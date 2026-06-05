"Timeless": Έρχεται νέο album του Prince και μόλις ακούσαμε ένα από τα νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια

10 χρόνια συμπληρώθηκαν τον Απρίλιο από τον θάνατο του Prince και οι διαχειριστές της κληρονομιάς του μόλις ανακοίνωσαν πως ένα νέο άλμπουμ με 10 ακυκλοφόρητα τραγούδια θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου, σε συνεργασία με τη Legacy Recordings της Sony. Ο τίτλος του Timeless, μία συλλογή που πράγματι είναι ένα timeline από ηχογραφήσεις που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη τη δημιουργική διαδρομή του εμβληματικού καλλιτέχνη, ξεκινώντας ήδη από το 1977, πριν ακόμα τον μάθει και η ίδια η Μινεάπολις, και φθάνοντας μέχρι το 2016.



Ήδη έχουμε στα ακουστικά μας το πρώτο από αυτά τα κομμάτια. Το "Stone" και αν είναι χρονοκάψουλα: χαρακτηριστικό του ήχου του Prince στα μέσα των 90s και πιθανώς ένα από τα τραγούδια που δεν χώρεσαν στο Emancipation, το τριπλό άλμπουμ του 1996 που ακολούθησε την πολυπόθητη αποδέσμευση του καλλιτέχνη από τη Warner. Ηχογραφήθηκε στις αρχές του 1995, παρέμεινε στα αρχεία της Paisley Park και έχει γραφτεί από τον Prince, σε συνεργασία με τους Sandra St. Victor, Tom Hammer και Jules Van Even.

Με αφορμή τη δεκαετία που λείπει μία από τις πιο χαρισματικές και επιδραστικές μορφές της μουσικής, η Μινεάπολις γιορτάζει αυτές τις μέρες το άξιο τέκνο της. Το Prince Celebration Week 2026, περιλαμβάνει μια σειρά από διοργανώσεις μέσα στο Paisley Park όσο και σε διάφορα σημεία της πόλης, που θα διαρκέσουν έως τις 7 Ιουνίου – ημέρα γενεθλίων του Prince, που φέτος θα γινόταν 68 ετών. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται σε συνεργασία με το Prince Estate και σε αυτές συμμετέχουν στενοί συνεργάτες του, όπως ο Bobby Z και η Lisa Coleman από τους The Revolution.



Αιωνία η μνήμη.

Timeless tracklist: ‘I Am You’ (1977). ‘Tick Tick Bang’ (1981), ‘Heaven’ (1985), ‘I Wonder’ (1989), ‘With This Tear’ (1991), ‘Stone’ (1995), ‘Calabama’ (2003), ‘The Guilty Ones’ (2007), ‘Bestest Friend’ (2012), ‘How Come You Don’t Call Me Anymore?’ (Live) (2016).