Nick Cave: «Το κοινό της Kylie Minogue με τρομοκράτησε, παρόλο που οι fans μου ήταν psychos»

Το 1992, κι ενώ ετοίμαζε το έβδομο album του, Henry’s Dream, o Nick Cave είχε μία ιδέα. Να ηχογραφήσει ένα album με murder ballads, τραγούδια της folk μουσικής από τον 19ο αιώνα, που εξερευνούσαν τις μοιραίες συνέπειες των «εγκλημάτων του πάθους». Μία ορολογία που ευτυχώς προσεγγίζεται με άλλο τρόπο πια, εφόσον δεν είναι το πάθος ή ο έρωτας που οδηγεί σε έγκλημα.

Ο Nick Cave ήταν σημαντικός εκπρόσωπος του είδους τη δεκαετία του ’90 και πέρασε 3 χρόνια γράφοντας τραγούδια, αναζητώντας παράλληλα τις ιδανικές καλλιτέχνιδες για να κάνει τα ντουέτα. Στράφηκε σε φίλες και πρώην συντρόφους, όπως η PJ Harvey, η Shane McGowan, η Warren Ellis και η Anita Lane. Η επιλογή όμως που άφησε τους πάντες άναυδους ήταν η πριγκίπισσα της pop, Kylie Minogue.

«Δεν με έλεγες και τη δημογραφική ομάδα του fan club του Nick Cave and the Bad Seeds», παραδέχεται η Kylie Minogue στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της. Ο Nick Cave ωστόσο, έβρισκε πολύ ενδιαφέρουσα την προοπτική και το “Where the Wild Roses Grow” έγινε η πιο μη αναμενόμενη συνεργασία της δεκαετίας. «Αν η Kylie Minogue εκπροσωπούσε το αυστραλιανό όνειρο, ο Nick Cave εκπροσωπούσε τον αυστραλιανό εφιάλτη», έλεγε ένας ρεπόρτερ όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι.

Ο Cave θυμάται με αγάπη αυτή την ετερόκλητη συνεργασία, αλλά η ομάδα του management και, κυρίως, το κοινό της Minogue, είχαν πολύ διαφορετική άποψη. «Θυμάμαι όταν πήγαμε στο Top of the Pops. Ήξερα πολύ καλά από επικίνδυνο κοινό, γιατί έρχονταν στις συναυλίες μου κάτι psychos με ψαλίδια και μαχαίρια στην πρώτη σειρά, και οποία έπρεπε να τους τα παίρνουμε. Αλλά το κοινό της Kylie κατάφερε να με τρομοκρατήσει πραγματικά. Εφιαλτικά κορίτσια στην εφηβεία. Δεν τους άρεσε που ήμουν τόσο κοντά στην πριγκίπισσά τους, ήταν κακές μαζί μου. Όταν αγκάλιαζα την Kylie, μου έδειχναν πώς θα μου κόψουν τον λαιμό».

Για την ιστορία, το “Where the Wild Roses Grow” ήταν το πρώτο ντουέτο του δίσκου Murder Ballads και κέρδισε 3 βραβεία στα Australian Recording Industry Association awards.