας κάνει αίσθηση με τις εμφανίσεις τους στο περίφημο Berghain του Βερολίνου, στο Coachella της Καλιφόρνια το 2024, ή με τα εμβληματικά Boiler Room sets τους, τα οποία έχουν συγκεντρώσει πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές μέχρι σήμερα. Οι Brutalismus 3000 μόλις ολοκλήρωσαν τις support εμφανίσεις τους με την FKA twigs στη Βόρεια Αμερική, τις εμφανίσεις στα Lollapalooza της Βραζιλίας και της Αργεντινής, στο Ultra Music Festival στο Μαϊάμι, ενώ στον ορίζοντα έχουν επιλεγμένα shows στην Ασία, καθώς και φεστιβάλ σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Εισιτήρια είναι διαθέσιμα ΕΔΩ και οι πλήρεις ημερομηνίες των live ακολουθούν παρακάτω.

Το Harmony διαδέχεται το GOODBYE SALÓ THE REMIXES που κυκλοφόρησε πέρυσι, το οποίο περιλαμβάνει εκδοχές κομματιών από το EP GOODBYE SALÓ του 2024 από καλλιτέχνες όπως The Dare, Amnesia Scanner, Underworld, Victoria, DJ Gigola και Bazzazian. Το 2023, οι Brutalismus 3000 κυκλοφόρησαν το debut album τους ULTRAKUNST, το οποίο εκτόξευσε το συγκρότημα σε νέα ύψη και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια streams από την κυκλοφορία του.

Οι Brutalismus 3000 συνδυάζουν στοιχεία πρώιμου gabber και hardstyle, καθώς και punk και wave μουσικής, για να δημιουργήσουν έναν φρέσκο και σύγχρονο ήχο. Ο Theo Zeitner θέτει τις βάσεις, ενώ η Victoria Vassiliki Daldas προσθέτει την ξεχωριστή φωνή της και γράφει στίχους στα Σλοβακικά, τα Αγγλικά και τα Γερμανικά. Αυτή η πολύγλωσση έκφραση προσθέτει ποικιλία και ανοιχτότητα στην ερμηνεία του διδύμου, αναδεικνύοντας τους διαφορετικούς ρυθμούς των γλωσσών.